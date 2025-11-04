Malaysia kháng cáo lên CAS vẫn khó lật kèo, chờ ngày bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3

FIFA hôm qua đã chính thức bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) về vụ việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch chui ở trận gặp ĐT Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Điều này đồng nghĩa án phạt ban đầu của FIFA được giữ nguyên.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Trong khi đó, 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ. Ngoài ra, tất cả đều bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 12 tháng tính từ thời điểm án phạt được ban bố.

Dàn sao nhập tịch khiến FAM ôm hận

Điều này cho thấy FIFA có đủ cơ sở để không cho FAM có cửa kháng cáo. Chính vì vậy, kể cả khi FAM đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS), tình hình cũng khó lòng thay đổi. Tờ The Wall Pass Journal cho biết khả năng cao CAS sẽ tiếp tục hành xử giống FIFA, đồng nghĩa FAM đối mặt với án phạt nặng tiếp theo.

Trong trường hợp FAM thất bại khi kháng cáo lên CAS, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ hành động. Việc AFC xử thua ĐT Malaysia ở các trận gặp ĐT Việt Nam và Nepal là điều khó tránh khỏi. Thậm chí, đây chỉ là 1 trong nhiều án phạt bổ sung khác mà ĐT Malaysia và FAM phải đối diện. Quyết định cuối sẽ được đưa ra chậm nhất ngay sau khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc vào cuối tháng 3/2026.

FAM trước mắt phải chuẩn bị số tiền lớn để kháng cáo lên CAS. 1,27 triệu RM, tương đương gần 8 tỷ đồng chưa kể phát sinh là những gì mà FAM phải bỏ ra để tiếp tục theo đuổi vụ kiện này, dù nguy cơ thất bại rất cao. Luật sư Zhafri Aminurrashid đến từ Malaysia tiết lộ: "FIFA sẽ không gánh chi phí nào nếu FAM khởi kiện. Đây là đơn khởi kiện đơn phương. Nếu không đóng đủ chi phí, CAS sẽ bác đơn ngay từ đầu".