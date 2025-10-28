Ngày nào FIFA gửi phán quyết vụ Malaysia nhập tịch chui 7 cầu thủ để thắng ĐT Việt Nam 4-0?

FAM vẫn đang cố gắng kháng cáo trước nguy cơ nhận án phạt xử thua 0-3 ở trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 vì bê bối liên quan đến sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. Theo truyền thông Malaysia tiết lộ, FIFA dự kiến ra phán quyết cuối cùng về kháng cáo của FAM vào ngày 30/10 tới.

Trước đây, FIFA đã đưa ra án phạt ban đầu khi phạt FAM số tiền 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng). Trong khi đó, 7 cầu thủ bị cho là nhập tịch trái phép bao gồm Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel mỗi người bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và đình chỉ các hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

7 cầu thủ nhập tịch dẫn đến bê bối tại ĐT Malaysia

FAM đã gửi đơn kháng cáo vào ngày 14/10. Họ đổ lỗi cho nhân viên đánh máy dẫn tới sai sót trong khâu nhập tịch. Tuy nhiên, theo đánh giá của truyền thông Malaysia, FIFA không thay đổi án phạt ban đầu và còn bổ sung những hình phạt khác cho FAM và ĐT Malaysia.

Theo quy định, sau khi nhận phán quyết của FIFA vào ngày 30/10 tới, FAM lại có tiếp 10 ngày để gửi đơn xin biên bản phúc thẩm chi tiết. Tiếp đó, họ có 21 ngày để gửi đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). CAS sẽ xem xét và dự báo đến tháng 12 năm nay hoặc đầu năm 2026, số phận của ĐT Malaysia sẽ chính thức được quyết.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ là cơ quan thực thi án phạt nếu Malaysia bị xử thua ĐT Việt Nam. Hạn chót để họ làm việc đó dự kiến diễn ra vào ngày 31/3/2026.

FAM gần đây đã bổ nhiệm cựu Chánh án Raus Sharif làm chủ tịch Ủy ban độc lập để điều tra vấn đề hồ sơ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. FAM hy vọng Tun Raus và các thành viên của Ủy ban độc lập (không bao gồm thành viên của FAM) sẽ tiến hành cuộc điều tra chuyên nghiệp và toàn diện trước khi trình bày những phát hiện của họ.