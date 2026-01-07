Chelsea hỏi mua Vinicius giá 150 triệu euro, "tướng" mới được tặng quà khủng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Chelsea hỏi mua Vinicius giá 150 triệu euro, "tướng" mới được tặng quà khủng

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Real Madrid Chelsea

Truyền thông Anh hé lộ tin sốc về việc Chelsea hiện dành sự quan tâm đến tiền đạo Vinicius của Real Madrid trong bối cảnh "The Blues" bổ nhiệm HLV mới.

   

Tờ The Guardian cho biết 150 triệu euro là số tiền mà Chelsea sẵn sàng bỏ ra để thuyết phục Real Madrid nhả Vinicius ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Con số này rất cao, nhất là khi hợp đồng của ngôi sao người Brazil tại sân Bernabeu chỉ còn thời hạn đến hè năm 2027. 

Phía Real Madrid và Vinicius vẫn đang rất chần chừ trong việc gia hạn hợp đồng. Sở dĩ có việc đó là bởi tiền đạo người Brazil có những bất đồng với HLV Alonso. 

Vinicius liệu có rời bỏ Real Madrid để sang Ngoại hạng Anh thi đấu?

Vinicius liệu có rời bỏ Real Madrid để sang Ngoại hạng Anh thi đấu?

Chelsea có thể vung nhiều tiền để hỏi mua Vinicius, nhưng họ vẫn có vấn đề riêng. "The Blues" sẽ khó lòng đáp ứng được mức lương cố định 20 triệu euro/mùa, kèm theo khoản thưởng 10 triệu euro mà ngôi sao sinh năm 2000 đòi hỏi. 

Vinicius có sự sa sút ở mùa giải 2025/26. Trong 17 trận trở lại đây tính cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG, cầu thủ người Brazil không thể ghi bàn. 

Nếu Chelsea có thể hoàn tất thương vụ này, Vinicius sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ 3 lịch sử, chỉ sau Neymar (222 triệu euro) và Mbappe (165,7 triệu euro). Ngoài ra, Vinicius còn có thể trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh. 

Chelsea gần đây còn có HLV mới. Ít ngày sau khi sa thải Enzo Maresca, đội bóng thành London đã bổ nhiệm HLV Liam Rosenior của Strasbourg. Việc Chelsea hỏi mua Vinicius có thể xem như món quà dành cho vị tân thuyền trưởng của đội bóng London.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ
Vinicius lại thái độ khi bị HLV Alonso thay ra, sân Bernabeu la ó siêu sao Real
Vinicius lại thái độ khi bị HLV Alonso thay ra, sân Bernabeu la ó siêu sao Real

Vinicius tiếp tục có một ngày thi đấu thiếu nổi bật, dù Real Madrid đại thắng Betis 5-1. Ngôi sao người Brazil thậm chí đã bị cổ động viên nhà la ó ở...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/01/2026 14:56 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa Đông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN