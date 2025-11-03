CHÍNH THỨC: Malaysia kháng cáo thất bại, FIFA giữ nguyên án phạt vụ nhập tịch chui

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

CHÍNH THỨC: Malaysia kháng cáo thất bại, FIFA giữ nguyên án phạt vụ nhập tịch chui

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

FIFA đã bác bỏ đơn khiếu nại án phạt nhập tịch 7 cầu thủ của Malaysia và giữ nguyên bản án.

FIFA đã chính thức công bố tổ chức này bác bỏ đơn khiếu nại của LĐBĐ Malaysia (FAM) về bản án của FIFA dành cho vụ FAM nhập tịch 7 cầu thủ sai luật. 

CHÍNH THỨC: Malaysia kháng cáo thất bại, FIFA giữ nguyên án phạt vụ nhập tịch chui - 1

FIFA giữ nguyên bản án dành cho LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch

Ủy ban Phúc thẩm FIFA, căn cứ vào các chứng cứ từ quá trình điều tra ban đầu, đã quyết định không chấp nhận đề nghị khiếu nại của FAM sau khi xem xét hồ sơ vụ việc. FIFA xác định FAM vẫn vi phạm Điều 22 trong bộ luật của tổ chức này, khi có sự gian lận, thiếu trung thực trong quá trình kê khai hồ sơ nhập tịch.

Các hình phạt đã được Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó sẽ được giữ nguyên. Cụ thể như sau:

- Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.

- 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, và tất cả đều bị cấm hoạt động bóng đá 12 tháng tính từ thời điểm án phạt được ban bố.

FAM và các cầu thủ đã được thông báo về nội dung phán quyết. Theo quy định, họ có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp văn bản quyết định có lý do chi tiết, và sau khi nhận được tài liệu này, các bên sẽ có 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). 

FAM ngay sau khi nhận được quyết định của FIFA đã ra thông cáo xác nhận tổ chức này sẽ khiếu nại lên CAS, nơi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc. Quyết định cuối sẽ được đưa ra chậm nhất ngay sau khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc vào cuối tháng 3/2026, và bản án cuối sẽ được chuyển xuống để AFC dựa theo đó mà xử phạt ĐT Malaysia do dùng các cầu thủ trên tại các trận vòng loại đã qua.

Thông cáo của FAM

"Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nhận được kết quả kháng cáo từ Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA), trong đó đơn kháng cáo của chúng tôi đã bị bác bỏ.

FAM sẽ gửi thư cho FIFA để xin đầy đủ thông tin chi tiết cũng như lý do bằng văn bản cho quyết định này trước khi thực hiện bước tiếp theo là kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Đây là lần đầu tiên FAM phải đối mặt với tình huống như vậy, và các luật sư cũng như ban lãnh đạo của chúng tôi rất kinh ngạc trước quyết định này. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục đấu tranh kiên quyết cho quyền lợi của các cầu thủ và bảo vệ uy tín của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

Datuk Mohd Yusoff Mahadi

Quyền Chủ tịch

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM)"

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/11/2025 21:26 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN