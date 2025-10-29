Malaysia hy vọng được FIFA giảm nhẹ án phạt trước ngày phán quyết

Malaysia hồi hộp chờ phán quyết

Không khí căng thẳng đang bao trùm bóng đá Malaysia khi tất cả đều chờ quyết định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) liên quan đến việc sử dụng sai 7 cầu thủ nhập tịch tại vòng loại Asian Cup 2027.

LĐBĐ Malaysia chờ quyết của FIFA

Theo những thông tin trước đó, luật sư thể thao quốc tế đại diện cho FAM, Serge Vittoz, đã tiết lộ rằng quyết định dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 10, 16 ngày sau khi họ nộp đơn kháng cáo. Vị luật sư này khẳng định lần kháng cáo này là cơ hội quan trọng để FAM cung cấp các lập luận cũng như bổ sung tài liệu liên quan để kỳ vọng về cơ hội giảm án.

Theo tờ Bharian, hầu như tất cả đều bi quan về khả năng trắng án của LĐBĐ Malaysia trong vụ việc này. Tuy nhiên, tất cả, giống như phát biểu của Hoàng thân Tunku Mahkota Ismail, hy vọng FIFA sẽ "giơ cao đánh khẽ" với LĐBĐ Malaysia cũng như 7 cầu thủ là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Thực tế, LĐBĐ Malaysia đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản xấu nhất. Trong trường hợp FIFA bác đơn kháng cáo, Malaysia nhiều khả năng sẽ bị tăng án phạt bao gồm cả việc trừ điểm trong những trận đấu có 7 cầu thủ nhập tịch sai tham dự. Họ đã chuẩn bị sẵn hồ sơ để tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Nguồn tin cho biết lập luận của Malaysia đưa ra là họ không cố ý làm giả giấy tờ mà do sơ suất đánh máy. Bên cạnh đó, LĐBĐ Malaysia cũng chỉ làm theo giấy tờ bên môi giới cung cấp. Tất nhiên, đa phần đều cho rằng lập luận như vậy là chưa đủ.

Hiện tại, 7 cầu thủ kể trên đang bị đình chỉ thi đấu 1 năm, nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ. Trong khi đó, LĐBĐ Malaysia phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.

Chuyên gia bóng đá Malaysia nhận định

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, chuyên gia bóng đá Malaysia Zulakbal Abdul Karim hy vọng 7 cầu thủ sẽ được giảm nhẹ án phạt. "Nếu một cầu thủ ngừng tập luyện từ 2-3 tuần, thể lực của họ sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá của FIFA sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thể lực cũng như phong độ của các cầu thủ.

Tôi biết rằng FAM đang kháng cáo và nếu lệnh cấm được giảm nhẹ, điều đó sẽ rất tốt cho các cầu thủ. Họ sẽ được thi đấu trở lại sớm hơn. Họ đều đang ở độ chín của sự nghiệp nên sẽ sớm lấy lại được phong độ thôi. Tôi biết một số cầu thủ bị ảnh hưởng nặng nề trong câu chuyện này.

Họ không chỉ không được thi đấu mà còn mất đi thu nhập. Đó là tác động không thể phủ nhận. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ phù hợp, tôi tin họ có thể sớm lấy lại phong độ".