Chelsea & Arsenal lọt top 3 đội có dàn tân binh ghi bàn & kiến tạo nhiều nhất châu Âu

Bayer Leverkusen vs Arsenal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Chelsea & Arsenal lọt top 3 đội có dàn tân binh ghi bàn & kiến tạo nhiều nhất châu Âu

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Arsenal Chelsea

Chelsea và Arsenal là 2 đội Ngoại hạng Anh đã phát huy khả năng tấn công từ các tân binh tốt nhất châu Âu.

  

Mùa giải 2025/26 của bóng đá châu Âu chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ khép lại và có thể nói đến lúc này chúng ta đã đánh giá được tầm vóc của các tân binh ở mỗi CLB sau khi họ gia nhập. Một số đội mạnh đã thi đấu thành công nhờ sự đóng góp ngay lập tức từ những bản hợp đồng chuyển nhượng, và Arsenal là ví dụ tiêu biểu.

Gyokeres, Eze và Madueke đều đã đóng góp không dưới 10 tình huống tham gia bàn thắng trong mùa đầu tại Arsenal

Gyokeres, Eze và Madueke đều đã đóng góp không dưới 10 tình huống tham gia bàn thắng trong mùa đầu tại Arsenal

Thầy trò HLV Mikel Arteta đang dẫn đầu Premier League, đã vào chung kết League Cup, vào tứ kết FA Cup và vào vòng 1/8 Champions League. Từ đó tới nay đội bóng này đã có sự đóng góp về mặt bàn thắng (ghi bàn + kiến tạo) của 6 tân binh, và duy nhất hậu vệ Cristhian Mosquera là chưa có.

Những Gyokeres, Eze, Madueke, Zubimendi, Norgaard và Hincapie đều đã ghi công cho đội, trong đó chỉ mình Norgaard là chưa ghi bàn (nhưng đã có 2 kiến tạo). Nhờ sự đóng góp của các tân binh ngay trong mùa đầu tiên gia nhập, Arsenal đã nằm trong top các đội ghi bàn nhiều nhất tại châu Âu tính ở mọi đấu trường, với 101 bàn.

Arsenal hiện đang xếp thứ 3 trong danh sách các CLB có sự đóng góp bàn thắng nhiều nhất từ các tân binh, với 53 lần. Họ vẫn xếp sau hàng xóm Chelsea, đội đã có 58 lần nhờ phong độ cao của Joao Pedro (24) và sự đóng góp tương đối ổn của Garnacho (11). Tuy nhiên Arsenal đã có 3 cầu thủ (Gyokeres, Eze & Madueke) chạm mốc hàng chục về số lần góp công, còn Chelsea có 2.

Garnacho và Joao Pedro đã chơi khá tốt trong mùa đầu tại Chelsea

Garnacho và Joao Pedro đã chơi khá tốt trong mùa đầu tại Chelsea

Marseille dẫn đầu châu Âu với 71 lần bởi họ đưa về rất nhiều cầu thủ trong cả 2 kỳ chuyển nhượng, tới 10 tân binh đã đóng góp bàn thắng/kiến tạo từ khi gia nhập. Ở bên dưới bảng xếp hạng, Man City xếp thứ 4 cũng có sự đóng góp mạnh mẽ từ các tân binh với 46 tình huống tham gia bàn thắng, dẫn đầu bởi Cherki (19) và Reijnders (13), đáng nói là Semenyo mới về từ tháng 1 đã nhảy vọt lên tận 9 lần. Liverpool xếp sau với 44 lần, chủ yếu nhờ bộ đôi Ekitike – Wirtz (34 lần).

Bayern Munich có 40 tình huống tham gia bàn thắng từ các tân binh, chủ yếu do phong độ rất cao của Luis Diaz (33). Xếp sau lần lượt là những MU (29) và Dortmund (25), đáng chú ý là trong các tân binh của Dortmund thì chưa ai chạm mốc hàng chục về số tình huống tham gia bàn thắng.

CLB (các tân binh đã đóng góp) Số pha tham gia bàn thắng (trong ngoặc là con số tương ứng các cầu thủ ở cột trái)
Marseille (Aubameyang + Paixao + Hojbjerg + Weah + O'Riley + Angel Gomes + Pavard + Nwaneri + Egan-Riley + Maupay) 71 (21 + 16 + 7 + 7 + 7 + 5 + 4 + 2 + 1 + 1)
Chelsea (Joao Pedro + Garnacho + Estevao + Delap + Gittens + Hato + Essugo) 58 (24 + 11 + 9 + 5 + 5 + 2 + 2)
Arsenal (Gyokeres + Eze + Madueke + Zubimendi + Hincapie + Norgaard) 53 (17 + 13 + 10 + 9 + 2 + 2)
Man City (Cherki + Reijnders + Semenyo + Ait-Nouri + Guehi) 46 (19 + 13 + 9 + 4 + 1)
Liverpool (Ekitike + Wirtz + Isak + Kerkez + Frimpong) 44 (22 + 12 + 4 + 3 +3)
Bayern Munich (Luis Diaz + Nicolas Jackson) 40 (33 + 7)
MU (Mbeumo + Sesko + Cunha) 29 (12 + 9 + 8)
Dortmund (Fabio Silva + Svensson + Chukwuemeka + Couto + Anselmino) 25 (8 + 6 + 5 + 4 + 2)

Arsenal - Man City mơ "cú ăn 4": Bài học MU - Liverpool, coi chừng "tham bát bỏ mâm"
Arsenal - Man City mơ "cú ăn 4": Bài học MU - Liverpool, coi chừng "tham bát bỏ mâm"

Lần đầu tiên trong lịch sử, có hai CLB Anh vẫn còn cơ hội giành “cú ăn 4” (vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup, League Cup và Champions League) khi bước...

Bấm xem >>

11/03/2026 11:50 AM (GMT+7)
