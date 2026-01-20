Báo Trung Quốc lo hàng công yếu ớt, sẵn sàng tử thủ để ngăn cản U23 Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Báo Trung Quốc lo hàng công yếu ớt, sẵn sàng tử thủ để ngăn cản U23 Việt Nam

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 HLV Kim Sang Sik U23 Việt Nam

U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào đến bán kết giải U23 châu Á. Trước trận đấu với U23 Việt Nam (22h30 ngày 20/1, giờ Hà Nội), báo chí Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến màn so tài này.

Hàng công U23 Trung Quốc yếu kém

Sau 120 phút hoàn toàn chịu trận, U23 Trung Quốc gây bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Uzbekistan 4-2 trong loạt luân lưu. Vào bán kết U23 châu Á là lịch sử của bóng đá Trung Quốc. Trong giai đoạn 2014 - 2024, đội bóng này chưa từng vượt qua vòng bảng.

U23 Trung Quốc vượt qua U23 Uzbekistan theo cách điên rồ

U23 Trung Quốc vượt qua U23 Uzbekistan theo cách điên rồ

Ở bán kết, đối thủ của U23 Trung Quốc chính là U23 Việt Nam. Hành trình của U23 Trung Quốc ghi đậm dấu ấn của thủ môn Li Hao - người đã thực hiện tới 24 pha cứu thua từ đầu giải cũng như đẩy được 1 quả penalty trong loạt luân lưu. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik thi đấu ấn tượng, toàn thắng vòng bảng và vượt qua U23 UAE ở tứ kết một cách xứng đáng.

Trước trận đấu quan trọng, báo chí Trung Quốc tỏ ra đặc biệt lo lắng. Tờ China Daily lo ngại rằng hàng công yếu ớt là vấn đề với đội bóng này. Bởi lẽ sau 4 trận, bao gồm trận tứ kết kéo dài thêm 2 hiệp phụ, U23 Trung Quốc mới ghi được đúng 1 bàn thắng nhờ tình huống cố định trong chiến thắng 1-0 trước U23 Australia.

"Hàng công là vấn đề không nhỏ với HLV Antonio Puche. Dù thành tích giữ sạch lưới sau 4 trận được khen ngợi, nhưng việc chỉ ghi được 1 bàn sau 4 trận vẫn là tín hiệu đáng lo", tờ báo Trung Quốc nhận xét.

Theo thống kê, ở trận gặp U23 Uzbekistan, các cầu thủ U23 Trung Quốc chỉ tung ra được 6 cú dứt điểm và tất cả đều không trúng đích. Điều đó trái ngược với U23 Uzbekistan, đội bóng đã thực hiện tới 28 cú dứt điểm, trong đó có 8 lần trúng đích.

Tờ China Daily khuyên U23 Trung Quốc phòng ngự chặt chẽ trước U23 Việt Nam

Tờ China Daily khuyên U23 Trung Quốc phòng ngự chặt chẽ trước U23 Việt Nam

Lộ rõ ý định tử thủ

Tờ China Daily tiếp tục phân tích trong một bài viết khác: "Ở thế cửa dưới trước đối thủ vượt trội về thứ hạng, thầy trò HLV Antonio Puche đã làm nên địa chấn khi thắng U23 Uzbekistan 4-2 trên chấm luân lưu tại Jeddah (Saudi Arabia), qua đó lần đầu tiên giành quyền vào bán kết giải đấu.

Hệ thống phòng ngự kỷ luật tiếp tục là chìa khóa chiến thắng khi U23 Trung Quốc thực hiện hoàn hảo chiến thuật thực dụng của Puche, cầm chân U23 Uzbekistan 0-0 suốt 120 phút.

Thủ môn Li Hao một lần nữa trở thành người hùng. Sau khi giữ sạch lưới ở vòng bảng, anh từ chối ít nhất 8 pha dứt điểm cận thành của đối phương trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi cản phá cú sút quyết định của Dilshod Abdullaev ở loạt penalty".

Thủ môn Li Hao là điểm tựa của U23 Trung Quốc

Thủ môn Li Hao là điểm tựa của U23 Trung Quốc

Trong bài viết có tiêu đề: "Phòng ngự hay nhất chính là tấn công hay nhất", ký giả Sun Xiaochen khuyến khích các cầu thủ U23 Trung Quốc tiếp tục phòng ngự chặt chẽ, thậm chí chơi tử thủ ở trận bán kết với U23 Việt Nam. Thậm chí, tác giả bài viết còn cho rằng: "Không có lý do gì chúng ta phải thay đổi, khi mà chiến thuật ấy đang làm nên những chiến tích phi thường".

Với sự tự tin cao độ nhờ phong độ chói sáng của thủ môn Li Hao, tờ báo Trung Quốc khẳng định không ngại phải bước vào loạt luân lưu một lần nữa. Đây sẽ là thử thách không nhỏ với U23 Việt Nam, với những toan tính chiến thuật của HLV Kim Sang Sik trước khi bước vào trận bán kết.

Trang OSports Media của Trung Quốc mơ kỳ tích

Trang OSports Media của Trung Quốc mơ kỳ tích

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

19/01/2026 22:56 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giải U23 châu Á 2026
