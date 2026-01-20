Hoa hậu Hương Giang cùng Lý Hoàng Nam gây ấn tượng giải pickleball toàn sao

Giải Pickle Allstars 2026 diễn ra trong 2 ngày 17-18/1 vừa qua tại Lý Hoàng Nam Sport Club (Phường Bình Tân, TP.HCM) thu hút sự quan tâm của cộng đồng pickleball Việt Nam. Bởi lẽ, bên cạnh các nội dung dành cho các VĐV chuyên nghiệp và phong trào, giải đấu còn có nội dung rất đặc biệt là “pro – celeb”.

Đây là lần đầu tiên có một giải đấu có nội dung kết hợp giữa người nổi tiếng thi đấu cùng VĐV chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Trong đó, nhận sự quan tâm bậc nhất là cặp chủ nhà với sự góp mặt của nhà đương kim vô địch PPA Tour Lý Hoàng Nam đánh cặp cùng hoa hậu Hương Giang.

Mặc dù mới lần đầu tham gia tranh tài ở một giải đấu pickleball, Hương Giang đã thi đấu ấn tượng để lọt vào top 3 chung cuộc, qua đó có danh hiệu pickleball đầu tiên cho mình.

Đặc biệt ở trận đấu tứ kết, so tài cùng đôi ca sĩ Bảo Thy và tay vợt top đầu Việt Nam Trương Vinh Hiển, Hương Giang có nhiều pha phòng thủ cực hay trước các cú đập uy lực của Vinh Hiển làm người hâm mộ trầm trồ, góp phần vào chiến thắng của đội.

Đáng tiếc ở bán kết, cô và Hoàng Nam đã để thua kịch tính trước đôi Lý Thùy Chang và VĐV Quang Trường, đôi này sau đó đã lên ngôi vô địch.

“Tôi nghĩ nội dung người nổi tiếng và VĐV chuyên nghiệp rất mới lạ, mang đến trải nghiệm rất tuyệt vời. Đây là cơ hội để người nổi tiếng được cọ sát với các VĐV chuyên nghiệp, học hỏi kỹ thuật, chiến thuật và lối đánh của họ. Ngược lại, các tay vợt chuyên nghiệp cũng có cơ hội giao lưu với người nổi tiếng, mở rộng mối quan hệ và hình ảnh của mình hơn”.

“Tôi mới tập luyện pickleball được khoảng 6 tháng nhưng không đều do lịch trình công việc bận rộn. Tôi chỉ mới tập trung tập luyện trong khoảng 2 tuần vừa qua cho giải đấu. Vì vậy mà tôi chỉ đầu tư tập nhiều về phòng thủ. Sau giải đấu này, tôi sẽ tập trung tập luyện để có thể tấn công tốt hơn. Là đội chủ nhà, tôi cô thi đấu với tinh thần khá thoải mái, không đặt nặng chỉ tiêu. Tôi rất vui khi mình có danh hiệu pickleball đầu tiên”, nàng hậu chia sẻ.

Gây ấn tượng không kém ở giải đấu này là Ngọc Hằng. Nàng á hậu xinh đẹp gây “sốt” với khán giả bằng những pha bóng mãn nhãn. Thậm chí Ngọc Hằng có nhiều pha xử lý đầy tự tin, đôi công với các tay vợt chuyên nghiệp và giành được phần thắng làm khán giả vỗ tay vang dội.

Mặc dù có danh hiệu đầu tiên tại một giải pickleball với việc lọt vào top 3 chung cuộc, Ngọc Hằng tỏ ra nuối tiếc khi để thua kịch tính 12-15 ở bán kết.

“Thi đấu ở nội dung đặc biệt này mang đến cảm giác khác lạ, áp lực hơn rất nhiều khi đối thủ của tôi bên phía đối diện cũng là VĐV chuyên nghiệp. Điều này phần nào khiến tôi bị tâm lý, có những pha xử lý không tốt”.

“Sau giải đấu, tôi cần phải cải thiện nhiều thứ, đặc biệt là học cách…buông bỏ. Trong trận đấu, có rất nhiều tình huống đối thủ đã đánh bóng ra ngoài nhưng tôi vẫn đánh trả. Tôi cần phải tỉnh táo và phán đoán tình huống tốt hơn”, Ngọc Hằng chia sẻ.

Được biết, mỹ nhân sinh năm 2003 tập luyện karatedo từ năm lớp 1. Cô từng giành nhiều thành tích đáng nể như Nhị đẳng huyền đai karatedo cấp quốc gia, HCĐ điền kinh Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia, HCĐ đối kháng nữ karatedo trẻ TP.HCM…

Ngoài ra, Ngọc Hằng còn tham gia nhiều bộ môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền, điền kinh, bơi, võ thuật…Điều này phần nào giúp cô bắt nhịp tốt hơn cũng như có tư duy chiến thuật tốt khi đến với pickleball.