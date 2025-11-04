Malaysia trông chờ niềm hy vọng cuối cùng sau "đòn giáng mạnh" từ FIFA

⚡ "Đòn giáng mạnh" từ FIFA dành cho bóng đá Malaysia

Hy vọng nhỏ nhoi của bóng đá Malaysia về khả năng "lật kèo" vụ bê bối nhập tịch sai luật 7 cầu thủ đã tan thành mây khói, sau khi FIFA chính thức bác bỏ đơn khiếu nại từ LĐBĐ quốc gia này (FAM).

Ngay lập tức, giới truyền thông Malaysia cũng bày tỏ sự thất vọng, thậm chí lo ngại Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ đưa ra án phạt nặng cho đội tuyển quê nhà như bị trừ điểm ở các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia quyết "khôi phục danh dự" sau khi bị FIFA bác bỏ đơn kháng cáo

Trong bài viết "Đòn giáng mạnh vào FAM khi FIFA bác bỏ đơn kháng cáo lệnh trừng phạt", tờ Free Malaysia Today cho hay: "FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) về lệnh trừng phạt áp dụng đối với Liên đoàn bóng đá quốc gia và 7 cầu thủ. Hậu quả, đội tuyển quốc gia sẽ bị trừ điểm trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027".

Sau khi nhận được quyết định của FIFA, FAM xác nhận sẽ khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tờ Beritasatu (Indonesia) cho rằng, tổ chức vẫn đang làm tất cả đề khôi phục danh tiếng trên trường quốc tế: "FAM hy vọng rằng quá trình kháng cáo tại CAS sẽ đảo ngược lệnh trừng phạt của FIFA và khôi phục danh tiếng của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế".

⚖️ CAS - niềm hy vọng cuối cùng

FAM có 10 ngày để yêu cầu FIFA gửi báo cáo chi tiết về quyết định kháng cáo kể từ ngày phán quyết được ban hành. Sau đó, Liên đoàn có thêm 21 ngày để nộp đơn khiếu nại chính thức lên CAS.

Theo quy định, một vụ việc chỉ có thể được xét xử tại CAS nếu cả các bên — nguyên đơn và bị đơn — đồng ý với quy trình này. Trong trường hợp đó, FIFA là bên bị đơn thường không phản đối yêu cầu đó và có 20 ngày để đưa ra phản hồi.

CAS sau đó chỉ định một trọng tài hoặc một hội đồng gồm từ 1 đến 3 người trong vòng 1–3 tuần. Phiên điều trần thường được tổ chức 1–3 tháng sau khi tất cả hồ sơ được hoàn tất, và phán quyết cuối cùng thường được đưa ra 1–3 tháng sau khi phiên điều trần diễn ra.

Thời gian giải quyết tại CAS phụ thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc, số lượng chứng cứ và nhân chứng, số lượng trọng tài, cũng như việc phiên tòa được tiến hành trực tiếp hay trực tuyến. Nếu các bên đồng ý áp dụng "Thủ tục rút gọn" vì lý do khẩn cấp, toàn bộ quá trình có thể hoàn tất chỉ trong 30–45 ngày.

🚨 Thảm họa chờ bóng đá Malaysia

ĐT Malaysia vẫn được phép thi đấu tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, nơi họ dẫn đầu bảng với 12 điểm/4 trận. Tuy nhiên, "Hổ Mã Lai" sẽ đối diện nguy cơ bị xử thua 0-3 hay thậm chí bị loại vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong các trận gặp Nepal và Việt Nam.

Kết quả cuối cùng do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định, sau khi toàn bộ quá trình pháp lý tại CAS kết thúc. Theo Tổng thư ký AFC, ông Windsor John Paul, phán quyết sẽ được công bố trước ngày 31/3/2026, trùng thời điểm kết thúc vòng loại cuối cùng.