"Trùm cuối" đứng sau vụ Malaysia nhập tịch phũ phàng phủi sạch trách nhiệm

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Borussia M'gladbach vs Bayern Munich 25/10/25 - Trực tiếp
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
0
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
0
Newcastle United vs Fulham
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Sunderland
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Napoli vs Inter Milan
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Borussia Dortmund vs Köln
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Cremonese vs Atalanta
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Brentford vs Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công - Viettel
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Wolverhampton Wanderers vs Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bayer Leverkusen vs Freiburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Everton vs Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Lazio vs Juventus
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

"Trùm cuối" đứng sau vụ Malaysia nhập tịch phũ phàng phủi sạch trách nhiệm

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

Hoàng thân Tunku Mahkota Johor, người đứng sau chiến dịch nhập tịch của Malaysia vừa qua, lên tiếng phủ nhận trách nhiệm.

"Trùm cuối" trong vụ Malaysia nhập tịch lên tiếng

Sau nhiều ngày chờ đợi, Hoàng thân Tunku Mahkota Johor, Chủ tịch CLB Johor Darul Ta'zim, cũng là người được giới mộ điệu đồn đoán đứng sau chiến dịch nhập tịch của Malaysia, cuối cùng đã lên tiếng. Cuộc họp báo được tổ chức vào thời điểm khá nhạy cảm bởi chỉ không lâu trước đó, chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa tới thăm Malaysia.

Hoàng thân Tunku Mahkota Johor

Hoàng thân Tunku Mahkota Johor

Đứng trước câu hỏi về trách nhiệm trong vụ nhập tịch sai 7 cầu thủ, Hoàng thân Tunku Mahkota Johor gần như phủ sạch mọi trách nhiệm. Theo đó, vị Hoàng thân này tiết lộ bản thân không trực tiếp tham gia vào quá trình nhập tịch và chỉ duy trì liên lạc thông qua người đại diện.

Bởi vậy, Tunku Mahkota Johor không tham gia vào quá trình xác minh hồ sơ tổ tiên của những cầu thủ nhập tịch. Vai trò của ông chỉ là trợ giúp Liên đoàn Bóng đá Malaysia khi được kêu gọi, giống như một "mạnh thường quân".

Tunku Mahkota Johor cũng tiết lộ việc nhập tịch có sàng lọc chứ không phải ồ ạt, bởi môi giới gửi lên danh sách 27 cầu thủ nhưng chỉ có 7 cầu thủ đạt yêu cầu. Tất cả quá trình xem xét và nhập tịch do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thao tác.

Những điểm bất thường trong phát biểu của Tunku Mahkota Johor

Một điểm khá buồn cười là Tunku Mahkota Johor xác nhận rằng chưa xác minh được nguồn gốc của bảy cầu thủ gốc Malaysia bị FIFA trừng phạt, nhưng lại tin rằng "giấy khai sinh của ông bà bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia trong hồ sơ của FAM đáng tin cậy hơn các tài liệu do FIFA nắm giữ".

Điều đáng nói hơn là 3 cầu thủ trong vụ án này là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đang thi đấu cho chính Johor Darul Ta'zim, CLB của Tunku Mahkota Johor. Bởi vậy, việc Hoàng thân này nói rằng chưa xác minh nguồn gốc của 3 cầu thủ trên là thiếu hợp lý.

Dựa trên những hiểu biết của bản thân về tình hình hiện tại, Tunku Mahkota Johor thừa nhận Malaysia rất khó lật mình trong vụ việc này. Khả năng FIFA rút lại án phạt gần như bằng 0 và Tunku Mahkota Johor chỉ hy vọng FIFA có thể giảm nhẹ án phạt.

Ngoài ra, Tunku Mahkota Johor tiết lộ lá đơn khiếu nại tới từ Việt Nam nhưng không tới từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hay Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đây là thông tin do Liên đoàn Bóng đá châu Á cung cấp.

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ
ĐT Malaysia nhập tịch "chui" 7 cầu thủ: Phép màu mang tên… gian lận
ĐT Malaysia nhập tịch "chui" 7 cầu thủ: Phép màu mang tên… gian lận

Lệnh cấm của LĐBĐ Thế giới (FIFA) dành cho 7 cầu thủ "nhập tịch chui" của Malaysia đã phơi bày một thực tế đang lan rộng trong thế giới bóng đá hiện...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/10/2025 18:06 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN