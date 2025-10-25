"Trùm cuối" đứng sau vụ Malaysia nhập tịch phũ phàng phủi sạch trách nhiệm

"Trùm cuối" trong vụ Malaysia nhập tịch lên tiếng

Sau nhiều ngày chờ đợi, Hoàng thân Tunku Mahkota Johor, Chủ tịch CLB Johor Darul Ta'zim, cũng là người được giới mộ điệu đồn đoán đứng sau chiến dịch nhập tịch của Malaysia, cuối cùng đã lên tiếng. Cuộc họp báo được tổ chức vào thời điểm khá nhạy cảm bởi chỉ không lâu trước đó, chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa tới thăm Malaysia.

Hoàng thân Tunku Mahkota Johor

Đứng trước câu hỏi về trách nhiệm trong vụ nhập tịch sai 7 cầu thủ, Hoàng thân Tunku Mahkota Johor gần như phủ sạch mọi trách nhiệm. Theo đó, vị Hoàng thân này tiết lộ bản thân không trực tiếp tham gia vào quá trình nhập tịch và chỉ duy trì liên lạc thông qua người đại diện.

Bởi vậy, Tunku Mahkota Johor không tham gia vào quá trình xác minh hồ sơ tổ tiên của những cầu thủ nhập tịch. Vai trò của ông chỉ là trợ giúp Liên đoàn Bóng đá Malaysia khi được kêu gọi, giống như một "mạnh thường quân".

Tunku Mahkota Johor cũng tiết lộ việc nhập tịch có sàng lọc chứ không phải ồ ạt, bởi môi giới gửi lên danh sách 27 cầu thủ nhưng chỉ có 7 cầu thủ đạt yêu cầu. Tất cả quá trình xem xét và nhập tịch do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thao tác.

Những điểm bất thường trong phát biểu của Tunku Mahkota Johor

Một điểm khá buồn cười là Tunku Mahkota Johor xác nhận rằng chưa xác minh được nguồn gốc của bảy cầu thủ gốc Malaysia bị FIFA trừng phạt, nhưng lại tin rằng "giấy khai sinh của ông bà bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia trong hồ sơ của FAM đáng tin cậy hơn các tài liệu do FIFA nắm giữ".

Điều đáng nói hơn là 3 cầu thủ trong vụ án này là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đang thi đấu cho chính Johor Darul Ta'zim, CLB của Tunku Mahkota Johor. Bởi vậy, việc Hoàng thân này nói rằng chưa xác minh nguồn gốc của 3 cầu thủ trên là thiếu hợp lý.

Dựa trên những hiểu biết của bản thân về tình hình hiện tại, Tunku Mahkota Johor thừa nhận Malaysia rất khó lật mình trong vụ việc này. Khả năng FIFA rút lại án phạt gần như bằng 0 và Tunku Mahkota Johor chỉ hy vọng FIFA có thể giảm nhẹ án phạt.

Ngoài ra, Tunku Mahkota Johor tiết lộ lá đơn khiếu nại tới từ Việt Nam nhưng không tới từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hay Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đây là thông tin do Liên đoàn Bóng đá châu Á cung cấp.