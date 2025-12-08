Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Malaysia chính thức kháng cáo lên CAS vụ 7 sao nhập tịch chui, nỗ lực cuối cùng

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027

LĐBĐ Malaysia đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) hòng giảm nhẹ án phạt đã ban hành của FIFA.

Malaysia quyết định nộp đơn kháng cáo

Theo tin mới nhất từ Malaysia, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã quyết định nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) liên quan đến án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đối với cơ quan này và 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Malaysia chính thức kháng cáo lên CAS vụ 7 sao nhập tịch chui, nỗ lực cuối cùng - 1

FAM quyết định kháng cáo vụ 7 cầu thủ nhập tịch lên CAS để được giảm án

Vào ngày 26 tháng 9, FIFA xác nhận rằng FAM và 7 cầu thủ nhập tịch kể trên đã vi phạm Điều 22 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ. Cuộc điều tra của FIFA phát hiện FAM đã nộp các tài liệu bị cho là giả mạo để xác nhận tư cách của các cầu thủ liên quan, cho phép họ thi đấu trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 6 năm ngoái.

Bởi vậy, FIFA đã ra án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ cho Liên đoàn bóng đá Malaysia và 2.000 franc Thụy Sĩ với mỗi cầu thủ. Bên cạnh đó, 7 cầu thủ kể trên bị cấm thi đấu bóng đá trong vòng 1 năm. Sau đó, FIFA tiếp tục bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và tất cả cầu thủ, qua đó giữ nguyên quyết định của Ủy ban Kỷ luật về những vi phạm nghiêm trọng Điều 22 của FDC vào ngày 3/11.

Sau một tháng chuẩn bị, FAM lại vừa gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao trong sáng ngày 8/12. Phát biểu trước báo giới, chủ tịch tạm quyền của FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho biết CAS cho FAM 10 ngày, tức là hạn cuối là 18/12 để nộp toàn bộ các giấy tờ cần thiết.

"FAM đã nộp bản tuyên bố kháng cáo lên CAS liên quan đến án phạt của FIFA đối với cơ quan quản lý này cũng như đối với bảy cầu thủ nhập tịch của Harimau Malaya. FAM khẳng định cam kết hoàn toàn trong việc thực hiện quy trình này một cách chuyên nghiệp, minh bạch và tôn trọng tất cả các thủ tục pháp lý đã được thiết lập. Mọi diễn biến tiếp theo sẽ được thông báo theo từng thời điểm".

Nỗ lực cuối cùng

Đây là nỗ lực cuối cùng của FAM trong việc giảm án phạt trước đó của Liên đoàn bóng đá thế giới. Nên nhớ rằng việc đưa lên CAS chỉ có thể giúp FAM giảm nhẹ hình phạt chứ không làm thay đổi hoàn toàn bản án của FIFA.

Trước đó, nhiều chuyên gia bóng đá Malaysia khuyên FAM cần xem xét kỹ vấn đề này. Nguyên nhân là bởi họ không tìm thêm được bằng chứng có lợi so với bản kháng cáo lên FIFA. Thêm vào đó, chi phí của vụ kiện này dự kiến lên tới khoảng 300.000 USD, gấp 30 lần so với nộp kháng cáo lên FIFA (10.000 USD). Mặc dù vậy, Nhiếp chính vương của bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã tuyên bố tài trợ toàn bộ chi phí cho vụ kiện này.

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/12/2025 15:50 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN