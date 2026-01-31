MU âm thầm chốt sao Serie A thay Maguire, Real - Bayern tranh giành Dalot

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Napoli vs Fiorentina 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
2
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
1
Hamburger SV vs Bayern Munich 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
2
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
2
Chelsea vs West Ham United 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
1
Logo West Ham United - WHU West Ham United
2
Levante vs Atlético de Madrid 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Levante - LEV Levante
0
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
0
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

MU âm thầm chốt sao Serie A thay Maguire, Real - Bayern tranh giành Dalot

Sự kiện: Manchester United Chuyển nhượng mùa Đông Premier League 2025-26

MU có thể trải qua biến động đáng kể về lực lượng, đặc biệt ở hàng thủ trong những kỳ chuyển nhượng gần nhất.

   

🕵️‍♂️ MU bí mật chốt trung vệ Serie A thay Maguire

MU đang ráo riết tìm kiếm trung vệ có thể hình, chơi áp đảo trong các pha tranh chấp, trong bối cảnh hợp đồng của Harry Maguire chỉ còn thời hạn vài tháng.

Tháng 1 năm ngoái, "Quỷ đỏ" đã kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng, giữ trung vệ 32 tuổi ở lại Old Trafford đến tháng 6/2026. Tuy nhiên, tương lai của Maguire đang trở nên khó đoán hơn trong mùa giải này, khi xuất hiện những tin đồn về sự quan tâm từ các CLB tại Italia và Thổ Nhĩ Kỳ trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tarik Muharemovic (Sassuolo) được MU nhắm tới thay Maguire

Tarik Muharemovic (Sassuolo) được MU nhắm tới thay Maguire

Trước tình cảnh đó, MU đã đẩy mạnh việc theo dõi trung vệ Tarik Muharemovic của Sassuolo. Theo Sportsport, một tuyển trạch viên của đội chủ sân Old Trafford có mặt để theo dõi trung vệ 22 tuổi trong chiến thắng 1-0 trước Cremonese tại Serie A vào Chủ nhật tuần trước.

Nguồn tin từ Bosnia cho biết, tuyển trạch viên của MU rời sân với sự hài lòng và đội bóng của HLV Michael Carrick nhiều khả năng sẽ sớm có động thái tiếp theo.

Thông tin này xuất hiện chưa đầy 1 tháng sau khi các nguồn tin địa phương tại Italia tiết lộ rằng một tuyển trạch viên khác của "Quỷ đỏ" đã theo dõi trực tiếp trận hòa 1-1 giữa Sassuolo và Bologna. Ở trận đấu đó, Muharemovic ghi bàn gỡ hòa cho Sassuolo sau khi bật cao hơn thủ môn Bologna trong một tình huống phạt góc, qua đó thể hiện khả năng không chiến – yếu tố đang thu hút sự quan tâm lớn từ MU.

🧠 Trung vệ hiện đại, thuận chân trái

Muharemovic được đánh giá cao ở khả năng chơi chân, triển khai bóng từ tuyến dưới, phòng ngự tay đôi chắc chắn và mang đầy đủ phẩm chất của một trung vệ hiện đại. Giống như Lisandro Martinez và Ayden Heaven – những trung vệ hiện tại của MU – Muharemovic thuận chân trái và ưa thích đá lệch trái trong hàng phòng ngự.

Sassuolo được cho là sẽ yêu cầu mức phí vượt quá 34 triệu bảng cho trung vệ này trong mùa hè, đặc biệt khi Juventus vẫn được hưởng một phần đáng kể trong điều khoản bán lại.

Muharemovic có 2 mùa giải khoác áo các đội trẻ và đội dự bị Juventus từ năm 2021, trước khi được cho Sassuolo mượn tại Serie B để tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Anh trở thành trụ cột trong đội hình CLB giành quyền thăng hạng Serie A, trước khi được mua đứt với mức giá khoảng 2,5 triệu bảng hè năm ngoái.

Hiện Sassuolo  đứng trước cơ hội thu về khoản lợi nhuận rất lớn và có thể sẽ ra mức giá cao, trong bối cảnh không chỉ MU mà nhiều CLB khác cũng quan tâm. Newcastle, Tottenham, Bournemouth, Inter Milan và RB Leipzig đều được cho là đang theo sát tình hình của trung vệ người Bosnia.

🔥 Real Madrid và Bayern Munich tranh giành Dalot

Theo nhà báo Ekrem Konur, Real Madrid và Bayern Munich đang dành sự quan tâm tới Diogo Dalot, đồng thời có những liên hệ chính thức với MU để thăm dò khả năng chiêu mộ hậu vệ phải người Bồ Đào Nha.

Dalot từ chối Real, Bayern để gắn bó với MU

Dalot từ chối Real, Bayern để gắn bó với MU

Hiện tại, Real Madrid ngày càng thất vọng với Trent Alexander-Arnold khi cầu thủ người Anh gặp nhiều vấn đề chấn thương trong mùa giải đầu tiên tại Bernabeu. Vì vậy, bộ phận tuyển trạch “theo dõi rất sát” Dalot và xem anh như “giải pháp tối ưu” cho hàng thủ.

Trong khi đó, Bayern Munich cũng gặp khó ở vị trí hậu vệ phải do chấn thương của Josip Stanisic và Konrad Laimer. Sacha Boey không còn nằm trong kế hoạch dài hạn, buộc đội bóng Đức phải tìm kiếm phương án thay thế, và Dalot là một trong những cái tên được nhắm tới.

Dalot gây ấn tượng mạnh ở MU dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, khiến 2 "ông lớn" châu Âu đặc biệt quan tâm.

Bất chấp sự quan tâm từ Real Madrid và Bayern Munich, Diogo Dalot được cho là muốn tiếp tục gắn bó với MU. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đã “từ chối” những động thái tiếp cận nói trên và thể hiện “niềm tin tuyệt đối” vào dự án của CLB.

MU hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp: "Người nhện" Lammens là điểm tựa
MU hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp: "Người nhện" Lammens là điểm tựa

Michael Carrick sẽ hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp trên cương vị HLV tạm quyền MU khi tiếp đón Fulham ở vòng 24 Ngoại hạng Anh. Trong đó, thủ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

31/01/2026 12:47 PM (GMT+7)
