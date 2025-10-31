Bóng đá Malaysia đối mặt với án trừng phạt tiếp theo từ AFC

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trong khi chờ đợi phán quyết của ủy ban kháng cáo liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tờ New Straits Times (Malaysia) đưa tin.

FIFA dự kiến ​​sẽ công bố quyết định về đơn kháng cáo của FAM vào thứ Sáu 31-10. Cố vấn đội tuyển quốc gia Malaysia Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết FAM sẽ theo đuổi vụ kiện đến tận Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Trong khi đó, tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết AFC sẽ hành động sau khi quá trình pháp lý kết thúc.

"Cho dù đó là quyết định của ủy ban kháng cáo FIFA hay CAS, chúng tôi sẽ coi đó là quyết định cuối cùng. Tất cả phụ thuộc vào FAM. Khi điều đó xảy ra, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC để xem xét, và chúng tôi sẽ hành động phù hợp với quyết định của FIFA và tác động của nó đến các trận đấu của AFC", ông Windsor khẳng định.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết sẽ có hành động pháp lý với bóng đá Malaysia sau khi FIFA ra phán quyết cuối cùng. ẢNH: AFP

"Ủy ban kỷ luật sau đó sẽ xem xét hồ sơ vụ việc để xác định những điểm nào đã bị vi phạm. Vì vậy, điều này phụ thuộc vào hồ sơ vụ việc nào được FIFA chuyển trả cho AFC. Chúng ta phải nhớ rằng, có hai hồ sơ vụ án - một hồ sơ thông qua kênh kháng cáo kỷ luật CAS, và một hồ sơ thông qua kênh tòa án bóng đá CAS. Vì vậy, sẽ có hai quyết định. Nhưng đối với chúng tôi tại AFC, chúng tôi chỉ xem xét tư cách của các cầu thủ, vì đó là vấn đề liên quan đến AFC, chứ không phải bên kia", ông Windsor nói thêm.

Bản kháng cáo của FAM, được đệ trình vào đầu tháng này, diễn ra sau quyết định của FIFA vào tháng 9 về việc phạt FAM này 350.000 franc Thụy Sĩ và bảy cầu thủ - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Ủy ban kỷ luật của FIFA phát hiện ra sự bất hợp lý trong hồ sơ đăng ký của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia và phán quyết rằng giấy chứng nhận ông bà của họ có nguồn gốc Malaysia đã bị làm giả và được sử dụng để xác lập tư cách của họ thi đấu đội tuyển quốc gia Malaysia.

Vị trí của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hiện có thể bị ảnh hưởng, vì cả bảy cầu thủ đều góp mặt trong chiến thắng 2-0 trước Nepal vào ngày 25-3 và chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam vào ngày 10-6.

Malaysia hiện đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm sau bốn trận. Chỉ có đội nhất bảng mới giành quyền tham dự Asian Cup 2027. Các trận đấu vòng loại Asian Cup tiếp theo của Malaysia sẽ là gặp Nepal tại Kuala Lumpur vào ngày 18-11 và Việt Nam vào ngày 31-3 năm sau.

Ông Windsor cho biết AFC cần giải quyết vấn đề của bóng đá Malaysia trước ngày 31-3 năm 2026 để hoàn thiện danh sách các đội tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

"Đối với lễ bốc thăm, chúng tôi cần biết đội nào sẽ giành quyền vào vòng chung kết ở bảng đấu của Malaysia. Đó là lý do tại sao chúng tôi hy vọng hoàn tất mọi thủ tục trước ngày 31-3-2026. Đây là một quá trình dài, vì thủ tục tư pháp mất thời gian và phải tuân thủ quy định", ông Windsor nói thêm.