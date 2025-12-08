Malaysia chính thức kháng cáo lên CAS vụ 7 sao nhập tịch chui, nỗ lực cuối cùng

Malaysia quyết định nộp đơn kháng cáo

Theo tin mới nhất từ Malaysia, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã quyết định nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) liên quan đến án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đối với cơ quan này và 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

FAM quyết định kháng cáo vụ 7 cầu thủ nhập tịch lên CAS để được giảm án

Vào ngày 26 tháng 9, FIFA xác nhận rằng FAM và 7 cầu thủ nhập tịch kể trên đã vi phạm Điều 22 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ. Cuộc điều tra của FIFA phát hiện FAM đã nộp các tài liệu bị cho là giả mạo để xác nhận tư cách của các cầu thủ liên quan, cho phép họ thi đấu trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 6 năm ngoái.

Bởi vậy, FIFA đã ra án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ cho Liên đoàn bóng đá Malaysia và 2.000 franc Thụy Sĩ với mỗi cầu thủ. Bên cạnh đó, 7 cầu thủ kể trên bị cấm thi đấu bóng đá trong vòng 1 năm. Sau đó, FIFA tiếp tục bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và tất cả cầu thủ, qua đó giữ nguyên quyết định của Ủy ban Kỷ luật về những vi phạm nghiêm trọng Điều 22 của FDC vào ngày 3/11.

Sau một tháng chuẩn bị, FAM lại vừa gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao trong sáng ngày 8/12. Phát biểu trước báo giới, chủ tịch tạm quyền của FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho biết CAS cho FAM 10 ngày, tức là hạn cuối là 18/12 để nộp toàn bộ các giấy tờ cần thiết.

"FAM đã nộp bản tuyên bố kháng cáo lên CAS liên quan đến án phạt của FIFA đối với cơ quan quản lý này cũng như đối với bảy cầu thủ nhập tịch của Harimau Malaya. FAM khẳng định cam kết hoàn toàn trong việc thực hiện quy trình này một cách chuyên nghiệp, minh bạch và tôn trọng tất cả các thủ tục pháp lý đã được thiết lập. Mọi diễn biến tiếp theo sẽ được thông báo theo từng thời điểm".

Nỗ lực cuối cùng

Đây là nỗ lực cuối cùng của FAM trong việc giảm án phạt trước đó của Liên đoàn bóng đá thế giới. Nên nhớ rằng việc đưa lên CAS chỉ có thể giúp FAM giảm nhẹ hình phạt chứ không làm thay đổi hoàn toàn bản án của FIFA.

Trước đó, nhiều chuyên gia bóng đá Malaysia khuyên FAM cần xem xét kỹ vấn đề này. Nguyên nhân là bởi họ không tìm thêm được bằng chứng có lợi so với bản kháng cáo lên FIFA. Thêm vào đó, chi phí của vụ kiện này dự kiến lên tới khoảng 300.000 USD, gấp 30 lần so với nộp kháng cáo lên FIFA (10.000 USD). Mặc dù vậy, Nhiếp chính vương của bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã tuyên bố tài trợ toàn bộ chi phí cho vụ kiện này.