Bóng đá Malaysia ở thế đường cùng, sẵn sàng kiện ngược 7 sao nhập tịch chui

⚖️ Luật sư thể thao: "Các cầu thủ nhập tịch chui không vô can"

Trên tờ Sukan Sinar (Malaysia), luật sư thương mại và thể thao Nik Erman Nik Roseli đã chia sẻ quan điểm về án phạt của FIFA dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì sai phạm trong quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ. Nhóm cầu thủ này gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garcas, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui, Hector Hevel.

Dựa vào các văn bản của FIFA về thông báo xử phạt và lý giải nguyên nhân bác bỏ đơn kháng cáo từ FAM, luật sư Nik Roseli cho rằng các cầu thủ liên quan đã khai rằng toàn bộ quá trình nhập tịch được giao hoàn toàn cho người đại diện hoặc một đại diện FAM không rõ danh tính.

FAM có thể kiện ngược dàn cầu thủ vì gian dối trong quá trình xin nhập tịch

"Dựa trên các thông tin trong văn bản do FIFA ban hành, các cầu thủ khai rằng họ giao phó toàn bộ quá trình nhập tịch cho người đại diện hoặc đại diện của FAM (không rõ danh tính hoặc không được nêu tên). Mọi hành vi làm giả đều được thực hiện bởi người trong nội bộ FAM".

❓ FAM sẵn sàng kiện ngược dàn sao nhập tịch chui?

Luật sư Nik Erman cho rằng, các hành vi làm giả giấy tờ xuất phát từ người trong FAM, nhưng điều đó không đồng nghĩa cầu thủ hoàn toàn vô can. Ông nhấn mạnh, ngay cả khi kiện FAM, nhóm cầu thủ này khó có thể thắng kiện:

"Vậy nên câu hỏi đặt ra là, liệu các cầu thủ có thể kiện FAM hay không, câu trả lời là có; nhưng liệu họ có thể thắng kiện hay không, thì câu trả lời là không.

Theo quan điểm của tôi, các cầu thủ không phải là những bên hoàn toàn vô tội. Theo văn bản của FIFA, các cầu thủ không đọc, không hiểu và cũng không quan tâm đến quá trình nhập tịch. Thậm chí các cầu thủ cũng không để ý ngay cả sau khi biết họ bị phạt 12 tháng. Họ không thể cứ rũ bỏ trách nhiệm như vậy".

Thậm chí, luật sư Nik Erman Nik Roseli còn khẳng định FAM có cơ sở để kiện ngược nhóm cầu thủ này vì hành vi gian dối để đủ điều kiện nhập tịch: "Nếu tôi đứng về phía FAM, thì chính FAM mới là bên nên kiện 7 cầu thủ này, vì họ đã tự khẳng định bản thân có dòng máu Malaysia và đủ điều kiện nhận quốc tịch Malaysia dù thực tế là không phải vậy".

Bên cạnh đó, Nik Erman nhấn mạnh, hành động pháp lý cũng nên được thực hiện đối với người đại diện của cầu thủ hoặc đại diện FAM, những người đóng vai trò "trung gian" trong quá trình nhập tịch sai phạm.