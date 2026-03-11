Chelsea & Arsenal lọt top 3 đội có dàn tân binh ghi bàn & kiến tạo nhiều nhất châu Âu

Mùa giải 2025/26 của bóng đá châu Âu chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ khép lại và có thể nói đến lúc này chúng ta đã đánh giá được tầm vóc của các tân binh ở mỗi CLB sau khi họ gia nhập. Một số đội mạnh đã thi đấu thành công nhờ sự đóng góp ngay lập tức từ những bản hợp đồng chuyển nhượng, và Arsenal là ví dụ tiêu biểu.

Gyokeres, Eze và Madueke đều đã đóng góp không dưới 10 tình huống tham gia bàn thắng trong mùa đầu tại Arsenal

Thầy trò HLV Mikel Arteta đang dẫn đầu Premier League, đã vào chung kết League Cup, vào tứ kết FA Cup và vào vòng 1/8 Champions League. Từ đó tới nay đội bóng này đã có sự đóng góp về mặt bàn thắng (ghi bàn + kiến tạo) của 6 tân binh, và duy nhất hậu vệ Cristhian Mosquera là chưa có.

Những Gyokeres, Eze, Madueke, Zubimendi, Norgaard và Hincapie đều đã ghi công cho đội, trong đó chỉ mình Norgaard là chưa ghi bàn (nhưng đã có 2 kiến tạo). Nhờ sự đóng góp của các tân binh ngay trong mùa đầu tiên gia nhập, Arsenal đã nằm trong top các đội ghi bàn nhiều nhất tại châu Âu tính ở mọi đấu trường, với 101 bàn.

Arsenal hiện đang xếp thứ 3 trong danh sách các CLB có sự đóng góp bàn thắng nhiều nhất từ các tân binh, với 53 lần. Họ vẫn xếp sau hàng xóm Chelsea, đội đã có 58 lần nhờ phong độ cao của Joao Pedro (24) và sự đóng góp tương đối ổn của Garnacho (11). Tuy nhiên Arsenal đã có 3 cầu thủ (Gyokeres, Eze & Madueke) chạm mốc hàng chục về số lần góp công, còn Chelsea có 2.

Garnacho và Joao Pedro đã chơi khá tốt trong mùa đầu tại Chelsea

Marseille dẫn đầu châu Âu với 71 lần bởi họ đưa về rất nhiều cầu thủ trong cả 2 kỳ chuyển nhượng, tới 10 tân binh đã đóng góp bàn thắng/kiến tạo từ khi gia nhập. Ở bên dưới bảng xếp hạng, Man City xếp thứ 4 cũng có sự đóng góp mạnh mẽ từ các tân binh với 46 tình huống tham gia bàn thắng, dẫn đầu bởi Cherki (19) và Reijnders (13), đáng nói là Semenyo mới về từ tháng 1 đã nhảy vọt lên tận 9 lần. Liverpool xếp sau với 44 lần, chủ yếu nhờ bộ đôi Ekitike – Wirtz (34 lần).

Bayern Munich có 40 tình huống tham gia bàn thắng từ các tân binh, chủ yếu do phong độ rất cao của Luis Diaz (33). Xếp sau lần lượt là những MU (29) và Dortmund (25), đáng chú ý là trong các tân binh của Dortmund thì chưa ai chạm mốc hàng chục về số tình huống tham gia bàn thắng.