Sao cầu lông Thái Lan quật ngã số 1 Trung Quốc, Thùy Linh “leo núi” ở Ấn Độ

Kunlavut tạo địa chấn Super 1000, viết trang sử mới cho cầu lông Thái Lan

Chiều 11/1, người hâm mộ cầu lông thế giới chứng kiến “cơn địa chấn” tại chung kết Malaysia Open 2026 khi Kunlavut Vitidsarn đánh bại Shi Yuqi, tay vợt đơn nam số 1 thế giới của Trung Quốc.

Kunlavut (bên phải) có chiến thắng lịch sử khi hạ Shi Yuqi (bên trái)

Trận “chung kết trong mơ” giữa hai tay vợt đứng đầu BXH thế giới diễn ra cực kỳ căng thẳng. Ở set 1, Kunlavut thể hiện bản lĩnh thép để thắng 23-21. Sang game 2, tay vợt Thái Lan bứt lên dẫn 6-1 thì Shi Yuqi buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương, khép lại trận đấu theo cách không trọn vẹn nhưng vẫn đầy giá trị lịch sử.

Với danh hiệu này, Kunlavut trở thành tay vợt đơn nam Thái Lan đầu tiên vô địch một giải Super 1000 kể từ khi BWF nâng cấp hệ thống thi đấu.

Super 1000 được xem là đỉnh cao danh giá của cầu lông. Ở tuổi 24, Kunlavut đã có đủ bộ sưu tập ấn tượng, vô địch thế giới 2023, HCB Olympic Paris 2024 và giờ là chiếc cúp Super 1000 đầu tiên trong sự nghiệp, cột mốc khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của cầu lông Thái Lan.

Thùy Linh gặp khó tại India Open, hành trình toàn núi cao

Trái ngược niềm vui của cầu lông Thái Lan, Nguyễn Thùy Linh bước vào mùa giải 2026 với thử thách cực đại tại India Open Super 750 diễn ra từ ngày 13/1 tại New Delhi.

Thùy Linh sẽ chạm trán PV Sindhu ngay trận ra quân India Open 2026

Không được xếp hạt giống, tay vợt số 1 Việt Nam rơi vào nhánh đấu nặng bậc nhất. Ngay vòng đầu, Thùy Linh phải gặp PV Sindhu, cựu vô địch thế giới, ngôi sao hàng đầu cầu lông nữ Ấn Độ. Dù từng thắng Sindhu cả hai lần trong năm ngoái, nhưng ở lần tái đấu này, lợi thế sân nhà cùng phong độ cao của đối thủ khiến nhiệm vụ của Thùy Linh trở nên cực kỳ gian nan.

Nếu vượt qua “ngọn núi” Sindhu, Thùy Linh gần như chắc chắn sẽ chạm trán Wang Zhiyi, tay vợt số 2 thế giới ở vòng 1/8. Xa hơn, các cái tên sừng sỏ như Tomoka Miyazaki, Supanida Katethong, Chen Yufei hay Han Yue đang chờ sẵn trên hành trình tiến sâu.

Trong quá khứ, Thùy Linh chưa từng vượt qua vòng đầu tại India Open. Bởi vậy, giải đấu lần này sẽ là cuộc chiến chuyên môn, và là bài test bản lĩnh cho tay vợt nữ số 1 Việt Nam trong năm mới 2026.