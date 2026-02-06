Ronaldo quyết đình công trận thứ 2 ở Ả rập, nhận cảnh báo đanh thép

⚠️ Saudi Pro League “nắn gân” Ronaldo: Không ai lớn hơn giải đấu

Cristiano Ronaldo đã nhận cảnh báo gay gắt từ Saudi Pro League, trong bối cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ rõ sự bất mãn với việc Al Nassr chi tiêu quá ít trên thị trường chuyển nhượng. Điều đó trái ngược hoàn toàn với màn ra mắt như mơ của Karim Benzema trong màu áo Al Hilal, đối thủ đua tranh danh hiệu tại giải Saudi Pro League.

Ronaldo giận dữ vì vụ chuyển nhượng của Benzema

Ban tổ chức Saudi Pro League đã lên tiếng đáp trả tiền đạo đang “dỗi ngầm”, nhấn mạnh rằng không một cá nhân nào dù tầm cỡ đến đâu, có thể đứng trên giải đấu. CR7 hiện bỏ túi khoảng 488.000 bảng mỗi ngày nhờ vào việc ký hợp đồng và chơi bóng cho CLB Al Nassr. Tuy vậy, việc chưa giành được bất cứ danh hiệu chính thức nào kể từ khi đến Saudi Arabia chơi bóng khiến CR7 trở nên bất mãn.

Ronaldo vừa bước sang tuổi 41 hôm thứ Năm nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận đấu thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân được cho là do anh không hài lòng với mức độ hậu thuẫn mà Al Nassr nhận được từ Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trước đó, chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng vàng đã không thi đấu trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr trên sân Al Riyadh đầu tuần này. Theo các nguồn tin, CR7 dự kiến sẽ tự rút khỏi danh sách đăng ký ở trận gặp đương kim vô địch Al Ittihad.

Ronaldo bất mãn đến cùng cực

Theo các nguồn tin, Ronaldo đặc biệt tức giận khi chứng kiến Al Hilal chiêu mộ Karim Benzema từ Al Ittihad, trong khi bản hợp đồng duy nhất của Al Nassr ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 chỉ là một tiền vệ trẻ.

Benzema ngay lập tức tạo dấu ấn cực mạnh: lập hat-trick trong chiến thắng 6-0 trước Al Akhdoud, càng khiến sự so sánh trở nên khập khiễng trong mắt Ronaldo.

Ronaldo cũng tin rằng Al Nassr, đội bóng vẫn chưa từng vô địch Saudi Pro League kể từ khi anh đến, không nhận được sự hỗ trợ tương xứng như Al Hilal và hai CLB khác thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF).

🏛️ Saudi Pro League phản pháo: “Mỗi CLB tự quyết, luật áp dụng như nhau”

Tuy nhiên, trong một diễn biến mang tính bước ngoặt, người phát ngôn của giải đấu đã khẳng định với Daily Mail Sport rằng những cáo buộc từ phía Ronaldo là không có cơ sở.

Đại diện của giải đấu khẳng định: “Saudi Pro League vận hành theo một nguyên tắc rất rõ ràng: mọi CLB đều hoạt động độc lập và tuân theo cùng một bộ quy tắc. Mỗi đội có ban lãnh đạo, bộ máy điều hành và chiến lược bóng đá riêng. Việc mua sắm, chi tiêu hay định hướng đều là quyết định nội bộ, trong khuôn khổ tài chính nhằm đảm bảo sự bền vững và cân bằng cạnh tranh. Và khuôn khổ đó áp dụng cho tất cả”.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh Ronaldo đã đóng vai trò quan trọng kể từ khi gia nhập Al Nassr, nhưng khẳng định: “Như mọi VĐV đỉnh cao khác, cậu ấy muốn chiến thắng. Nhưng không cá nhân nào, dù quan trọng đến đâu, có quyền chi phối quyết định vượt ra ngoài CLB của mình”.

Tương lai của siêu sao 41 tuổi đang bị đặt dấu hỏi

⏳ Tương lai Ronaldo tại Saudi Arabia bị đặt dấu hỏi

Một quan chức cấp cao của Saudi Arabia cho biết người hâm mộ vẫn mong muốn thấy Ronaldo sớm trở lại thi đấu, song những lời lẽ “đá xoáy” trong tuyên bố chính thức khiến dư luận đặt dấu hỏi về tương lai lâu dài của CR7 tại quốc gia này.

Ronaldo còn 18 tháng hợp đồng, kèm điều khoản giải phóng trị giá 43 triệu bảng. Tuy nhiên, việc tìm bến đỗ mới cho một cầu thủ 41 tuổi với mức phí và lương khổng lồ như vậy là bài toán không hề dễ.

MLS khó có CLB nào kham nổi mức đãi ngộ hiện tại, còn khả năng trở lại Old Trafford gần như bằng 0 theo các nguồn tin. Đáng chú ý, Ronaldo được cho là có tiếng nói trong mọi thương vụ của Al Nassr, đội bóng đã chi 100 triệu bảng ở mùa giải này.