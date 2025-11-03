Sếp lớn bóng đá Malaysia tố bị bôi nhọ, đăng tin giả vụ scandal nhập tịch

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Sếp lớn bóng đá Malaysia tố bị bôi nhọ, đăng tin giả vụ scandal nhập tịch

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia cho rằng đang có những hành động tung tin giả nhằm bôi nhọ tổ chức quanh vụ scandal nhập tịch cầu thủ.

Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Wira Yusoff Mahadi, đã kêu gọi người hâm mộ bóng đá nước này hãy tỉnh táo, không để bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch liên quan đến đội tuyển quốc gia và vụ cầu thủ nhập tịch.

Quyền Chủ tịch của FAM, ông Datuk Wira Yusoff Mahadi

Quyền Chủ tịch của FAM, ông Datuk Wira Yusoff Mahadi

Vụ scandal nhập tịch 7 cầu thủ trái phép của FAM khiến FIFA vào cuộc và sau khi FIFA phạt cả FAM và 7 cầu thủ vì giả mạo thông tin hồ sơ, FAM đã khiếu nại bản án. Hiện FAM vẫn đang chờ FIFA công bố kết quả khiếu nại, nhiều khả năng họ sẽ đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) nếu không được FIFA xóa án.

Ông nhấn mạnh rằng cho đến nay, FAM vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định chính thức nào từ Ủy ban Kỷ luật của FIFA. Tuy nhiên, các tin tức giả mạo đã bắt đầu lan truyền rộng rãi từ cuối tháng trước. Theo ông Yusoff, một số bên đang lợi dụng tình hình khó khăn của FAM để tung ra những thông tin sai lệch, thậm chí bôi nhọ danh tiếng tổ chức, mà không quan tâm đến hậu quả mà FAM phải gánh chịu.

“Tất nhiên, sau ngày 30/10 sẽ có rất nhiều lời đồn đoán và suy diễn vô căn cứ như thế này,” ông chia sẻ trong buổi phỏng vấn với phóng viên Fina Nasrom của Astro Arena. “FAM chắc chắn sẽ đưa ra thông báo ngay khi nhận được quyết định chính thức".

"Dù có bao nhiêu tin đồn đi nữa, chỉ quyết định chính thức mới có giá trị, và nó sẽ không thay đổi bởi bất kỳ giả thuyết hay suy đoán nào. Hãy chờ đợi phán quyết cuối cùng, rồi từ đó, chúng tôi sẽ xem xét bước đi tiếp theo”.

Trong thời gian chờ FIFA ra phán quyết cuối, đã xuất hiện đủ kiểu tin đồn về vụ scandal. Ban đầu có người cho rằng một ai đó ở Việt Nam đã tố cáo sự thiếu minh bạch của FAM, nhưng sau đó chính phía Malaysia lại đưa tin có người trong nước đã đưa sự việc này lên FIFA.

Thêm cầu thủ bị lật tẩy gốc gác thực, Malaysia khó thoát tội "nhập tịch chui"
Thêm cầu thủ bị lật tẩy gốc gác thực, Malaysia khó thoát tội "nhập tịch chui"

Trước khi FIFA công bố kết quả kháng cáo, báo chí Argentina tiếp tục “giáng đòn mạnh” vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Bấm xem >>

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

03/11/2025 18:36 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
