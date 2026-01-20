Dự đoán đội hình ra sân của U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á: Đình Bắc đá chính?

Tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik đang cho thấy dấu ấn cầm quân rất rõ nét với cách dùng người linh hoạt, hiệu quả nhưng cũng đầy bất ngờ. Suốt từ đầu giải, U23 Việt Nam liên tục xoay tua đội hình xuất phát, chỉ giữ lại một bộ khung ổn định để đảm bảo sự cân bằng về lối chơi và thể lực.

Trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1. (Ảnh: AFC)

Những cái tên gần như “bất khả xâm phạm” trong đội hình chính của U23 Việt Nam gồm thủ môn Trung Kiên, các trung vệ Hiểu Minh - Nhật Minh - Lý Đức, đội trưởng Văn Khang cùng cặp tiền vệ trung tâm Xuân Bắc - Thái Sơn. Đây là trục xương sống đã vận hành trơn tru trong cả 4 trận đấu vừa qua, góp phần giúp U23 Việt Nam duy trì sự chắc chắn và ổn định.

Trong khi đó, hàng công lại là nơi HLV Kim Sang Sik thường xuyên điều chỉnh. Đáng chú ý, ngôi sao sáng nhất là Đình Bắc lại là cầu thủ không được đá chính thường xuyên.

Tiền đạo khoác áo số 7 mới chỉ xuất phát ở trận ra quân gặp U23 Jordan, trước khi liên tiếp vào sân từ ghế dự bị ở các trận sau. Thanh Nhàn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Bước vào trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, đối thủ nổi tiếng với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn và sẵn sàng kéo trận đấu vào hiệp phụ hoặc loạt luân lưu, việc sử dụng các quân bài tấn công cần được tính toán kỹ lưỡng.

Nhiều khả năng, HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục “để dành” Đình Bắc cho thời điểm quyết định nhằm tạo đột biến khi thế trận bế tắc.

Với tính chất then chốt của trận bán kết, U23 Việt Nam khó có xáo trộn lớn ở đội hình xuất phát. Sự thay đổi, nếu có, nhiều khả năng chỉ đến ở tuyến trên.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam ở trận bán kết U23 châu Á 2026: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Thái Sơn, Xuân Bắc, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Viktor Lê, Lê Phát.