Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

7 cầu thủ "nhập tịch chui" dọa kiện LĐBĐ Malaysia, bê bối lan rộng

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Khủng hoảng xoay quanh vụ bê bối nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngày càng trở nên rối ren. Theo Stadium Astro, bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu đang cân nhắc khởi kiện FAM và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

⚖️ Khủng hoảng kéo dài với bóng đá Malaysia

FIFA đã chính thức áp lệnh cấm đối với FAM và bảy cầu thủ liên quan vì sử dụng tài liệu giả mạo trong hồ sơ nhập tịch.

FAM phản đối kết luận, nộp đơn kháng cáo lên FIFA nhưng đã bị từ chối. Dù vậy, FAM vẫn quyết tâm đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) với hy vọng đảo ngược phán quyết hoặc ít nhất giảm nhẹ án phạt.

7 cầu thủ "nhập tịch chui" của ĐT Malaysia

7 cầu thủ "nhập tịch chui" của ĐT Malaysia

🧨 Vấn đề phát sinh: 7 cầu thủ kiện ngược FAM

Khi FAM đang chuẩn bị tài liệu gửi lên CAS, một rắc rối khác nổ ra. Bảy cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Jon Irazabal được cho là đang xem xét kiện FAM và yêu cầu bồi thường vì thiệt hại nghề nghiệp.

Nhiều người trong số họ đã bị CLB chấm dứt hợp đồng (Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado). Trong khi đó, Facundo Garces – đang chơi nổi bật tại Alaves (Tây Ban Nha) – buộc phải dừng thi đấu hoàn toàn.

Chủ tịch Sports Law Society of Malaysia (SLAM), ông Balbeer Singh, cho biết nhóm cầu thủ có thể đưa ra yêu cầu bồi thường dựa trên việc mất thu nhập trong 1 năm: “FAM vẫn còn cơ hội kháng cáo cuối cùng lên CAS. Khi thủ tục của FAM kết thúc, bảy cầu thủ hoàn toàn có quyền khởi kiện”.

Các cầu thủ có thể khởi kiện LĐBĐ Malaysia

Các cầu thủ có thể khởi kiện LĐBĐ Malaysia

🗞️ 7 cầu thủ giữ im lặng

Tờ The Star mô tả sự kỳ lạ khi các cầu thủ hầu như không lên tiếng kể từ khi bị cấm. Báo cáo cho biết họ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào người đại diện, không nắm rõ về hồ sơ và tài liệu đã được nộp.

Một số vẫn hoạt động trên mạng xã hội:

- Gabriel Palmero đăng ảnh chạy marathon.

- Rodrigo Holgado chia sẻ khoảnh khắc bên gia đình ở Argentina.

- Imanol Machuca đăng ảnh gia đình.

Ngược lại, những người như Hevel, Irazabal và Figueiredo gần như “mất tích” trên mạng. Facundo Garces thậm chí xóa thông tin về Alaves và ĐT Malaysia khỏi bio Instagram.

Nhiều cầu thủ đã mất việc vì bê bối này

Nhiều cầu thủ đã mất việc vì bê bối này

🧾 Cầu thủ thừa nhận: “Chúng tôi không biết có tài liệu giả”

Trong phiên điều trần với FIFA, cả bảy cầu thủ khẳng định họ không hề biết hồ sơ nhập tịch có tài liệu giả và hoàn toàn tin tưởng người đại diện.

Luật sư Balbeer Singh nhấn mạnh: “FIFA cho rằng cầu thủ không kiểm tra kỹ hợp đồng mà họ ký. Điều đó sẽ trở thành bằng chứng nếu vụ kiện được đưa lên”.

Ông cũng gợi ý rằng giải pháp duy nhất lúc này là FAM và các cầu thủ phải ngồi lại với nhau để tìm tiếng nói chung.

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/12/2025 09:45 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN