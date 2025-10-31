Bê bối Malaysia "nhập tịch chui" 7 cầu thủ: Brazil điều tra hình sự Joao Figueiredo?

🔍 Giới chính trị gia nhập cuộc

Chính trị gia thuộc Đảng Liên minh Quyền Nhân dân Malaysia (URIMAI) - ông Satees Muniandy gửi đến cơ quan chức năng Brazil lá đơn khiếu nại. Và điều đó đã khiến vụ bê bối của LĐBĐ Malaysia thêm lan rộng.

Chính trị gia Satees Muniandy yêu cầu cơ quan chức năng gốc gác của 7 cầu thủ thực hiện điều tra

Theo tờ Free Malaysia Today, ông Satees - Tổng Thư ký của Đảng URIMAI - đã gửi đơn khiếu nại qua email nhằm yêu cầu làm rõ tình trạng pháp lý của tiền đạo Joao Figueiredo, người bị cho là một trong bảy cầu thủ liên quan đến vụ nhập tịch trái phép của LĐBĐ Malaysia (FAM).

“Tôi khẩn thiết mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý cơ quan trong việc điều tra và truy tố hành vi vi phạm này theo khuôn khổ pháp luật của quốc gia các bạn” - trích nội dung email của ông Satees.

Trong tuyên bố tiếp theo, ông Satees cho biết giới chức Brazil đã xác nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại.

Một tài liệu kỹ thuật số riêng biệt từ cơ quan có thẩm quyền tại Brazil cũng cho thấy đơn của Satees được tiếp nhận vào ngày 29/10 thông qua hệ thống Ombudsman Fala, với hạn trả lời là ngày 28/11.

Cầu thủ Joao Figueiredo sẽ bị cơ quan chức năng Brazil điều tra?

⚠️ Vấn đề lan rộng đến Hà Lan, Tây Ban Nha, Argentina

Không chỉ Brazil, ông Satees còn gửi đơn khiếu nại tương tự tới các cơ quan ở Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan. Ông nói rằng giới chức Hà Lan đã xác nhận việc tiếp nhận đơn khiếu nại của ông trước đó.

“Tôi gửi vụ việc này đến nhiều cơ quan quốc tế bởi quá thất vọng với cách cảnh sát Malaysia xử lý vấn đề. Tôi không có động cơ nào khác ngoài việc đảm bảo rằng những người liên quan đến việc gian lận quyền công dân Malaysia phải chịu trách nhiệm” - ông Satees nói thêm.

Ngoài ra, Satees cũng đã nộp báo cáo cảnh sát chống lại một số quan chức của Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (JPN) và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) với cáo buộc làm giả giấy tờ cho bảy cầu thủ này.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA kết luận là gian lận giấy tờ

⚖️ Án phạt nặng của FIFA đối với FAM

Ngày 6/10, FIFA đã buộc tội FAM và bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ.

Theo kết quả điều tra của FIFA, các tài liệu giả được sử dụng để chứng minh rằng bảy cầu thủ có ông bà sinh ra tại Malaysia – một điều kiện hợp lệ để xin nhập tịch. Tuy nhiên, FIFA phát hiện rằng thực tế họ sinh ra ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

Kết quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 66 triệu đồng) và cấm thi đấu trong 12 tháng.

FAM đã nộp đơn kháng cáo, và phán quyết cuối cùng của FIFA dự kiến sẽ được công bố trong hôm nay, 31/10.