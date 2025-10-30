Malaysia dậy sóng vì sếp lớn LĐBĐ chụp ảnh với chủ tịch FIFA trước giờ phán quyết

⚽ Video “vô tình” gây bão mạng

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã phải lên tiếng chính thức sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội, khiến công chúng Malaysia dậy sóng.

Hai ngày trước (27/10/2025), Infantino chia sẻ clip ghi lại chuyến thăm của ông tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức ở Kuala Lumpur.

Hình ảnh cho thấy Chủ tịch FIFA Infantino (ở giữa) chung khung hình cùng ông Datuk Noor Azman (ngoài cùng bên phải)

Trong bài đăng, Chủ tịch FIFA viết: “Tôi rất vui được gặp gỡ các nhà lãnh đạo khu vực ASEAN và các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN. Cuộc trao đổi này củng cố niềm tin chung của chúng tôi vào sức mạnh độc nhất của bóng đá – kết nối con người, thúc đẩy giáo dục, hòa nhập, và truyền cảm hứng hy vọng trên khắp các quốc gia”.

Ông cũng nhấn mạnh việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác mới giữa FIFA và ASEAN, nhằm “đảm bảo sức mạnh của bóng đá lan tỏa tới mọi cộng đồng, tạo cơ hội cho trẻ em trai và gái được ước mơ, chơi và trưởng thành cùng môn thể thao tươi đẹp này”.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Malaysia bất ngờ chính là hình ảnh Infantino chụp chung với Datuk Noor Azman – người vừa bị đình chỉ chức vụ Tổng thư ký FAM.

😮 Nhân vật bị treo ghế bất ngờ xuất hiện bên Chủ tịch FIFA

Trước đó, Datuk Noor Azman bị FAM đình chỉ chức vụ vì chịu trách nhiệm trong vụ sai sót kỹ thuật liên quan tới hồ sơ cầu thủ nhập tịch, khiến Malaysia bị FIFA phạt nặng.

Do đó, việc ông xuất hiện trong video cùng Chủ tịch FIFA khiến dư luận đặt câu hỏi: “Noor Azman đang đại diện cho ai tại sự kiện ASEAN?”.

Cộng đồng mạng Malaysia cho rằng sự xuất hiện này có thể khiến hình ảnh FAM thêm “mất điểm” giữa lúc tổ chức này đang khủng hoảng uy tín.

Mối quan hệ giữa FIFA và LĐBĐ Malaysia đang xấu đi

📢 FAM lên tiếng “dập lửa”

Ngay sau khi dư luận bùng nổ, FAM nhanh chóng ra thông cáo báo chí. Theo trích dẫn từ New Straits Times, FAM khẳng định sự xuất hiện của ông Noor Azman trong đoạn clip không liên quan tới bất kỳ nhiệm vụ chính thức nào của LĐBĐ Malaysia.

“Khoảnh khắc xuất hiện trong video diễn ra trong bối cảnh cá nhân, không thuộc khuôn khổ sự kiện chính thức nào của FAM hay FIFA”, thông cáo nêu rõ.

FAM cũng khẳng định rằng từ ngày 17/10 – thời điểm Noor Azman bị đình chỉ – ông không còn tham gia bất kỳ cuộc họp hay chương trình nào của FAM.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi dư luận dậy sóng, bài đăng của Infantino đã biến mất khỏi mạng xã hội, không rõ bị xóa hay được ẩn tạm thời.

Theo các nguồn tin, "đại án" 7 cầu thủ Malaysia "nhập tịch chui" sẽ có kết quả kháng cáo trong hôm nay, 30/10

💸 Vụ án nhập tịch chấn động và án phạt kỷ lục từ FIFA

Sự việc lần này diễn ra trong bối cảnh FIFA vừa phạt nặng FAM và 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia hôm 6/10 vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật – liên quan đến làm giả giấy tờ.

FIFA buộc FAM nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng), trong khi 7 cầu thủ bị phạt 2.000 franc mỗi người (khoảng 66 triệu đồng) và cấm thi đấu 12 tháng.

Danh sách bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Không chấp nhận án phạt này, FAM đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày hôm nay, 30/10.

Bài đăng tưởng chừng vô hại của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vô tình “châm ngòi” cho một làn sóng tranh cãi tại Malaysia. Đây là thời điểm FAM đang nỗ lực phục hồi uy tín sau scandal nhập tịch.