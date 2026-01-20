Báo Trung Quốc lo hàng công yếu ớt, sẵn sàng tử thủ để ngăn cản U23 Việt Nam

Hàng công U23 Trung Quốc yếu kém

Sau 120 phút hoàn toàn chịu trận, U23 Trung Quốc gây bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Uzbekistan 4-2 trong loạt luân lưu. Vào bán kết U23 châu Á là lịch sử của bóng đá Trung Quốc. Trong giai đoạn 2014 - 2024, đội bóng này chưa từng vượt qua vòng bảng.

U23 Trung Quốc vượt qua U23 Uzbekistan theo cách điên rồ

Ở bán kết, đối thủ của U23 Trung Quốc chính là U23 Việt Nam. Hành trình của U23 Trung Quốc ghi đậm dấu ấn của thủ môn Li Hao - người đã thực hiện tới 24 pha cứu thua từ đầu giải cũng như đẩy được 1 quả penalty trong loạt luân lưu. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik thi đấu ấn tượng, toàn thắng vòng bảng và vượt qua U23 UAE ở tứ kết một cách xứng đáng.

Trước trận đấu quan trọng, báo chí Trung Quốc tỏ ra đặc biệt lo lắng. Tờ China Daily lo ngại rằng hàng công yếu ớt là vấn đề với đội bóng này. Bởi lẽ sau 4 trận, bao gồm trận tứ kết kéo dài thêm 2 hiệp phụ, U23 Trung Quốc mới ghi được đúng 1 bàn thắng nhờ tình huống cố định trong chiến thắng 1-0 trước U23 Australia.

"Hàng công là vấn đề không nhỏ với HLV Antonio Puche. Dù thành tích giữ sạch lưới sau 4 trận được khen ngợi, nhưng việc chỉ ghi được 1 bàn sau 4 trận vẫn là tín hiệu đáng lo", tờ báo Trung Quốc nhận xét.

Theo thống kê, ở trận gặp U23 Uzbekistan, các cầu thủ U23 Trung Quốc chỉ tung ra được 6 cú dứt điểm và tất cả đều không trúng đích. Điều đó trái ngược với U23 Uzbekistan, đội bóng đã thực hiện tới 28 cú dứt điểm, trong đó có 8 lần trúng đích.

Tờ China Daily khuyên U23 Trung Quốc phòng ngự chặt chẽ trước U23 Việt Nam

Lộ rõ ý định tử thủ

Tờ China Daily tiếp tục phân tích trong một bài viết khác: "Ở thế cửa dưới trước đối thủ vượt trội về thứ hạng, thầy trò HLV Antonio Puche đã làm nên địa chấn khi thắng U23 Uzbekistan 4-2 trên chấm luân lưu tại Jeddah (Saudi Arabia), qua đó lần đầu tiên giành quyền vào bán kết giải đấu.

Hệ thống phòng ngự kỷ luật tiếp tục là chìa khóa chiến thắng khi U23 Trung Quốc thực hiện hoàn hảo chiến thuật thực dụng của Puche, cầm chân U23 Uzbekistan 0-0 suốt 120 phút.

Thủ môn Li Hao một lần nữa trở thành người hùng. Sau khi giữ sạch lưới ở vòng bảng, anh từ chối ít nhất 8 pha dứt điểm cận thành của đối phương trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi cản phá cú sút quyết định của Dilshod Abdullaev ở loạt penalty".

Thủ môn Li Hao là điểm tựa của U23 Trung Quốc

Trong bài viết có tiêu đề: "Phòng ngự hay nhất chính là tấn công hay nhất", ký giả Sun Xiaochen khuyến khích các cầu thủ U23 Trung Quốc tiếp tục phòng ngự chặt chẽ, thậm chí chơi tử thủ ở trận bán kết với U23 Việt Nam. Thậm chí, tác giả bài viết còn cho rằng: "Không có lý do gì chúng ta phải thay đổi, khi mà chiến thuật ấy đang làm nên những chiến tích phi thường".

Với sự tự tin cao độ nhờ phong độ chói sáng của thủ môn Li Hao, tờ báo Trung Quốc khẳng định không ngại phải bước vào loạt luân lưu một lần nữa. Đây sẽ là thử thách không nhỏ với U23 Việt Nam, với những toan tính chiến thuật của HLV Kim Sang Sik trước khi bước vào trận bán kết.

Trang OSports Media của Trung Quốc mơ kỳ tích