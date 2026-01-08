Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Liên đoàn bóng đá Malaysia họp khẩn, nguy cơ sếp lớn từ chức hàng loạt

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027

Các quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã tập trung tại một khách sạn ở thành phố Petaling Jaya (Malaysia) vào chiều 8/1 để dự một cuộc họp then chốt, có thể dẫn tới làn sóng từ chức hàng loạt của ban chấp hành, trong bối cảnh khủng hoảng giữa FIFA và FAM tiếp tục leo thang.

Số phận của FAM sắp được định đoạt

Nhiều ủy viên ban chấp hành (EXCO) của FAM được nhìn thấy xuất hiện tại khách sạn, làm dấy lên đồn đoán rằng ban lãnh đạo FAM có thể từ chức vì những thất bại trong công tác quản trị của liên đoàn. Trả lời Timesport trước những suy đoán này, một thành viên EXCO chỉ trả lời ngắn gọn: “Hãy chờ cuộc họp kết thúc rồi xem điều gì sẽ xảy ra”.

Liên đoàn bóng đá Malaysia họp khẩn, nguy cơ sếp lớn từ chức hàng loạt - 1

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối diện làn sóng từ chức hàng loạt

Những gì diễn ra sau cánh cửa đóng kín trong ngày hôm nay có thể quyết định số phận của FAM, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng FIFA hoặc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể can thiệp bằng cách thành lập Ủy ban Bình thường hóa nhằm đưa FAM trở lại trật tự.

Cảnh sát Malaysia cũng xác nhận đã tiếp nhận 45 đơn tố cáo liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển Malaysia, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Vụ việc đang được điều tra theo Điều 420 về hành vi lừa đảo của Malaysia, với 8 cá nhân đã cung cấp lời khai.

Hiện tại, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cuộc họp kín tại khách sạn, nơi hướng đi tiếp theo của bóng đá Malaysia có thể được quyết định.

Cho đến lúc này, AFC vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc trừng phạt đội tuyển Malaysia liên quan bê bối nhập tịch ở 2 trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 (thắng Nepal 2-0 ngày 25/3 và thắng ĐT Việt Nam 4-0 ngày 10/6 năm ngoái).

Trong trường hợp ĐT Việt Nam và Nepal được xử thắng 3-0 trước Malaysia, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ có vé tham dự VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm tới trận đấu quyết định gặp Malaysia vào 31/3/2026.

Vào cuối tháng 9 năm ngoái, FIFA phát hiện FAM vi phạm liên quan giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch. Malaysia sau đó bị xử thua 0-3 trong ba trận giao hữu gặp Cape Verde (29/5), Singapore (4/9) và Palestine (8/9). Ngoài ra, FAM còn bị phạt thêm số tiền 10.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 333 triệu đồng). Hậu quả là đội tuyển Malaysia đã bị trừ tới 22,52 điểm và tụt 5 bậc xuống thứ 121 thế giới.

