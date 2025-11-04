LĐBĐ Malaysia choáng váng sau khi kháng cáo bị FIFA bác bỏ, báo chí nản lòng

🟥 FIFA giữ nguyên án phạt với FAM & 7 cầu thủ

Sau khi hết hạn kháng cáo, FIFA chính thức công bố quyết định của Ủy ban Kháng cáo vào ngày 3/11/2025, với nội dung: “Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban Kháng cáo quyết định bác toàn bộ kháng cáo của FAM và giữ nguyên các hình phạt đã được ban hành trước đó”.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị kết luận là giả hồ sơ

Các hình phạt đã được Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó sẽ được giữ nguyên. Cụ thể như sau:

- Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,4 tỷ đồng).

- 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (65 triệu đồng). Tất cả đều bị cấm hoạt động bóng đá 12 tháng tính từ thời điểm án phạt được ban bố.

Quyết định này đã được gửi đến FAM trước khi công bố rộng rãi. Tuy nhiên, Malaysia vẫn được đảm bảo quyền yêu cầu bản chi tiết phán quyết trong 10 ngày và quyền kháng nghị lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) trong vòng 21 ngày tiếp theo.

🚨 FAM choáng váng

Trong khi đó, Trên tài khoản Instagram chính thức, FAM cũng phán ứng quyết liệt và tuyên bố sẽ tiếp tục đệ đơn kháng cáo lên CAS: “Chúng tôi đã nhận được kết quả kháng cáo từ FIFA, trong đó đơn kháng cáo đã bị bác bỏ. FAM sẽ gửi thư đến FIFA để yêu cầu bản giải trình chi tiết cùng lý do bằng văn bản trước khi thực hiện các bước tiếp theo, bao gồm khả năng đệ đơn lên CAS”.

FAM cũng cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử liên đoàn họ phải đối mặt với tình huống tương tự, khiến ngay cả đội ngũ luật sư dày dạn kinh nghiệm cũng không khỏi bất ngờ.

“Đây là lần đầu tiên FAM rơi vào tình huống như vậy. Cả ban lãnh đạo lẫn các luật sư đều rất ngạc nhiên với quyết định của FIFA. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và hình ảnh bóng đá Malaysia trên trường quốc tế”, thông cáo viết.

FAM sẽ chờ văn bản của FIFA trước khi tính đến bước tiếp theo

⚖️ Báo Malaysia: "FAM không có cửa thắng kháng cáo, dù đưa ra CAS"

Tờ báo The Star của Malaysia ngay từ đầu đã nhận định rằng đơn kháng cáo của FAM gần như không có cơ hội được FIFA chấp thuận. Và kết quả cuối cùng đúng là như vậy.

“Bằng chứng do truyền thông Argentina công bố hoàn toàn trái ngược với tuyên bố về nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch. Những phát hiện này càng củng cố kết luận của FIFA rằng bảy cầu thủ nói trên đã sử dụng tài liệu giả”, tờ báo của Malaysia viết.

Sau khi FIFA bác bỏ kháng cáo của FAM, tờ The Star tiếp tục cho rằng nếu vụ việc được đưa ra CAS, Malaysia cũng không có khả năng thay đổi tình thế.

📜 Nghi án “lách luật” trong quá trình nhập tịch

Theo các nguồn tin, kết quả này không quá bất ngờ sau khi FIFA tìm được bằng chứng cụ thể về nguồn gốc của bảy cầu thủ.

Cơ quan này đã kiểm tra giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ và xác nhận không ai trong số họ sinh ra tại Malaysia – trái ngược hoàn toàn với hồ sơ mà FAM từng nộp.

Tuy vậy, FAM và các bên liên quan vẫn khẳng định quy trình nhập tịch được thực hiện đúng quy định, đồng thời phủ nhận hành vi gian dối.

Vụ việc đang khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch trong chính sách nhập tịch của bóng đá Malaysia, khi xuất hiện nghi ngờ FAM đã “lách luật” bằng cách tạo giấy khai sinh mới để hợp thức hóa việc nhập tịch cho các cầu thủ ngoại quốc.

Với phán quyết mới nhất từ FIFA, FAM buộc phải chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý tiếp theo tại CAS. Đó là nơi số phận của bảy cầu thủ nhập tịch và uy tín của bóng đá Malaysia sẽ tiếp tục được đem ra phán xét. Và đây sẽ là nơi đưa ra phán quyết cuối cùng của vụ việc.