Mainoo muốn đến Real Madrid để cứu rỗi sự nghiệp, MU hét giá 90 triệu euro

Mainoo muốn đến Real Madrid

Tờ Fichajes (Tây Ban Nha) cho biết, tiền vệ Mainoo đã thể hiện rõ ý định chuyển đến Real Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 diễn ra vào tháng 1 năm sau. Anh muốn rời Old Trafford khi không được HLV Amorim trọng dụng.

Mainoo muốn tìm bến đỗ mới để được thi đấu nhiều hơn, qua đó tiếp tục tiến bước trong sự nghiệp. Real Madrid đang có nhu cầu củng cố hàng tiền vệ nên họ xem ngôi sao người Anh là phương án chuyển nhượng hợp lý.

Mainoo không được trọng dụng ở MU

Real Madrid đánh giá cao tài năng của Mainoo. Anh trẻ trung, tiềm năng lớn, thể lực dồi dào và kỹ thuật vững vàng để đảm nhận trách nhiệm lớn ở sân Bernabeu. Từ ngày Kroos và Modric rời Real Madrid, đội bóng này vẫn chưa tìm được tiền vệ nào có khả năng cầm nhịp đạt đẳng cấp cao để thay thế.

Dưới thời Erik Ten Hag, Mainoo là trụ cột khó lòng thay thế. Nhưng sự xuất hiện của Amorim đã thay đổi hoàn toàn vị thế của anh tại MU. Mùa giải 2025/26 chứng kiến ngôi sao sinh năm 2005 chỉ thi đấu vỏn vẹn 138 phút sau 7 trận ở Ngoại hạng Anh.

MU hét giá Mainoo

Napoli, Chelsea, Tottenham, Leeds United đều quan tâm Mainoo. Tiền vệ McTominay thậm chí còn thúc giục Napoli chiêu mộ đồng đội cũ. Nhưng Mainoo xem Real Madrid là bến đỗ yêu thích nhất.

MU hét giá Mainoo tới 90 triệu euro. Đây là con số cao thứ 2 trong lịch sử "Quỷ đỏ". Trước đây, cầu thủ đắt giá nhất mà MU bán là Cristiano Ronaldo khi CR7 tới Real Madrid vào năm 2009 với giá 94 triệu euro.

Real Madrid quan tâm Mainoo nhưng họ xác định chỉ mượn anh trong tháng 1/2026. Trong khi đó, hợp đồng của tiền vệ người Anh với đội chủ sân Old Trafford có thời hạn tới hè năm 2027.