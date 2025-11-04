Dàn sao có thể vắng World Cup nếu không chuyển nhượng: Mainoo, Rodrygo "đầu sổ"

2026 sẽ là năm của World Cup và rất nhiều cầu thủ lớn đang chờ đợi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ 4 năm mới diễn ra 1 lần. Bên cạnh những danh thủ kiệt xuất đang đau đáu đi tìm chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, có những cầu thủ trình độ cao nhưng gần đây ngồi mòn ghế dự bị hoặc sa sút phong độ khiến cửa đi World Cup của họ giảm đáng kể.

Kobbie Mainoo không được cho rời MU và giờ đang ngồi mòn ghế dự bị, nhìn cơ hội đi World Cup giảm đi qua từng ngày

Dưới đây là những nhân tố rất cần chuyển sang CLB mới để có cơ hội được triệu tập và thi đấu tại Bắc Mỹ 2026.

Kobbie Mainoo (MU)

Mainoo sau khi được gọi lên và chơi tốt trong chiến dịch EURO 2024 của ĐT Anh thì giờ lại có khả năng không được HLV Thomas Tuchel đoái hoài. Anh ngồi dự bị dài hạn dưới thời Ruben Amorim ở MU do không hợp sơ đồ, nhưng tệ hơn nữa là Mainoo đã xin rời đi trong mùa hè nhưng không được chấp nhận, dù chỉ dưới dạng cho mượn.

Sự cạnh tranh cho các vị trí tiền vệ của ĐT Anh đang rất căng khi Jude Bellingham, Declan Rice, Adam Wharton, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Morgan Gibbs-White đều chơi hay và rộng cửa được gọi đi dự giải. Mainoo cần sớm gây áp lực rời MU, nếu không thì chỉ có thiệt cho cá nhân anh.

Rodrygo (Real Madrid)

Vấn đề của Rodrygo là dù thế nào anh cũng không muốn rời Real Madrid, bất chấp sự quan tâm của Tottenham và Man City trong hè 2025. Giờ anh đang phải chờ cơ hội được HLV Xabi Alonso mang tới, thậm chí dư luận cho rằng thái độ vùng vằng gần đây của Vinicius sẽ là cơ hội để Rodrygo được sử dụng.

Rodrygo vẫn đang bám trụ tại Real Madrid

Rodrygo đã vắng mặt tới một nửa chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của ĐT Brazil, nhưng HLV Carlo Ancelotti lên nắm quyền đang mang lại thời vận cho Rodrygo khi được đá cho thầy cũ. Tuy nhiên “Carletto” có không ít lựa chọn cho vị trí tiền đạo cánh, nên nếu Rodrygo vẫn dự bị ở Madrid thì khó để ông tin cậy vào anh như ở cấp CLB.

Lois Openda (Juventus)

8 trận ra sân và không ghi được bàn nào, Lois Openda đang vạ vật ở Juventus và điều này cũng ảnh hưởng đến cơ hội của anh trên ĐT Bỉ. Trong bối cảnh Romelu Lukaku chấn thương, Openda lại không được tin dùng ở ĐTQG dù 1 năm trước anh đá chính khá đều đặn.

Nathan Ake (Man City)

Sự cạnh tranh khốc liệt ở hàng thủ của Man City khiến Ake mới đá chính 1 trận ở Premier League từ đầu mùa. Đã 30 tuổi, Ake không còn nhiều thời gian để được tin dùng ở ĐT Hà Lan, bởi khi không có Virgil Van Dijk hay Mathijs De Ligt, HLV Ronald Koeman vẫn có Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven và nhiều trung vệ đang lên khác để gọi đi World Cup.

Altay Bayindir (MU)

Bayindir giờ có được bắt thì cũng phải chờ Senne Lammens bị chấn thương hay treo giò, nên thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ giờ phải quyết đoán với sự nghiệp của anh. Dù thể hiện thảm họa trước Bồ Đào Nha ở EURO 2024, nhưng Bayindir vẫn lên tuyển đều dưới thời HLV Vincenzo Montella trong khi phải cạnh tranh với Ugurcan Cakir của Galatasaray và Mert Gunok của Besiktas. Rời MU sẽ không dễ nhưng chỉ có cách đó Bayindir mới có cửa được đi và bắt ở World Cup.

Cửa dự World Cup của Bayindir không thấp, nhưng các đối thủ của anh đều bắt chính thường xuyên

Dominic Solanke (Tottenham)

Cơ hội của Solanke trên ĐT Anh là rất thấp: Anh vốn lên tuyển ít, chủ yếu trong giai đoạn cuối năm 2024 khi Thomas Tuchel mới lên dẫn dắt, và gần đây lại bị chấn thương mắt cá làm phiền. Không những vậy tại Tottenham, Solanke có vẻ không được HLV Thomas Frank đánh giá cao, nên Solanke đang có bước lùi sự nghiệp. Cạnh tranh vị trí với Harry Kane là điều không thể, nhưng Solanke nếu tiếp tục ở lại Tottenham thì đến làm dự bị ở World Cup cũng khó.

Joshua Zirkzee (MU)

Zirkzee dự bị ở MU là điều ai cũng đã biết, anh đơn giản là không hợp với đấu pháp của HLV Ruben Amorim. Nhưng lên ĐT Hà Lan cũng khó cho ngôi sao này khi bộ ba tấn công Depay – Malen – Gakpo vẫn đang được Koeman tin cậy. Koeman đã cho Zirkzee đá chính sau EURO 2024 nhưng anh đang “biệt tăm” trên tuyển trong năm 2025, và còn ở lại MU thì cơ hội đi World Cup của Zirkzee còn thấp.

Niclas Fullkrug (West Ham)

Chấn thương đã khiến Fullkrug sau EURO 2024 ít khi được đá tuyển dù HLV Julian Nagelsmann luôn ghi tên tiền đạo này trong danh sách các cầu thủ ông cân nhắc mỗi đợt triệu tập. Việc West Ham thoi thóp trụ hạng sẽ càng khiến Fullkrug dễ rơi khỏi danh sách đó, trong bối cảnh Nagelsmann đã tìm ra Nick Woltemade.

Fullkrug và Woltemade

Conor Gallagher (Atletico Madrid)

Gallagher chỉ được lên tuyển đúng 1 đợt trong năm nay và thể hiện không có gì đặc sắc trong trận giao hữu thua Senegal. Như đã đề cập về Mainoo ở trên, dàn tiền vệ tuyển Anh lúc này đang rất mạnh với rất nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật lẫn sức chiến đấu, trong khi khả năng xử lý kỹ thuật không tốt là lý do Gallagher đang phải dự bị ở Atletico.