7 cầu thủ "nhập tịch chui" dọa kiện LĐBĐ Malaysia, bê bối lan rộng

⚖️ Khủng hoảng kéo dài với bóng đá Malaysia

FIFA đã chính thức áp lệnh cấm đối với FAM và bảy cầu thủ liên quan vì sử dụng tài liệu giả mạo trong hồ sơ nhập tịch.

FAM phản đối kết luận, nộp đơn kháng cáo lên FIFA nhưng đã bị từ chối. Dù vậy, FAM vẫn quyết tâm đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) với hy vọng đảo ngược phán quyết hoặc ít nhất giảm nhẹ án phạt.

7 cầu thủ "nhập tịch chui" của ĐT Malaysia

🧨 Vấn đề phát sinh: 7 cầu thủ kiện ngược FAM

Khi FAM đang chuẩn bị tài liệu gửi lên CAS, một rắc rối khác nổ ra. Bảy cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Jon Irazabal được cho là đang xem xét kiện FAM và yêu cầu bồi thường vì thiệt hại nghề nghiệp.

Nhiều người trong số họ đã bị CLB chấm dứt hợp đồng (Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado). Trong khi đó, Facundo Garces – đang chơi nổi bật tại Alaves (Tây Ban Nha) – buộc phải dừng thi đấu hoàn toàn.

Chủ tịch Sports Law Society of Malaysia (SLAM), ông Balbeer Singh, cho biết nhóm cầu thủ có thể đưa ra yêu cầu bồi thường dựa trên việc mất thu nhập trong 1 năm: “FAM vẫn còn cơ hội kháng cáo cuối cùng lên CAS. Khi thủ tục của FAM kết thúc, bảy cầu thủ hoàn toàn có quyền khởi kiện”.

Các cầu thủ có thể khởi kiện LĐBĐ Malaysia

🗞️ 7 cầu thủ giữ im lặng

Tờ The Star mô tả sự kỳ lạ khi các cầu thủ hầu như không lên tiếng kể từ khi bị cấm. Báo cáo cho biết họ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào người đại diện, không nắm rõ về hồ sơ và tài liệu đã được nộp.

Một số vẫn hoạt động trên mạng xã hội:

- Gabriel Palmero đăng ảnh chạy marathon.

- Rodrigo Holgado chia sẻ khoảnh khắc bên gia đình ở Argentina.

- Imanol Machuca đăng ảnh gia đình.

Ngược lại, những người như Hevel, Irazabal và Figueiredo gần như “mất tích” trên mạng. Facundo Garces thậm chí xóa thông tin về Alaves và ĐT Malaysia khỏi bio Instagram.

Nhiều cầu thủ đã mất việc vì bê bối này

🧾 Cầu thủ thừa nhận: “Chúng tôi không biết có tài liệu giả”

Trong phiên điều trần với FIFA, cả bảy cầu thủ khẳng định họ không hề biết hồ sơ nhập tịch có tài liệu giả và hoàn toàn tin tưởng người đại diện.

Luật sư Balbeer Singh nhấn mạnh: “FIFA cho rằng cầu thủ không kiểm tra kỹ hợp đồng mà họ ký. Điều đó sẽ trở thành bằng chứng nếu vụ kiện được đưa lên”.

Ông cũng gợi ý rằng giải pháp duy nhất lúc này là FAM và các cầu thủ phải ngồi lại với nhau để tìm tiếng nói chung.