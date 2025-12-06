LĐBĐ Malaysia "buông súng", không kháng cáo CAS vụ 7 cầu thủ nhập tịch chui?

❌ Kháng cáo bị bác, FAM do dự đưa vụ việc lên CAS

FAM từng nộp đơn kháng cáo nhưng bị FIFA thẳng thừng bác bỏ. Sau đó, "Hổ Mã Lai" tuyên bố sẽ đưa sự việc lên CAS và khẳng định cả FAM lẫn bảy cầu thủ đều vô tội, đồng thời nhấn mạnh những cầu thủ này là công dân Malaysia hợp pháp.

Theo quy định, FAM có 21 ngày kể từ khi FIFA bác kháng cáo để nộp đơn lên CAS.

Malaysia đang mắc kẹt với vụ 7 cầu thủ bị FIFA phạt nặng

📩 CAS: “Chúng tôi chưa nhận được gì từ FAM”

Tờ Berita Harian cho biết họ đã gửi email hỏi CAS về tiến trình vụ việc. Phản hồi sau đó, đại diện truyền thông CAS - bà Vanessa Tracey xác nhận chưa nhận bất kỳ đơn kháng cáo nào từ phía Malaysia.

Điều đó đồng nghĩa, FAM chỉ còn rất ít thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng. Theo tiết lộ, hạn chót để cơ quan quản lý bóng đá Malaysia kháng cáo lên CAS là hết ngày 8/12.

Trong khi đó, giám đốc điều hành tuyển Malaysia - ông Rob Friend khẳng định FAM đã “chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bằng chứng và đội ngũ pháp lý”.

😰 Người hâm mộ Malaysia lo sốt vó

Các CĐV Malaysia đang hồi hộp chờ phán quyết cuối cùng, bởi kết quả vụ kiện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vòng loại Asian Cup 2027.

Tại bảng F, Malaysia đang dẫn đầu với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận, ĐT Việt Nam xếp thứ hai với 12 điểm. Lào và Nepal đã bị loại.

Tháng 3 năm sau, ĐT Việt Nam sẽ tiếp Malaysia ở lượt trận cuối – trận đấu có thể thay đổi toàn bộ cục diện bảng đấu.

LĐBĐ Malaysia có thể không kháng cáo lên CAS

⚠️ Viễn cảnh tệ nhất nếu FAM không kiện hoặc thua kiện

Nếu Malaysia không nộp đơn lên CAS hoặc thua trong quá trình khiếu nại, họ có nguy cơ:

- Bị AFC phạt bổ sung.

- Bị xử thua 0-3 hai trận gặp ĐT Việt Nam và Nepal.

- Mất vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

- Thậm chí có thể bị cấm tham dự vòng loại kỳ tiếp theo.

Nếu điều đó xảy ra, ĐT Việt Nam sẽ nghiễm nhiên trở thành đội đại diện bảng F vào vòng chung kết Asian Cup 2027.