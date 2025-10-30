Malaysia dậy sóng vì sếp lớn LĐBĐ chụp ảnh với chủ tịch FIFA trước giờ phán quyết

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hoàng Anh Gia Lai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Augsburg vs Borussia Dortmund
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ninh Bình vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Nottingham Forest vs Manchester United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Wolverhampton Wanderers
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Brentford
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Burnley vs Arsenal
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Sevilla
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Paris Saint-Germain vs Nice
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Malaysia dậy sóng vì sếp lớn LĐBĐ chụp ảnh với chủ tịch FIFA trước giờ phán quyết

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chỉ ít giờ trước thời điểm "phán quyết" với nền bóng đá Malaysia, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có đăng tải đoạn video rất đáng chú ý. Người hâm mộ bóng đá nước này phản ứng dữ dội với bài đăng trên.

⚽ Video “vô tình” gây bão mạng

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã phải lên tiếng chính thức sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội, khiến công chúng Malaysia dậy sóng.

Hai ngày trước (27/10/2025), Infantino chia sẻ clip ghi lại chuyến thăm của ông tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức ở Kuala Lumpur.

Hình ảnh cho thấy Chủ tịch FIFA Infantino (ở giữa) chung khung hình cùng ông Datuk Noor Azman (ngoài cùng bên phải)

Hình ảnh cho thấy Chủ tịch FIFA Infantino (ở giữa) chung khung hình cùng ông Datuk Noor Azman (ngoài cùng bên phải)

Trong bài đăng, Chủ tịch FIFA viết: “Tôi rất vui được gặp gỡ các nhà lãnh đạo khu vực ASEAN và các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN. Cuộc trao đổi này củng cố niềm tin chung của chúng tôi vào sức mạnh độc nhất của bóng đá – kết nối con người, thúc đẩy giáo dục, hòa nhập, và truyền cảm hứng hy vọng trên khắp các quốc gia”.

Ông cũng nhấn mạnh việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác mới giữa FIFA và ASEAN, nhằm “đảm bảo sức mạnh của bóng đá lan tỏa tới mọi cộng đồng, tạo cơ hội cho trẻ em trai và gái được ước mơ, chơi và trưởng thành cùng môn thể thao tươi đẹp này”.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Malaysia bất ngờ chính là hình ảnh Infantino chụp chung với Datuk Noor Azman – người vừa bị đình chỉ chức vụ Tổng thư ký FAM.

😮 Nhân vật bị treo ghế bất ngờ xuất hiện bên Chủ tịch FIFA

Trước đó, Datuk Noor Azman bị FAM đình chỉ chức vụ vì chịu trách nhiệm trong vụ sai sót kỹ thuật liên quan tới hồ sơ cầu thủ nhập tịch, khiến Malaysia bị FIFA phạt nặng.

Do đó, việc ông xuất hiện trong video cùng Chủ tịch FIFA khiến dư luận đặt câu hỏi: “Noor Azman đang đại diện cho ai tại sự kiện ASEAN?”.

Cộng đồng mạng Malaysia cho rằng sự xuất hiện này có thể khiến hình ảnh FAM thêm “mất điểm” giữa lúc tổ chức này đang khủng hoảng uy tín.

Mối quan hệ giữa FIFA và LĐBĐ Malaysia đang xấu đi

Mối quan hệ giữa FIFA và LĐBĐ Malaysia đang xấu đi

📢 FAM lên tiếng “dập lửa”

Ngay sau khi dư luận bùng nổ, FAM nhanh chóng ra thông cáo báo chí. Theo trích dẫn từ New Straits Times, FAM khẳng định sự xuất hiện của ông Noor Azman trong đoạn clip không liên quan tới bất kỳ nhiệm vụ chính thức nào của LĐBĐ Malaysia.

“Khoảnh khắc xuất hiện trong video diễn ra trong bối cảnh cá nhân, không thuộc khuôn khổ sự kiện chính thức nào của FAM hay FIFA”, thông cáo nêu rõ.

FAM cũng khẳng định rằng từ ngày 17/10 – thời điểm Noor Azman bị đình chỉ – ông không còn tham gia bất kỳ cuộc họp hay chương trình nào của FAM.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi dư luận dậy sóng, bài đăng của Infantino đã biến mất khỏi mạng xã hội, không rõ bị xóa hay được ẩn tạm thời.

Theo các nguồn tin, "đại án" 7 cầu thủ Malaysia "nhập tịch chui" sẽ có kết quả kháng cáo trong hôm nay, 30/10

Theo các nguồn tin, "đại án" 7 cầu thủ Malaysia "nhập tịch chui" sẽ có kết quả kháng cáo trong hôm nay, 30/10

💸 Vụ án nhập tịch chấn động và án phạt kỷ lục từ FIFA

Sự việc lần này diễn ra trong bối cảnh FIFA vừa phạt nặng FAM và 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia hôm 6/10 vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật – liên quan đến làm giả giấy tờ.

FIFA buộc FAM nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng), trong khi 7 cầu thủ bị phạt 2.000 franc mỗi người (khoảng 66 triệu đồng) và cấm thi đấu 12 tháng.

Danh sách bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Không chấp nhận án phạt này, FAM đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày hôm nay, 30/10.

Bài đăng tưởng chừng vô hại của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vô tình “châm ngòi” cho một làn sóng tranh cãi tại Malaysia. Đây là thời điểm FAM đang nỗ lực phục hồi uy tín sau scandal nhập tịch.

30/10/2025 09:49 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
