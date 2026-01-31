MU âm thầm chốt sao Serie A thay Maguire, Real - Bayern tranh giành Dalot

🕵️‍♂️ MU bí mật chốt trung vệ Serie A thay Maguire

MU đang ráo riết tìm kiếm trung vệ có thể hình, chơi áp đảo trong các pha tranh chấp, trong bối cảnh hợp đồng của Harry Maguire chỉ còn thời hạn vài tháng.

Tháng 1 năm ngoái, "Quỷ đỏ" đã kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng, giữ trung vệ 32 tuổi ở lại Old Trafford đến tháng 6/2026. Tuy nhiên, tương lai của Maguire đang trở nên khó đoán hơn trong mùa giải này, khi xuất hiện những tin đồn về sự quan tâm từ các CLB tại Italia và Thổ Nhĩ Kỳ trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tarik Muharemovic (Sassuolo) được MU nhắm tới thay Maguire

Trước tình cảnh đó, MU đã đẩy mạnh việc theo dõi trung vệ Tarik Muharemovic của Sassuolo. Theo Sportsport, một tuyển trạch viên của đội chủ sân Old Trafford có mặt để theo dõi trung vệ 22 tuổi trong chiến thắng 1-0 trước Cremonese tại Serie A vào Chủ nhật tuần trước.

Nguồn tin từ Bosnia cho biết, tuyển trạch viên của MU rời sân với sự hài lòng và đội bóng của HLV Michael Carrick nhiều khả năng sẽ sớm có động thái tiếp theo.

Thông tin này xuất hiện chưa đầy 1 tháng sau khi các nguồn tin địa phương tại Italia tiết lộ rằng một tuyển trạch viên khác của "Quỷ đỏ" đã theo dõi trực tiếp trận hòa 1-1 giữa Sassuolo và Bologna. Ở trận đấu đó, Muharemovic ghi bàn gỡ hòa cho Sassuolo sau khi bật cao hơn thủ môn Bologna trong một tình huống phạt góc, qua đó thể hiện khả năng không chiến – yếu tố đang thu hút sự quan tâm lớn từ MU.

🧠 Trung vệ hiện đại, thuận chân trái

Muharemovic được đánh giá cao ở khả năng chơi chân, triển khai bóng từ tuyến dưới, phòng ngự tay đôi chắc chắn và mang đầy đủ phẩm chất của một trung vệ hiện đại. Giống như Lisandro Martinez và Ayden Heaven – những trung vệ hiện tại của MU – Muharemovic thuận chân trái và ưa thích đá lệch trái trong hàng phòng ngự.

Sassuolo được cho là sẽ yêu cầu mức phí vượt quá 34 triệu bảng cho trung vệ này trong mùa hè, đặc biệt khi Juventus vẫn được hưởng một phần đáng kể trong điều khoản bán lại.

Muharemovic có 2 mùa giải khoác áo các đội trẻ và đội dự bị Juventus từ năm 2021, trước khi được cho Sassuolo mượn tại Serie B để tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Anh trở thành trụ cột trong đội hình CLB giành quyền thăng hạng Serie A, trước khi được mua đứt với mức giá khoảng 2,5 triệu bảng hè năm ngoái.

Hiện Sassuolo đứng trước cơ hội thu về khoản lợi nhuận rất lớn và có thể sẽ ra mức giá cao, trong bối cảnh không chỉ MU mà nhiều CLB khác cũng quan tâm. Newcastle, Tottenham, Bournemouth, Inter Milan và RB Leipzig đều được cho là đang theo sát tình hình của trung vệ người Bosnia.

🔥 Real Madrid và Bayern Munich tranh giành Dalot

Theo nhà báo Ekrem Konur, Real Madrid và Bayern Munich đang dành sự quan tâm tới Diogo Dalot, đồng thời có những liên hệ chính thức với MU để thăm dò khả năng chiêu mộ hậu vệ phải người Bồ Đào Nha.

Dalot từ chối Real, Bayern để gắn bó với MU

Hiện tại, Real Madrid ngày càng thất vọng với Trent Alexander-Arnold khi cầu thủ người Anh gặp nhiều vấn đề chấn thương trong mùa giải đầu tiên tại Bernabeu. Vì vậy, bộ phận tuyển trạch “theo dõi rất sát” Dalot và xem anh như “giải pháp tối ưu” cho hàng thủ.

Trong khi đó, Bayern Munich cũng gặp khó ở vị trí hậu vệ phải do chấn thương của Josip Stanisic và Konrad Laimer. Sacha Boey không còn nằm trong kế hoạch dài hạn, buộc đội bóng Đức phải tìm kiếm phương án thay thế, và Dalot là một trong những cái tên được nhắm tới.

Dalot gây ấn tượng mạnh ở MU dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, khiến 2 "ông lớn" châu Âu đặc biệt quan tâm.

Bất chấp sự quan tâm từ Real Madrid và Bayern Munich, Diogo Dalot được cho là muốn tiếp tục gắn bó với MU. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đã “từ chối” những động thái tiếp cận nói trên và thể hiện “niềm tin tuyệt đối” vào dự án của CLB.