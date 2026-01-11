Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Iraq: Báo Thái dự đoán đội nhà khó vượt ải (U23 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Giải U23 châu Á 2026

(21h, 11/1) Siam Sport dự đoán U23 Thái Lan khó vượt qua ải U23 Iraq do phải dồn lên tấn công.

U23 Châu Á | 21h, 11/1 | Sân Prince Faisal bin Fahd

U23 Thái Lan
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Iraq: Báo Thái dự đoán đội nhà khó vượt ải (U23 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Iraq: Báo Thái dự đoán đội nhà khó vượt ải (U23 châu Á) - 1
U23 Iraq
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Iraq: Báo Thái dự đoán đội nhà khó vượt ải (U23 châu Á) - 1
Boonloet, Noiwong, Sienkrthok, James, Thiangkham, Boonlha, Inaram, Sanron, Phochai, Baukhai, Saelao
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Iraq: Báo Thái dự đoán đội nhà khó vượt ải (U23 châu Á) - 1
Layth, Karrar, Josef, Abbas, Hussein, Qasim, Abdulrazzaq, Mokhalad, Sadeq, Aymen, Mohammed

Báo Thái dự đoán đội nhà khó vượt ải

Tờ Siam Sport dự đoán không khả năng về cơ hội của U23 Thái Lan trong trận đấu với U23 Iraq. Theo đó, việc U23 Thái Lan buộc phải dồn lên tấn công tìm bàn thắng sẽ khiến họ bị hổng phía sau. U23 Iraq rất mạnh trong phòng ngự và đủ khôn ngoan để tạo ra những pha phản công. Siam Sport dự đoán U23 Thái Lan sẽ thua 1-3. 

U23 Thái Lan buộc phải thắng

U23 Thái Lan bước vào lượt trận thứ 2 với áp lực cực lớn sau thất bại 1-2 trước U23 Australia ở ngày ra quân. Tấm thẻ đỏ trực tiếp của Maneekorn khiến U23 Thái Lan không thể chống đỡ trước U23 Australia. Bởi vậy, U23 Thái Lan buộc phải thắng ở lượt đấu này nếu không muốn bị loại sớm.

Trong khi đó, U23 Iraq có sự khởi đầu khá an toàn với trận hòa 0-0 trước U23 Trung Quốc. Lối chơi chắc chắn của đội bóng này giúp họ không thủng lưới nhưng cũng khiến họ không có đợt tập công nào nguy hiểm. 

HLV Kim Sang Sik nói gì để "cậu út" U23 Việt Nam "lớn" nhanh không tưởng?
HLV Kim Sang Sik nói gì để "cậu út" U23 Việt Nam "lớn" nhanh không tưởng?

Tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát tiết lộ những lời căn dặn của HLV Kim Sang Sik ở hai trận đấu đầu tiên anh được đá chính trong màu áo U23 Việt Nam, trong...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/01/2026 15:35 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN