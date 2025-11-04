Malaysia kháng cáo lên CAS vẫn khó lật kèo, chờ ngày bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Malaysia kháng cáo lên CAS vẫn khó lật kèo, chờ ngày bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

ĐT Malaysia gần như không còn hy vọng trong cuộc kháng cáo vì lùm xùm sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép.

FIFA hôm qua đã chính thức bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) về vụ việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch chui ở trận gặp ĐT Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Điều này đồng nghĩa án phạt ban đầu của FIFA được giữ nguyên.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Trong khi đó, 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ. Ngoài ra, tất cả đều bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 12 tháng tính từ thời điểm án phạt được ban bố.

Malaysia kháng cáo lên CAS vẫn khó lật kèo, chờ ngày bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3 - 1

Dàn sao nhập tịch khiến FAM ôm hận

Điều này cho thấy FIFA có đủ cơ sở để không cho FAM có cửa kháng cáo. Chính vì vậy, kể cả khi FAM đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS), tình hình cũng khó lòng thay đổi. Tờ The Wall Pass Journal cho biết khả năng cao CAS sẽ tiếp tục hành xử giống FIFA, đồng nghĩa FAM đối mặt với án phạt nặng tiếp theo.

Trong trường hợp FAM thất bại khi kháng cáo lên CAS, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ hành động. Việc AFC xử thua ĐT Malaysia ở các trận gặp ĐT Việt Nam và Nepal là điều khó tránh khỏi. Thậm chí, đây chỉ là 1 trong nhiều án phạt bổ sung khác mà ĐT Malaysia và FAM phải đối diện. Quyết định cuối sẽ được đưa ra chậm nhất ngay sau khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc vào cuối tháng 3/2026.

FAM trước mắt phải chuẩn bị số tiền lớn để kháng cáo lên CAS. 1,27 triệu RM, tương đương gần 8 tỷ đồng chưa kể phát sinh là những gì mà FAM phải bỏ ra để tiếp tục theo đuổi vụ kiện này, dù nguy cơ thất bại rất cao. Luật sư Zhafri Aminurrashid đến từ Malaysia tiết lộ: "FIFA sẽ không gánh chi phí nào nếu FAM khởi kiện. Đây là đơn khởi kiện đơn phương. Nếu không đóng đủ chi phí, CAS sẽ bác đơn ngay từ đầu".

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/11/2025 07:55 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN