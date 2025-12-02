FIFPro phản đối FIFA phạt 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Trong năm 2025, 7 cầu thủ gốc Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha được nhập tịch dựa vào huyết thống ông, bà sinh tại Malaysia. Sau đó, họ giúp Malaysia thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) xác định nhóm cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu. Họ tìm thấy giấy khai sinh gốc của ông, bà nhóm cầu thủ này có nơi sinh nằm ngoài Malaysia, khác với hồ sơ được gửi lên FIFA. Ủy ban cấm 7 cầu thủ tham gia hoạt động bóng đá một năm, kể từ ngày 26/9, và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 65 triệu đồng. Đến ngày 3/11, Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) cũng bác kháng cáo của 7 cầu thủ và LĐBĐ Malaysia (FAM).

7 cầu thủ bị FIFA coi là làm giả hồ sơ để thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysiakini.

Trước các quyết định của FIFA, FIFPro lên tiếng bảo vệ 7 cầu thủ. "Các án phạt là quá mức không cân xứng trong bối cảnh sự việc", tuyên bố của FIFPro ngày 1/12 có đoạn. "Rõ ràng các cầu thủ là nạn nhân trong vụ này".

FIFPro thành lập năm 1965, là tổ chức đại diện cho hơn 70.000 cầu thủ chuyên nghiệp thế giới. Họ bảo vệ, thúc đẩy quyền lợi, phúc lợi và điều kiện làm việc của cầu thủ, đồng thời hợp tác với các cơ quan quản lý, giải đấu để đảm bảo tiếng nói của cầu thủ được lắng nghe và tôn trọng.

FIFPro cho rằng cầu thủ là nạn nhân vì FIFA đã khẳng định họ không làm giả bất kỳ giấy tờ nào và nộp giấy tờ được xác thực. Ngoài ra, 7 cầu thủ cùng rơi vào một tình huống thì việc giả mạo giấy tờ chắc chắn không phải kết quả của hành động mang tính cá nhân. "Điều đặc biệt đáng lo ngại là cầu thủ phải chịu trách nhiệm về các hồ sơ do một liên đoàn Quốc gia nộp lên FIFA", FIFPro cho biết. "Cầu thủ dường như bị gán cho nghĩa vụ phải xác minh các giấy tờ mà họ không nộp hoặc không xuất trình".

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp khẳng định 7 cầu thủ đã làm đúng quy trình nhập tịch, là nộp hồ sơ cá nhân, trình diện trước chính quyền Malaysia, thực hiện thủ tục tuyên thệ, nhận hộ chiếu do Chính phủ cấp và chờ đợi sự chấp thuận của FAM. Tất cả các bước đều do các tổ chức nằm ngoài tầm kiểm soát của cầu thủ xử lý.

"Giờ đây, cầu thủ phải đối mặt với án treo giò từ CLB và những hậu quả nghiêm trọng với lỗi không phải họ gây ra", FIFPro kết luận. "Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với các cầu thủ và tin tưởng Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ lật ngược sự bất công này".

Sau khi FAC công bố quyết định chi tiết vào ngày 18/11, LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ có 21 ngày để kháng cáo lên CAS, cũng là hy vọng cuối cùng để được trắng án hoặc giảm án. FAM vẫn chưa xác nhận đã hoàn tất thủ tục này.

Quan điểm của FIFPro với vụ việc cũng tương tự kháng cáo của nhóm cầu thủ lên FIFA. Tuy nhiên, LĐBĐ thế giới cho rằng cầu thủ đã tắc trách khi thiếu giám sát, phó mặc công việc cho người đại diện và FAM, trong khi không nắm rõ việc ông bà có gốc gác hay sinh ra tại Malaysia. Đồng thời, FIFA nhấn mạnh người hưởng lợi cuối cùng là cầu thủ nên không thể trốn tránh trách nhiệm.

Ngoài án phạt của FIFA, ba cầu thủ là Imanol Machuca, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero đã bị CLB chủ quản cắt hợp đồng.