Sếp lớn bóng đá Malaysia tố bị bôi nhọ, đăng tin giả vụ scandal nhập tịch

Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Wira Yusoff Mahadi, đã kêu gọi người hâm mộ bóng đá nước này hãy tỉnh táo, không để bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch liên quan đến đội tuyển quốc gia và vụ cầu thủ nhập tịch.

Quyền Chủ tịch của FAM, ông Datuk Wira Yusoff Mahadi

Vụ scandal nhập tịch 7 cầu thủ trái phép của FAM khiến FIFA vào cuộc và sau khi FIFA phạt cả FAM và 7 cầu thủ vì giả mạo thông tin hồ sơ, FAM đã khiếu nại bản án. Hiện FAM vẫn đang chờ FIFA công bố kết quả khiếu nại, nhiều khả năng họ sẽ đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) nếu không được FIFA xóa án.

Ông nhấn mạnh rằng cho đến nay, FAM vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định chính thức nào từ Ủy ban Kỷ luật của FIFA. Tuy nhiên, các tin tức giả mạo đã bắt đầu lan truyền rộng rãi từ cuối tháng trước. Theo ông Yusoff, một số bên đang lợi dụng tình hình khó khăn của FAM để tung ra những thông tin sai lệch, thậm chí bôi nhọ danh tiếng tổ chức, mà không quan tâm đến hậu quả mà FAM phải gánh chịu.

“Tất nhiên, sau ngày 30/10 sẽ có rất nhiều lời đồn đoán và suy diễn vô căn cứ như thế này,” ông chia sẻ trong buổi phỏng vấn với phóng viên Fina Nasrom của Astro Arena. “FAM chắc chắn sẽ đưa ra thông báo ngay khi nhận được quyết định chính thức".

"Dù có bao nhiêu tin đồn đi nữa, chỉ quyết định chính thức mới có giá trị, và nó sẽ không thay đổi bởi bất kỳ giả thuyết hay suy đoán nào. Hãy chờ đợi phán quyết cuối cùng, rồi từ đó, chúng tôi sẽ xem xét bước đi tiếp theo”.

Trong thời gian chờ FIFA ra phán quyết cuối, đã xuất hiện đủ kiểu tin đồn về vụ scandal. Ban đầu có người cho rằng một ai đó ở Việt Nam đã tố cáo sự thiếu minh bạch của FAM, nhưng sau đó chính phía Malaysia lại đưa tin có người trong nước đã đưa sự việc này lên FIFA.