U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc: Cuộc chiến giữa 'mũi giáo' và 'tấm khiên'

Lý do vì, như Tân Hoa Xã viết, U23 Trung Quốc sở hữu hàng phòng ngự vững chắc với 4 trận giữ sạch lưới, trong khi U23 Việt Nam lại có hàng công mạnh mẽ với 8 bàn thắng sau 4 trận đấu. Do đó, trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 là sự thử thách của cả hai, khi "tấm khiên U23 Trung Quốc" phải một lần nữa cho thấy sự chắc chắn, còn "mũi giáo U23 Việt Nam" tiếp tục thể hiện sự sắc bén.

"Thủ môn Li Hao, như một bức tường di động khiến đối thủ chỉ biết thở dài, đã dựng nên rào chắn bất khả xâm phạm với tỷ lệ cứu thua thành công 100%; và hàng phòng ngự, dưới sự dàn dựng của HLV Antonio Puche, trở thành cỗ máy kỷ luật, gắn kết và chặt chẽ, hạn chế tối đa không gian mà đối phương có thể thâm nhập", Tân Hoa Xã bình luận.

Tuy nhiên, cũng theo họ, tấm khiên siêu chắc chắn này cũng che giấu hạn chế nghiêm trọng của U23 Trung Quốc. Đó là sự thiếu hụt trầm trọng hỏa lực tấn công.

Thủ môn Li Hao đã có 24 pha cứu thua kể từ đầu giải.

"Với chỉ một bàn thắng từ tình huống cố định, đội quân của HLV Antonio đã phơi bày sự thiếu sáng tạo trong các tình huống mở. Khả năng tấn công kém cỏi tỷ lệ nghịch với sự hoàn hảo trong phòng ngự. Vì vậy tấm khiên này vừa là bùa hộ mệnh, vừa là xiềng xích nặng nề mà U23 Trung Quốc không dám tháo bỏ, giam hãm đội bóng trong một lối phòng ngự tuyệt vọng", bài viết thẳng thắn chỉ ra vấn đề.

Ngược lại, "ngọn giáo" của U23 Việt Nam lại nhanh nhẹn, sắc bén và nguy hiểm. "Đội của HLV Kim Sang-sik không dựa vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, mà dựa vào hệ thống kiểm soát và chuyền bóng mượt mà, biến những pha tấn công thành những mũi đâm chính xác", hãng thông tấn hàng đầu Trung Quốc ca ngợi, "Những pha di chuyển khéo léo của Đình Bắc, sự điều phối tinh tế ở tuyến giữa và khả năng kiểm soát nhịp độ phản công bậc thầy của toàn đội tạo nên những đợt tấn công đa tầng.

Trước hàng phòng ngự của U23 Trung Quốc, những đường chuyền ngắn đầy sức xuyên phá và các mũi tấn công bên cánh là biện pháp đối phó hoàn hảo. Ngọn giáo này không chỉ sắc bén mà còn rất giỏi tìm ra những khoảng trống trong hàng thủ để khai thác".

U23 Việt Nam rất nhiều mũi nhọn tấn công.

Bài viết dự đoán trong trận bán kết, U23 Việt Nam sẽ "thử thách sự kiên nhẫn của U23 Trung Quốc bằng những đợt tấn công dồn dập, cố gắng phá vỡ hàng phòng ngự bằng cách kiểm soát bóng và làm suy yếu thể lực của họ bằng nhịp độ không ngừng nghỉ".

Trong bối cảnh đó, "U23 Trung Quốc phải duy trì cự ly đội hình, đảm bảo tính gắn kết và bình tĩnh dưới áp lực. Bên cạnh đó, cần coi phòng ngự là bước chuẩn bị cho một pha phản công".

"Những người dụng khiên không nhất thiết chỉ có vai trò phòng thủ. Nếu họ có thể dùng khiên để bảo vệ bản thân và tạo ra cơ hội kết liễu đối thủ, chiếc khiên có thể trở thành tấm vé đưa đến trận chung kết", Tân Hoa Xã viết. Dĩ nhiên, U23 Việt Nam cũng biết cách phát huy mũi giáo để đâm thủng cánh cửa, mở ra con đường tới chung kết VCK U23 châu Á 2026.