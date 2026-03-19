Sinner - Sabalenka mất gần 10 tỷ đồng ở Mỹ, số 1 thế giới dọa bỏ giải

Niềm vui chiến thắng tại Indian Wells 2026 chưa kịp lắng xuống, Jannik Sinner và Aryna Sabalenka đã phải đối mặt với một “cú sốc” không nhỏ, khoản thuế lên tới hàng trăm nghìn bảng Anh tại Mỹ, tương đương gần 10 tỷ đồng.

Sinner và Sabalenka phải nộp khoản thuế lớn sau chức vô địch Indian Wells 2026

Vinh quang đi kèm cái giá đắt

Tại California, Aryna Sabalenka đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Elena Rybakina với tỷ số 3-6, 6-3, 7-6 để lần đầu đăng quang Indian Wells. Ở nội dung nam, Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế khi đánh bại Daniil Medvedev 7-6, 7-6 trong trận chung kết.

Danh hiệu đi kèm khoản thưởng lớn, mỗi nhà vô địch nhận khoảng 865.000 bảng Anh. Tuy nhiên, theo quy định thuế tại Mỹ, các tay vợt không phải công dân sẽ bị khấu trừ tới 30% thu nhập, cộng thêm khoảng 7% thuế bang California.

Điều đó đồng nghĩa với việc cả Sinner và Sabalenka phải nộp khoảng 320.000 bảng (tương đương gần 10 tỷ đồng), tức hơn 1/3 tiền thưởng “bốc hơi” ngay sau khi đăng quang.

Không chỉ hai nhà vô địch, các tay vợt vào sâu cũng chịu mức thuế đáng kể. Á quân như Medvedev hay Rybakina phải đóng khoảng 169.000 bảng, cho thấy hệ thống thuế tại Mỹ ảnh hưởng lớn tới thu nhập thực tế của các ngôi sao quần vợt.

Sabalenka nổi giận, dọa tẩy chay giải đấu

Ở diễn biến khác, Aryna Sabalenka lại trở thành tâm điểm tranh cãi bên ngoài sân đấu. Tay vợt số 1 thế giới đã lên tiếng chỉ trích gay gắt ban tổ chức Dubai Tennis Championships sau khi bị phàn nàn vì rút lui sát ngày thi đấu.

Sabalenka muốn bỏ hẳn giải đấu Dubai Championship

Giám đốc giải, Salah Tahlak, cho rằng các tay vợt nên bị phạt nặng hơn, thậm chí trừ điểm nếu rút lui muộn. Điều này khiến Sabalenka phản ứng dữ dội.

Cô gọi những phát biểu trên là “phi lý” và cho rằng các giải đấu không bảo vệ quyền lợi vận động viên, chỉ quan tâm tới doanh thu và lợi ích riêng. Thậm chí, Sabalenka thẳng thắn tuyên bố có thể không bao giờ quay lại Dubai trong tương lai.

Sự việc phản ánh rõ áp lực ngày càng lớn từ lịch thi đấu dày đặc của hệ thống WTA. Các tay vợt hàng đầu buộc phải tham dự nhiều giải đấu bắt buộc, nếu không sẽ đối mặt với án phạt tài chính hoặc trừ điểm.

Chính Sabalenka cũng thừa nhận cô phải ưu tiên sức khỏe, khi lịch trình “điên rồ” khiến nhiều tay vợt thường xuyên chấn thương và không thể đạt phong độ tốt nhất.