MU bất ngờ chấp thuận cho Mainoo rời đi, Amorim phung phí "ngọc quý"

Theo tiết lộ từ báo chí Italia, ban lãnh đạo Manchester United sẵn sàng để Kobbie Mainoo gia nhập Napoli theo dạng cho mượn vào tháng 1 tới, với điều kiện không kèm theo điều khoản mua đứt.

   

🔴 Amorim chưa tin tưởng "viên ngọc thô" của nước Anh

Dưới thời HLV Ruben Amorim, Mainoo chưa có nhiều cơ hội ra sân thường xuyên. Tài năng trẻ người Anh từng bày tỏ mong muốn rời Old Trafford theo dạng cho mượn ngay trong kỳ chuyển nhượng hè, với mục tiêu tìm kiếm nhiều phút thi đấu hơn. Napoli được cho là điểm đến yêu thích của anh, bất chấp sự quan tâm từ Real Madrid.

Mainoo muốn rời MU ngay tháng 1

Mainoo muốn rời MU ngay tháng 1

Sau khi từng đưa Scott McTominay và Rasmus Hojlund về sân Diego Armando Maradona – với Hojlund là bản hợp đồng mượn từ chính MU hồi hè – HLV Antonio Conte đang nhắm tới việc bổ sung thêm một cái tên từ hàng dự bị của "Quỷ đỏ".

Theo La Gazzetta dello Sport, giám đốc thể thao Napoli – ông Giovanni Manna – đã theo dõi sát sao sự phát triển của Mainoo "trong một thời gian dài" và muốn đưa anh về trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

🧳 Mainoo muốn rời MU, quyết tâm giành vé dự World Cup 2026

Với tham vọng góp mặt trong đội tuyển Anh dự World Cup 2026, Mainoo được cho là "không hài lòng" với tình hình hiện tại và "đang thúc đẩy" một cuộc chia tay tạm thời với MU ngay trong tháng 1.

Mainoo ít được đá chính ở mùa này

Mainoo ít được đá chính ở mùa này

Nguồn tin tiết lộ, thương vụ hoàn toàn có thể xảy ra nếu Napoli chấp nhận một thỏa thuận không bao gồm điều khoản mua đứt hay bắt buộc mua. Đây được xem là điều kiện tiên quyết từ phía đội chủ sân Old Trafford.

📉 Thống kê đáng quên của Mainoo mùa này

Cầu thủ 20 tuổi mới chỉ đá chính duy nhất một trận trong mùa giải này – đó là trận thua sốc trước Grimsby Town tại vòng 2 Carabao Cup. Tại Premier League, Mainoo chỉ góp mặt trong 5 trận với tổng cộng vỏn vẹn 113 phút thi đấu.

Mainoo có thể tái hợp Hojlund ở Napoli

Mainoo có thể tái hợp Hojlund ở Napoli

HLV Amorim dường như ưu ái Casemiro hoặc Manuel Ugarte hơn trong sơ đồ hai tiền vệ trung tâm, bên cạnh Bruno Fernandes. Một bản hợp đồng cho mượn vào tháng 1 được kỳ vọng sẽ "hồi sinh" sự nghiệp của tài năng trẻ này.

Amorim chắc ghế 2 năm: Zirkzee - Mainoo bất mãn, quyết rời MU ngay tháng 1
Amorim chắc ghế 2 năm: Zirkzee - Mainoo bất mãn, quyết rời MU ngay tháng 1

Tỷ phú Anh Jim Ratcliffe gửi thông điệp đanh thép đến dàn sao MU: HLV Ruben Amorim sẽ chắc ghế ít nhất 2 năm nữa. Điều đó khiến một số cầu thủ cảm...

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

11/10/2025 10:05 AM (GMT+7)
