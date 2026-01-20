Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Báo Hàn Quốc cảnh báo HLV Kim Sang-sik: U23 Trung Quốc sở hữu nhân tố đẳng cấp

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Báo chí Hàn Quốc cho rằng 'kỷ luật châu Âu' của HLV Antonio giúp U23 Trung Quốc sẽ tạo thử thách lớn cho U23 Việt Nam trong trận bán kết ngày 20/1.

Theo tờ Sports Chosun, việc HLV U23 Trung Quốc Antonio Puche áp dụng "kỷ luật châu Âu" một cách triệt để là một thử thách thực sự cho U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik. Nhờ kỷ luật nghiêm ngặt này, Trung Quốc đã giữ chuỗi 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới, lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng Bán kết Giải U23 châu Á 2026.

"Lý do đội tuyển bóng đá U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết Giải U23 châu Á 2026 là nhờ kỷ luật châu Âu", tờ báo Hàn Quốc nhận định.

Tờ Sports Chosun cho biết chiến lược gia người Tây Ban Nha đề cao yếu tố chuyên nghiệp trong quy trình huấn luyện. Ông đặc biệt coi trọng thái độ thi đấu, sức mạnh tinh thần và khả năng đọc trận đấu của các cầu thủ, với quan điểm “thái độ quyết định tất cả.”

Với HLV Antonio, mọi thứ đều phải mang tính chuyên nghiệp.

Với HLV Antonio, mọi thứ đều phải mang tính chuyên nghiệp.

Tờ Sports Weekly tiết lộ rằng HLV Antonio áp dụng những quy định cực kỳ nghiêm ngặt về giấc ngủ, thời gian nghỉ ngơi và chế độ ăn uống. Tất cả cầu thủ buộc phải tuân thủ tuyệt đối. Thậm chí, khẩu phần ăn trước ngày thi đấu được ông kiểm soát chặt chẽ, dù điều này đi ngược lại thói quen ẩm thực của nhiều cầu thủ Trung Quốc. Antonio tin rằng chỉ có như vậy mới đáp ứng được các tiêu chuẩn bóng đá châu Âu.

Không dừng lại ở đó, công tác quản lý sinh hoạt hàng ngày còn được siết chặt hơn. Dù tập huấn trong nước, ở nước ngoài hay khi sang Ả Rập Xê Út, đội U23 Trung Quốc luôn duy trì trạng thái “khép kín”, hạn chế tối đa sự tiếp xúc với bên ngoài. Mục tiêu là tránh những tác động ngoại cảnh, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội và người có ảnh hưởng bùng nổ.

Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết Antonio từng không hài lòng khi Liên đoàn bóng đá Iran công bố kết quả của một trận giao hữu kín giữa Iran và Trung Quốc trước Giải U23 châu Á. Trước ý kiến cho rằng ông quá cứng nhắc, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đáp lại: “Kỷ luật và tổ chức là điều tối quan trọng. Không chỉ trên sân, mà cả ngoài sân cỏ, đó mới là nền tảng để đạt được kết quả tốt”.

"Kỷ luật châu Âu" đã giúp U23 lọt vào vòng bán kết Giải U23 châu Á với thành tích kỳ lạ.

"Kỷ luật châu Âu" đã giúp U23 lọt vào vòng bán kết Giải U23 châu Á với thành tích kỳ lạ.

Các cầu thủ U23 Trung Quốc cũng thừa nhận hiệu quả rõ rệt của kỷ luật nghiêm ngặt này. Tiền vệ Xu Bin và thủ môn Li Hao cho biết họ buộc phải duy trì tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp ở mức cao nhất. "Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Antonio, chúng tôi phải luôn giữ kỷ luật và tính chuyên nghiệp", tiền vệ Xu Bin chia sẻ.

Trong khi đó, hậu vệ He Yiran lại nhấn mạnh yếu tố đoàn kết - thứ được xây dựng từ chính chế độ sinh hoạt và tập luyện nghiêm ngặt. Hậu vệ Wu Mi-ti-jiang cũng cho rằng chuỗi 4 trận giữ sạch lưới là thành quả của kỷ luật tập thể, từ hàng phòng ngự xuất sắc của đội.

"Kỷ luật là điều làm nên sức mạnh của đội chúng tôi. Tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chế độ ăn uống và nghỉ ngơi cũng góp phần vào sự đoàn kết của đội".

“Nhiều ý kiến chủ yếu khen ngợi khả năng di chuyển không bóng, phản công và lối chơi bóng dài của Antonio. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là cách đội bóng tổ chức phòng ngự, giữ kỷ luật và triển khai chiến thuật hiệu quả. Ở những khía cạnh đó, Antonio đã cho thấy năng lực vượt trội của mình”, tờ Sports Chosun nhận định.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc được tờ Sports Chosun dự báo là cuộc đấu của hai trường phái đối lập. Trung Quốc giữ sạch lưới suốt 390 phút, trong khi Việt Nam đã ghi 8 bàn thắng tại giải, chỉ kém đương kim vô địch Nhật Bản.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 diễn ra vào ngày 20/1 (22h30 giờ Việt Nam).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu mới nhất của U23 Châu Á tại đây.

-19/01/2026 09:05 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giải U23 châu Á 2026
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
