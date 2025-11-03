CHÍNH THỨC: Malaysia kháng cáo thất bại, FIFA giữ nguyên án phạt vụ nhập tịch chui

FIFA đã chính thức công bố tổ chức này bác bỏ đơn khiếu nại của LĐBĐ Malaysia (FAM) về bản án của FIFA dành cho vụ FAM nhập tịch 7 cầu thủ sai luật.

FIFA giữ nguyên bản án dành cho LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch

Ủy ban Phúc thẩm FIFA, căn cứ vào các chứng cứ từ quá trình điều tra ban đầu, đã quyết định không chấp nhận đề nghị khiếu nại của FAM sau khi xem xét hồ sơ vụ việc. FIFA xác định FAM vẫn vi phạm Điều 22 trong bộ luật của tổ chức này, khi có sự gian lận, thiếu trung thực trong quá trình kê khai hồ sơ nhập tịch.

Các hình phạt đã được Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó sẽ được giữ nguyên. Cụ thể như sau:

- Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.

- 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, và tất cả đều bị cấm hoạt động bóng đá 12 tháng tính từ thời điểm án phạt được ban bố.

FAM và các cầu thủ đã được thông báo về nội dung phán quyết. Theo quy định, họ có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp văn bản quyết định có lý do chi tiết, và sau khi nhận được tài liệu này, các bên sẽ có 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

FAM ngay sau khi nhận được quyết định của FIFA đã ra thông cáo xác nhận tổ chức này sẽ khiếu nại lên CAS, nơi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc. Quyết định cuối sẽ được đưa ra chậm nhất ngay sau khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc vào cuối tháng 3/2026, và bản án cuối sẽ được chuyển xuống để AFC dựa theo đó mà xử phạt ĐT Malaysia do dùng các cầu thủ trên tại các trận vòng loại đã qua.