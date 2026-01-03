Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Ngọc quý" Mainoo bất ngờ quay xe, bị HLV Amorim hắt hủi vẫn quyết trụ lại MU

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Ruben Amorim Manchester United

Tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo từng được đồn đoán sẽ rời MU, theo bất cứ dạng nào có thể, trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Nhưng viên ngọc quý của lò Carrington có vẻ thay đổi quyết định.

   

🔴 Không bỏ cuộc ở Old Trafford

Kobbie Mainoo được cho là sẽ không có ý định từ bỏ Manchester United, bất chấp 13 tháng đầy u ám dưới triều đại HLV Ruben Amorim. Tiền vệ 20 tuổi hiện đang dính chấn thương bắp chân, bỏ lỡ ba trận gần nhất và vẫn chưa một lần đá chính tại Premier League mùa này.

Bất chấp mối quan hệ với HLV Amorim không tốt, Mainoo không có ý định rời MU

Bất chấp mối quan hệ với HLV Amorim không tốt, Mainoo không có ý định rời MU

Theo các nguồn tin thân cận, mối quan hệ làm việc giữa Mainoo và Amorim đã trở nên căng thẳng từ trước khi người anh cùng cha khác mẹ của anh xuất hiện trên khán đài Old Trafford với chiếc áo in dòng chữ “Free Kobbie Mainoo” (Trả tự do cho Mainoo), trong trận hòa 4-4 với Bournemouth hồi đầu tháng 12. Dù vậy, những người xung quanh Mainoo cho biết cầu thủ trưởng thành từ học viện MU vẫn quyết tâm vực dậy sự nghiệp tại Old Trafford.

📉 Ít cơ hội, tương lai bị treo lơ lửng

Mainoo mới chỉ đá chính 16 trong tổng số 61 trận của Amorim trên cương vị HLV trưởng MU. Và lần gần nhất anh có tên trong đội hình xuất phát là ở trận thua muối mặt trước Grimsby (League Two) tại Cúp Liên đoàn hồi tháng 8.

MU từng ngăn Mainoo ra đi theo dạng cho mượn vào mùa hè, và chấn thương hiện tại – cùng việc Bruno Fernandes đang nghỉ vì căng cơ đùi – khiến khả năng rời CLB giữa mùa của Mainoo gần như không còn.Hợp đồng của Mainoo còn thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, song anh đã từ chối lời đề nghị gia hạn đầu tiên của MU vào đầu năm 2025.

Tài năng của Mainoo đang bị lãng phí

Tài năng của Mainoo đang bị lãng phí

🌍 Hào quang quá khứ và quyết định hiện tại

Chỉ mới 17 tuổi khi ký hợp đồng chuyên nghiệp vào tháng 2/2023, Mainoo đã nhanh chóng khẳng định vị trí ở đội một, từng ghi bàn trong trận chung kết FA Cup và đá chính cho tuyển Anh ở chung kết EURO 2024. Tuy nhiên, anh là một trong tám cầu thủ vắng mặt ở trận hòa 1-1 đáng thất vọng với Wolves tại Old Trafford mới đây.

HLV Amorim khẳng định ông sẽ không mạo hiểm đưa bất kỳ cầu thủ chấn thương nào trở lại sớm trước chuyến làm khách khó khăn trên sân Leeds United: “Tôi sẽ không đánh đổi để rồi mất họ một hoặc hai tháng. Chúng tôi sẽ tìm giải pháp khác. Hãy chờ xem”.

8

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

03/01/2026 08:07 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông
