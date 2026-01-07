Chelsea hỏi mua Vinicius giá 150 triệu euro, "tướng" mới được tặng quà khủng

Tờ The Guardian cho biết 150 triệu euro là số tiền mà Chelsea sẵn sàng bỏ ra để thuyết phục Real Madrid nhả Vinicius ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Con số này rất cao, nhất là khi hợp đồng của ngôi sao người Brazil tại sân Bernabeu chỉ còn thời hạn đến hè năm 2027.

Phía Real Madrid và Vinicius vẫn đang rất chần chừ trong việc gia hạn hợp đồng. Sở dĩ có việc đó là bởi tiền đạo người Brazil có những bất đồng với HLV Alonso.

Vinicius liệu có rời bỏ Real Madrid để sang Ngoại hạng Anh thi đấu?

Chelsea có thể vung nhiều tiền để hỏi mua Vinicius, nhưng họ vẫn có vấn đề riêng. "The Blues" sẽ khó lòng đáp ứng được mức lương cố định 20 triệu euro/mùa, kèm theo khoản thưởng 10 triệu euro mà ngôi sao sinh năm 2000 đòi hỏi.

Vinicius có sự sa sút ở mùa giải 2025/26. Trong 17 trận trở lại đây tính cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG, cầu thủ người Brazil không thể ghi bàn.

Nếu Chelsea có thể hoàn tất thương vụ này, Vinicius sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ 3 lịch sử, chỉ sau Neymar (222 triệu euro) và Mbappe (165,7 triệu euro). Ngoài ra, Vinicius còn có thể trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

Chelsea gần đây còn có HLV mới. Ít ngày sau khi sa thải Enzo Maresca, đội bóng thành London đã bổ nhiệm HLV Liam Rosenior của Strasbourg. Việc Chelsea hỏi mua Vinicius có thể xem như món quà dành cho vị tân thuyền trưởng của đội bóng London.