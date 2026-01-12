Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

victoria-vs-beatriz
Adelaide International
Victoria Mboko 2
Beatriz Haddad Maia 1
paula-vs-marie
Adelaide International
Paula Badosa 1
Marie Bouzkova 2
tristan-vs-alex
Australian Open
Tristan Boyer 2
Alex Barrena 1
bernard-vs-hugo
Australian Open
Bernard Tomic 2
Hugo Dellien 0
reilly-vs-alexei
Adelaide International
Reilly Opelka 2
Alexei Popyrin 0
cameron-vs-hugo
ASB Classic
Cameron Norrie 2
Hugo Gaston 0

Musetti “đại phá” top 5 ATP, biến động top 4 đơn nữ (Bảng xếp hạng tennis 12/1)

Sự kiện: ATP Tour WTA Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Tuần thi đấu mở màn mùa giải 2026 chứng kiến nhiều thay đổi lớn trên cả hai bảng xếp hạng ATP và WTA, với Musetti bùng nổ vào top 5, Medvedev áp sát top 10. Trong khi Sabalenka nới rộng khoảng cách số 1 và hàng loạt gương mặt nữ đảo chiều thứ hạng trước Australian Open.

  

Tuần thi đấu mở màn mùa giải 2026 khép lại với hàng loạt xáo trộn đáng chú ý trên cả hai bảng xếp hạng ATP và WTA. Từ cú bứt phá ngoạn mục của Lorenzo Musetti trong top 10 nam cho tới cuộc hoán đổi thứ hạng liên tiếp trong nhóm dẫn đầu nữ, quần vợt thế giới bước vào giai đoạn đầy sôi động trước thềm Australian Open.

Musetti (bên trái) vào top 5, Bublik (bên phải) vào top 10

Musetti (bên trái) vào top 5, Bublik (bên phải) vào top 10

Biến động ATP: Musetti “đại phá” top 5, Medvedev áp sát top 10

Bảng xếp hạng ATP ngày 12/1 chứng kiến một trong những cú nhảy lớn nhất đầu mùa giải, khi Lorenzo Musetti vươn lên hạng 5 thế giới, thứ hạng cao nhất sự nghiệp. Tay vợt người Ý vào chung kết Hong Kong Open 2026, chỉ chịu thua Alexander Bublik sau hai set tie-break căng thẳng 6(2)-7, 3-6, nhưng chừng đó là đủ để anh “đại phá” nhóm tinh hoa, đẩy hàng loạt tên tuổi khác lùi bước.

Bên cạnh Musetti, Bublik chính thức chen chân vào top 10, giữ vị trí số 10 thế giới. Tay vợt Kazakhstan đang trải qua giai đoạn thăng hoa bậc nhất sự nghiệp với 5 danh hiệu chỉ trong vòng 7 tháng (Kitzbühel, Gstaad, Hangzhou, Halle 2025 và Hong Kong 2026), biến anh thành một trong những cái tên nguy hiểm nhất mùa sân cứng đầu năm.

Ở nhóm bám đuổi, Daniil Medvedev cũng gây chú ý khi vô địch Brisbane International mà chỉ để thua đúng 1 set suốt giải, khép lại bằng chiến thắng 6-2, 7-6(1) trước Brandon Nakashima. Danh hiệu này giúp Medvedev leo lên hạng 12, chỉ còn kém Jack Draper 80 điểm và Alexander Bublik khoảng 200 điểm trong cuộc đua vào top 10 trước Australian Open.

Medvedev (bên phải) chơi thăng hoa trở lại,&nbsp;Tiafoe (bên trái) đang tụt dần đều trên bảng xếp hạng

Medvedev (bên phải) chơi thăng hoa trở lại, Tiafoe (bên trái) đang tụt dần đều trên bảng xếp hạng

Trái ngược, Frances Tiafoe tiếp tục trượt dốc. Sau hàng loạt thất bại sớm cuối năm 2025 tại New York, Tokyo và Shanghai, tay vợt Mỹ thua Medvedev ở vòng 2 Brisbane và rơi khỏi top 30, hiện đứng hạng 31, xếp sau cả Joao Fonseca lẫn Nakashima.

Nakashima cũng là điểm sáng khi vào chung kết Brisbane, tăng 4 bậc để lọt vào top 30, còn Sebastian Baez tăng 4 hạng, áp sát top 40 sau khi cùng Argentina vào tứ kết United Cup và khởi động mùa giải khá ấn tượng tại ASB Classic.

Đáng chú ý, Alcaraz vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với cách biệt gần 500 điểm so với Jannik Sinner, dù cả hai chưa ra sân chính thức trong mùa 2026.

Biến động WTA: Sabalenka nới rộng khoảng cách, top 4 đảo chiều

Ở nội dung nữ, Aryna Sabalenka tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng chức vô địch Brisbane International 2026 mà không thua set nào, đánh bại Marta Kostyuk 6-4, 6-3 trong trận chung kết. Đây là danh hiệu thứ 22 trong sự nghiệp của Sabalenka, nâng thành tích của cô tại Australia lên 38 trận thắng trong 40 trận gần nhất.

Sabalenka (áo vàng) có danh hiệu đầu tiên mùa giải 2026

Sabalenka (áo vàng) có danh hiệu đầu tiên mùa giải 2026

Nhờ đó, Sabalenka gia tăng cách biệt với Iga Swiatek lên 2.662 điểm, gần như chắc chắn giữ ngôi số 1 ngay cả khi bị loại sớm tại Australian Open. Swiatek vẫn vững vàng ở vị trí số 2, hơn Coco Gauff 1.905 điểm.

Cuộc hoán đổi lớn nhất diễn ra ở top 4, khi Gauff trở lại vị trí số 3, tận dụng việc Amanda Anisimova sớm rời Brisbane, trong khi Elena Rybakina hoàn tất top 5.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

22

0

12.050

2

Jannik Sinner (Ý)

24

0

11.500

3

Alexander Zverev (Đức)

28

0

5.105

4

Novak Djokovic (Serbia)

38

0

4.780

5

Lorenzo Musetti (Ý)

23

+2

4.105

6

Alex de Minaur (Úc)

26

0

4.080

7

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

-2

3.990

8

Ben Shelton (Mỹ)

23

0

3.960

9

Taylor Fritz (Mỹ)

28

0

3.840

10

Alexander Bublik (Kazakhstan)

28

+1

3.065

11

Jack Draper (Anh)

24

-1

2.990

12

Daniil Medvedev (Nga)

29

+1

2.910

13

Casper Ruud (Na Uy)

27

-1

2.795

14

Andrey Rublev (Nga)

28

+2

2.600

15

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

26

-1

2.585

16

Holger Rune (Đan Mạch)

22

-1

2.580

17

Karen Khachanov (Nga)

29

0

2.320

18

Jakub Mensik (CH Séc)

20

0

2.125

19

Jiri Lehecka (CH Séc)

24

0

2.090

20

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

+1

2.035

21

Tommy Paul (Mỹ)

28

-1

2.000

22

Flavio Cobolli (Ý)

23

0

1.955

23

Denis Shapovalov (Canada)

26

0

1.650

24

Luciano Darderi (Ý)

23

0

1.579

25

Tallon Griekspoor (Hà Lan)

29

0

1.565

26

Arthur Rinderknech (Pháp)

30

+1

1.551

27

Learner Tien (Mỹ)

20

-1

1.540

28

Cameron Norrie (Anh)

30

0

1.538

29

Brandon Nakashima (Mỹ)

24

+4

1.535

30

Joao Fonseca (Brazil)

19

-1

1.510

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

27

0

10.990

2

Iga Swiatek (Ba Lan)

24

0

8.328

3

Coco Gauff (Mỹ)

21

+1

6.423

4

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

-1

6.320

5

Elena Rybakina (Kazakhstan)

26

0

5.850

6

Jessica Pegula (Mỹ)

31

0

5.453

7

Jasmine Paolini (Ý)

30

+1

4.267

8

Mirra Andreeva (Nga)

18

+1

4.232

9

Madison Keys (Mỹ)

30

-2

4.003

10

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

28

+1

3.512

11

Ekaterina Alexandrova (Nga)

31

-1

3.375

12

Elina Svitolina (Ukraine)

31

+1

2.856

13

Linda Noskova (CH Séc)

21

-1

2.641

14

Clara Tauson (Đan Mạch)

23

0

2.530

15

Emma Navarro (Mỹ)

24

0

2.467

16

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

0

2.366

17

Victoria Mboko (Canada)

19

+1

2.157

18

Liudmila Samsonova (Nga)

27

-1

2.122

19

Karolina Muchova (CH Séc)

29

+1

2.083

20

Marta Kostyuk (Ukraine)

23

+6

1.983

21

Elise Mertens (Bỉ)

30

-2

1.956

22

Leylah Fernandez (Canada)

23

0

1.821

23

Diana Shnaider (Nga)

21

-2

1.818

24

Jelena Ostapenko (Latvia)

28

-1

1.741

25

Qinwen Zheng (Trung Quốc)

23

-1

1.728

26

Paula Badosa (Tây Ban Nha)

28

-1

1.675

27

Dayana Yastremska (Ukraine)

25

0

1.610

28

Sofia Kenin (Mỹ)

27

0

1.567

29

Emma Raducanu (Anh)

23

0

1.563

30

Iva Jovic (Mỹ)

18

+5

1.520

8

Man U - Man City 17.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man United
Man City
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 17/01
Thể lệ
Tennis đỉnh cao thế giới: Fritz để thua Hurkacz, Rublev gục ngã trước Musetti
Tennis đỉnh cao thế giới: Fritz để thua Hurkacz, Rublev gục ngã trước Musetti

(Tin thể thao, tin tennis) Fritz để thua đầy bất ngờ trước Hurkacz sau 2 loạt tie-break trong khi Rublev thua ngược Musetti.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/01/2026 16:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP Tour Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN