Fernandes tiến hóa không ngừng ở MU, chờ mùa giải đỉnh nhất sự nghiệp

👑 "Vua kiến tạo Ngoại hạng Anh" gọi tên Fernandes

Bruno Fernandes đang thể hiện phong độ rất cao trong màu áo MU với 10 pha kiến tạo trong 13 lần ra sân gần nhất, qua đó vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Vua kiến tạo Ngoại hạng Anh 2025/26 (Premier League Golden Playmaker award).

Fernandes sở hữu thành tích kiến tạo ấn tượng mùa này

Hiện Fernandes hơn người bám đuổi gần nhất là Rayan Cherki (Man City) 3 pha kiến tạo và có cơ hội trở thành cầu thủ MU đầu tiên giành danh hiệu "Vua kiến tạo", kể từ khi giải thưởng này ra đời ở mùa 2017/18.

Tính đến nay, mới có 5 cầu thủ từng giành danh hiệu này, trong đó Kevin De Bruyne (3 lần) và Mohamed Salah (2 lần) là những người có nhiều hơn 1 lần thắng giải. Đáng chú ý, De Bruyne trở thành tiền vệ duy nhất từng được vinh danh, trong khi giải thưởng phần lớn thuộc về tiền đạo hoặc tiền đạo cánh.

Sau vòng 23, con số 10 kiến tạo của Fernandes là mức thấp nhất của người dẫn đầu kể từ khi giải thưởng được trao. Tuy nhiên, với việc Jack Grealish (Everton) và Mohammed Kudus (Tottenham) đang chấn thương, cuộc cạnh tranh nhiều khả năng sẽ chỉ còn là câu chuyện giữa Fernandes và Cherki.

Cầu thủ (CLB) Kiến tạo Bruno Fernandes (MU) 10 Rayan Cherki (Man City) 7 Jack Grealish (Everton) 6 Mohammed Kudus (Tottenham) 5 Granit Xhaka (Sunderland) 5 Morgan Rogers (Aston Villa) 5

Những cầu thủ dẫn đầu danh sách "Vua kiến tạo Ngoại hạng Anh 2025/26"

🎯 Bóng chết – chìa khóa nâng tầm Fernandes

Đáng chú ý, Fernandes phải chờ tới ngày 19/10/2025 mới có đường chuyền thành bàn đầu tiên của mùa giải, đó là pha "dọn cỗ" để Harry Maguire ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Liverpool. Bàn thắng xuất phát từ tình huống cố định và trong suốt giai đoạn đầu mùa, chính các tình huống “ bóng chết” trở thành nguồn kiến tạo chủ yếu của đội trưởng MU.

5 pha kiến tạo đầu tiên của tiền vệ người Bồ Đào Nha đều đến từ các tình huống cố định, với Casemiro (2 bàn), Matthijs de Ligt, Mason Mount và Joshua Zirkzee (1 bàn) là những người hưởng lợi.

Tính đến nay, tổng số 6 pha kiến tạo từ tình huống cố định giúp Fernandes hướng tới việc thách thức kỷ lục 11 kiến tạo từ bóng chết của Steven Gerrard mùa 2013/14. Các mốc của Chris Brunt (9 kiến tạo, mùa 2014/15) và Matthew Le Tissier (8 kiến tạo, mùa 1994/95) cũng nằm trong tầm với.

Đây đã là mùa giải có số kiến tạo cao thứ hai trong sự nghiệp của Fernandes tại MU. Anh chỉ còn cách kỷ lục cá nhân 3 pha kiến tạo nữa, trong bối cảnh mùa giải vẫn còn 15 trận đấu.

Mùa giải Kiến tạo Thứ hạng ở Ngoại hạng Anh Kiến tạo từ bóng chết 2020/21 12 2 0 2021/22 6 20 0 2022/23 8 9 0 2023/24 8 20 2 2024/25 10 4 3 2025/26 10 1 6

Thành tích kiến tạo của Fernandes ở Ngoại hạng Anh từ khi gia nhập MU

✈️ “Vua kiến tạo” sân khách

Một thống kê đáng chú ý là 8 trong số 10 pha kiến tạo của Fernandes tại Ngoại hạng Anh mùa này đến trên sân khách. Nếu có thêm 4 kiến tạo trong 7 trận sân khách còn lại, anh sẽ lập kỷ lục mới với 12 kiến tạo sân khách trong một mùa giải.

Nếu Fernandes có thể duy trì phong độ sân khách và tái hiện điều đó tại Old Trafford, bắt đầu từ trận gặp Fulham sắp tới, cơ hội tiệm cận hoặc phá kỷ lục của Henry và De Bruyne hoàn toàn có thể xảy ra.

Số cơ hội tạo ra từ bóng sống Số cơ hội tạo ra từ tình huống cố định Fernandes 42 Fernandes 22 Doku 39 Anton Stach 20 Saka 37 Szoboszlai 19

Những cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất Ngoại hạng Anh mùa này

🔥 Bùng nổ trong các pha bóng sống

Thời gian gần đây, Fernandes đang thể hiện sự nguy hiểm rõ rệt trong các tình huống bóng sống. Ở chiến thắng sân khách cuối cùng dưới thời HLV Ruben Amorim trước Wolverhampton (vòng 15), tiền vệ người Bồ Đào Nha tung đường chuyền có điểm rơi hoàn hảo để Mason Mount ghi bàn.

Khả năng điều tiết và cảm giác bóng tinh tế của Fernandes tiếp tục được thể hiện trong trận hòa 2-2 trước Burnley (vòng 21). Ở trận này, Benjamin Sesko ghi bàn từ đường chọc khe chính xác của Fernandes.

Pha kiến tạo ấn tượng nhất mùa giải của Fernandes đến ở trận ra mắt HLV tạm quyền Michael Carrick thuộc vòng 22 gặp Man City. Anh dẫn bóng hơn 40 mét trước khi chuyền cho Bryan Mbeumo ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 trong một pha phản công mẫu mực.

Ngoài ra, những pha phối hợp nhanh ở trung tuyến trước Arsenal (vòng 23, MU thắng 3-2), dẫn tới bàn thắng đẹp mắt của Patrick Dorgu tại vòng 23, cho thấy Fernandes đang đạt đỉnh cao phong độ.

Fernandes kiến tạo cho Mason Mount ghi bàn ở trận gặp Wolverhampton...

Đến trận gặp Burnley, Sesko là người được hưởng lợi

Mbeumo xé lưới Arsenal sau khi nhận đường chuyền "dọn cỗ" từ Fernandes

🎩 Vai trò "số 10" giúp Fernandes thăng hoa

Tính cả trận MU gặp Brighton ở vòng 3 FA Cup (thua 1-2), Fernandes đã kiến tạo trong cả 4 trận gần nhất góp mặt kể từ khi HLV Amorim ra đi.

Đáng chú ý, HLV tạm quyền Darren Fletcher và sau đó là Michael Carrick đều ưu tiên sử dụng Fernandes ở vị trí "số 10" thay vì đá thấp trong cặp tiền vệ trung tâm. Việc thường xuyên có bóng trong khu vực 1/3 cuối sân giúp ngôi sao 31 tuổi phát huy tối đa khả năng sáng tạo, cùng tư duy xử lý rất hiệu quả. Nếu tiếp tục đảm nhiệm vai trò này, đội trưởng MU được kỳ vọng sẽ còn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn nữa.

🌍 Sức ảnh hưởng toàn diện

Fernandes đóng vai trò trung tâm trong mọi khía cạnh tấn công của MU. Anh là người thực hiện hầu hết các tình huống cố định, đặc biệt là phạt góc bên cánh trái. Amad Diallo, cầu thủ tạo cơ hội nhiều thứ hai của đội trong các pha bóng sống, hiện vẫn kém Fernandes tới 17 đường chuyền quyết định.

Ở Ngoại hạng Anh, chưa từng có cầu thủ nào đoạt giải "Vua kiến tạo" nhưng dẫn đầu cả về số cơ hội tạo ra từ bóng sống lẫn tình huống cố định. Hiện tại, Fernandes đang dẫn đầu ở cả hai thống kê này. Tổng cộng, Fernandes đã tạo ra 64 cơ hội, nhiều hơn 21 lần so với hai người xếp sau là Bukayo Saka và Anton Stach (cùng 43).

Mùa giải Cầu thủ Thành tích kiến tạo Thành tích sau 23 vòng đầu 2024/25 Mohamed Salah 18 13 2023/24 Ollie Watkins 13 10 2022/23 Kevin De Bruyne 16 12 2021/22 Mohamed Salah 12 9 2020/21 Harry Kane 14 11 2019/20 Kevin De Bruye 20 14 2018/19 Eden Hazard 15 10 2017/18 Kevin De Bruyne 16 9

Những cầu thủ từng đoạt danh hiệu "Vua kiến tạo Ngoại hạng Anh"

📈 Cơ hội tiệm cận kỷ lục lịch sử

Kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh hiện đang thuộc về Thierry Henry (mùa 2002/03) và Kevin De Bruyne (mùa 2019/20) với cùng 20 lần "dọn cỗ" cho đồng đội lập công.

Nếu lấy 13 trận gần nhất của Fernandes làm cơ sở, khi anh đạt trung bình 0,77 kiến tạo mỗi trận và áp dụng cho 15 vòng đấu còn lại, tiền vệ này có thể chạm mốc 21 hoặc 22 pha kiến tạo.

Dù việc duy trì hiệu suất này là thách thức lớn, Fernandes vẫn có khả năng chinh phục thành công nếu tiếp tục chơi ở vị trí "số 10".

Trong quá khứ, Henry chỉ có 7 kiến tạo sau 23 vòng mùa 2002/03, ít hơn Fernandes hiện tại 3 kiến tạo, trước khi bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn cuối. Về phía De Bruyne, tiền vệ người Bỉ có tới 14 kiến tạo ở cùng thời điểm mùa 2019/20.