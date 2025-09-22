MU biến Mainoo thành "dê tế thần", chiêu mộ thủ lĩnh tuyến giữa Real Madrid

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Manchester United sẵn sàng đưa Kobbie Mainoo vào một thương vụ trao đổi chấn động để chiêu mộ tiền vệ Federico Valverde. Đề nghị này có thể được tiến hành ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

   

🏟️ Đề nghị táo bạo từ Old Trafford

Theo nguồn tin từ Defensa Central, MU đã gửi lời đề nghị gồm Mainoo cộng tiền để thuyết phục Real Madrid nhả Valverde. "Quỷ đỏ" được cho là đặt thêm 50 triệu euro (44 triệu bảng) lên bàn đàm phán cùng tài năng 20 tuổi, nhưng Real Madrid vẫn coi ngôi sao Uruguay là trụ cột trong kế hoạch lâu dài.

Valverde lọt vào tầm ngắm của MU

Valverde lọt vào tầm ngắm của MU

Trong lúc đó, HLV Ruben Amorim vẫn tỏ ra thiếu niềm tin với Mainoo. Tiền vệ người Anh hiện vẫn xếp sau Bruno Fernandes trong hệ thống của Amorim, dẫn đến sự bất mãn vì ít được ra sân. Real Madrid thì kiên quyết từ chối, bởi Valverde được xem là "không thể đụng đến" trong dự án tương lai.

👟 Tuyến giữa MU vẫn mong manh

Bỏ ra hơn 200 triệu bảng để tăng cường hàng công trong mùa hè, nhưng tuyến giữa của MU vẫn còn nhiều dấu hỏi. Mainoo từng được liên hệ cho mượn với Newcastle, Bayern Munich và Napoli. Việc CLB sẵn sàng đưa anh vào thương vụ "bom tấn" cho thấy Amorim chưa đánh giá cao vai trò của Mainoo và muốn Valverde để gia cố sức mạnh nơi trung tuyến.

🔥 Mainoo khát khao ra sân – Real Madrid tìm người kế nhiệm

Mainoo tin rằng tương lai dài hạn của anh vẫn gắn với Old Trafford, nhưng muốn có suất đá chính thường xuyên, đặc biệt trong mùa giải có vòng chung kết World Cup.

HLV Amorim không tin tưởng Mainoo

HLV Amorim không tin tưởng Mainoo

Về phía Real, họ vẫn theo dõi tài năng trẻ này trong bối cảnh cần người thay thế bộ đôi huyền thoại Modric – Kroos. Tuy nhiên, quan điểm của "Los Blancos" rất rõ ràng: Valverde bất khả xâm phạm, thậm chí được định hướng trở thành đội trưởng tương lai.

🚩 Áp lực đè nặng lên MU và Amorim

MU đang ngụp lặn ở vị trí thứ 14 và khát khao giải pháp để thoát khỏi khủng hoảng. Amorim chịu sức ép phải cải thiện kết quả, đồng thời xử lý những tài năng bất mãn như Mainoo. Trong khi đó, Real Madrid vẫn sẽ theo dõi thị trường tiền vệ trẻ, nhưng gần như chắc chắn không "nhả" Valverde trong thời gian tới.

"Ngọc quý" Mainoo cám cảnh ở MU, bất ngờ được HLV Alonso mời sang Real
"Ngọc quý" Mainoo cám cảnh ở MU, bất ngờ được HLV Alonso mời sang Real

Tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo chưa hề giấu giếm ý định rời MU. Trong lúc đó, Real Madrid bất ngờ bắn tín hiệu rằng họ muốn sở hữu viên ngọc quý của lò...

Bấm xem >>

