Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Iraq: Báo Thái dự đoán đội nhà khó vượt ải (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 21h, 11/1 | Sân Prince Faisal bin Fahd U23 Thái Lan 0 - 0 U23 Iraq (H1: 0-0) Đội hình dự kiến: Boonloet, Noiwong, Sienkrthok, James, Thiangkham, Boonlha, Inaram, Sanron, Phochai, Baukhai, Saelao Layth, Karrar, Josef, Abbas, Hussein, Qasim, Abdulrazzaq, Mokhalad, Sadeq, Aymen, Mohammed

Báo Thái dự đoán đội nhà khó vượt ải

Tờ Siam Sport dự đoán không khả năng về cơ hội của U23 Thái Lan trong trận đấu với U23 Iraq. Theo đó, việc U23 Thái Lan buộc phải dồn lên tấn công tìm bàn thắng sẽ khiến họ bị hổng phía sau. U23 Iraq rất mạnh trong phòng ngự và đủ khôn ngoan để tạo ra những pha phản công. Siam Sport dự đoán U23 Thái Lan sẽ thua 1-3.

U23 Thái Lan buộc phải thắng

U23 Thái Lan bước vào lượt trận thứ 2 với áp lực cực lớn sau thất bại 1-2 trước U23 Australia ở ngày ra quân. Tấm thẻ đỏ trực tiếp của Maneekorn khiến U23 Thái Lan không thể chống đỡ trước U23 Australia. Bởi vậy, U23 Thái Lan buộc phải thắng ở lượt đấu này nếu không muốn bị loại sớm.

Trong khi đó, U23 Iraq có sự khởi đầu khá an toàn với trận hòa 0-0 trước U23 Trung Quốc. Lối chơi chắc chắn của đội bóng này giúp họ không thủng lưới nhưng cũng khiến họ không có đợt tập công nào nguy hiểm.