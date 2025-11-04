Dàn sao có thể vắng World Cup nếu không chuyển nhượng: Mainoo, Rodrygo "đầu sổ"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Dàn sao có thể vắng World Cup nếu không chuyển nhượng: Mainoo, Rodrygo "đầu sổ"

Sự kiện: World Cup 2026 Atletico Madrid Manchester City
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Những Mainoo, Bayindir hay Fullkrug đang có nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2026 do kiếp dự bị hoặc phong độ sa sút,

   

2026 sẽ là năm của World Cup và rất nhiều cầu thủ lớn đang chờ đợi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ 4 năm mới diễn ra 1 lần. Bên cạnh những danh thủ kiệt xuất đang đau đáu đi tìm chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, có những cầu thủ trình độ cao nhưng gần đây ngồi mòn ghế dự bị hoặc sa sút phong độ khiến cửa đi World Cup của họ giảm đáng kể.

Kobbie Mainoo không được cho rời MU và giờ đang ngồi mòn ghế dự bị, nhìn cơ hội đi World Cup giảm đi qua từng ngày

Kobbie Mainoo không được cho rời MU và giờ đang ngồi mòn ghế dự bị, nhìn cơ hội đi World Cup giảm đi qua từng ngày

Dưới đây là những nhân tố rất cần chuyển sang CLB mới để có cơ hội được triệu tập và thi đấu tại Bắc Mỹ 2026.

Kobbie Mainoo (MU)

Mainoo sau khi được gọi lên và chơi tốt trong chiến dịch EURO 2024 của ĐT Anh thì giờ lại có khả năng không được HLV Thomas Tuchel đoái hoài. Anh ngồi dự bị dài hạn dưới thời Ruben Amorim ở MU do không hợp sơ đồ, nhưng tệ hơn nữa là Mainoo đã xin rời đi trong mùa hè nhưng không được chấp nhận, dù chỉ dưới dạng cho mượn.

Sự cạnh tranh cho các vị trí tiền vệ của ĐT Anh đang rất căng khi Jude Bellingham, Declan Rice, Adam Wharton, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Morgan Gibbs-White đều chơi hay và rộng cửa được gọi đi dự giải. Mainoo cần sớm gây áp lực rời MU, nếu không thì chỉ có thiệt cho cá nhân anh.

Rodrygo (Real Madrid)

Vấn đề của Rodrygo là dù thế nào anh cũng không muốn rời Real Madrid, bất chấp sự quan tâm của Tottenham và Man City trong hè 2025. Giờ anh đang phải chờ cơ hội được HLV Xabi Alonso mang tới, thậm chí dư luận cho rằng thái độ vùng vằng gần đây của Vinicius sẽ là cơ hội để Rodrygo được sử dụng.

Rodrygo vẫn đang bám trụ tại Real Madrid

Rodrygo vẫn đang bám trụ tại Real Madrid

Rodrygo đã vắng mặt tới một nửa chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của ĐT Brazil, nhưng HLV Carlo Ancelotti lên nắm quyền đang mang lại thời vận cho Rodrygo khi được đá cho thầy cũ. Tuy nhiên “Carletto” có không ít lựa chọn cho vị trí tiền đạo cánh, nên nếu Rodrygo vẫn dự bị ở Madrid thì khó để ông tin cậy vào anh như ở cấp CLB.

Lois Openda (Juventus)

8 trận ra sân và không ghi được bàn nào, Lois Openda đang vạ vật ở Juventus và điều này cũng ảnh hưởng đến cơ hội của anh trên ĐT Bỉ. Trong bối cảnh Romelu Lukaku chấn thương, Openda lại không được tin dùng ở ĐTQG dù 1 năm trước anh đá chính khá đều đặn.

Nathan Ake (Man City)

Sự cạnh tranh khốc liệt ở hàng thủ của Man City khiến Ake mới đá chính 1 trận ở Premier League từ đầu mùa. Đã 30 tuổi, Ake không còn nhiều thời gian để được tin dùng ở ĐT Hà Lan, bởi khi không có Virgil Van Dijk hay Mathijs De Ligt, HLV Ronald Koeman vẫn có Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven và nhiều trung vệ đang lên khác để gọi đi World Cup.

Altay Bayindir (MU)

Bayindir giờ có được bắt thì cũng phải chờ Senne Lammens bị chấn thương hay treo giò, nên thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ giờ phải quyết đoán với sự nghiệp của anh. Dù thể hiện thảm họa trước Bồ Đào Nha ở EURO 2024, nhưng Bayindir vẫn lên tuyển đều dưới thời HLV Vincenzo Montella trong khi phải cạnh tranh với Ugurcan Cakir của Galatasaray và Mert Gunok của Besiktas. Rời MU sẽ không dễ nhưng chỉ có cách đó Bayindir mới có cửa được đi và bắt ở World Cup.

Cửa dự World Cup của Bayindir không thấp, nhưng các đối thủ của anh đều bắt chính thường xuyên

Cửa dự World Cup của Bayindir không thấp, nhưng các đối thủ của anh đều bắt chính thường xuyên

Dominic Solanke (Tottenham)

Cơ hội của Solanke trên ĐT Anh là rất thấp: Anh vốn lên tuyển ít, chủ yếu trong giai đoạn cuối năm 2024 khi Thomas Tuchel mới lên dẫn dắt, và gần đây lại bị chấn thương mắt cá làm phiền. Không những vậy tại Tottenham, Solanke có vẻ không được HLV Thomas Frank đánh giá cao, nên Solanke đang có bước lùi sự nghiệp. Cạnh tranh vị trí với Harry Kane là điều không thể, nhưng Solanke nếu tiếp tục ở lại Tottenham thì đến làm dự bị ở World Cup cũng khó.

Joshua Zirkzee (MU)

Zirkzee dự bị ở MU là điều ai cũng đã biết, anh đơn giản là không hợp với đấu pháp của HLV Ruben Amorim. Nhưng lên ĐT Hà Lan cũng khó cho ngôi sao này khi bộ ba tấn công Depay – Malen – Gakpo vẫn đang được Koeman tin cậy. Koeman đã cho Zirkzee đá chính sau EURO 2024 nhưng anh đang “biệt tăm” trên tuyển trong năm 2025, và còn ở lại MU thì cơ hội đi World Cup của Zirkzee còn thấp.

Niclas Fullkrug (West Ham)

Chấn thương đã khiến Fullkrug sau EURO 2024 ít khi được đá tuyển dù HLV Julian Nagelsmann luôn ghi tên tiền đạo này trong danh sách các cầu thủ ông cân nhắc mỗi đợt triệu tập. Việc West Ham thoi thóp trụ hạng sẽ càng khiến Fullkrug dễ rơi khỏi danh sách đó, trong bối cảnh Nagelsmann đã tìm ra Nick Woltemade.

Fullkrug và Woltemade

Fullkrug và Woltemade

Conor Gallagher (Atletico Madrid)

Gallagher chỉ được lên tuyển đúng 1 đợt trong năm nay và thể hiện không có gì đặc sắc trong trận giao hữu thua Senegal. Như đã đề cập về Mainoo ở trên, dàn tiền vệ tuyển Anh lúc này đang rất mạnh với rất nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật lẫn sức chiến đấu, trong khi khả năng xử lý kỹ thuật không tốt là lý do Gallagher đang phải dự bị ở Atletico.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Thần đồng Endrick dự bị triền miên ở Real Madrid, nguy cơ bỏ lỡ World Cup
Thần đồng Endrick dự bị triền miên ở Real Madrid, nguy cơ bỏ lỡ World Cup

"Thần đồng" Endrick đang đối mặt với một tương lai bất định. Anh không được thi đấu nhưng lại từ chối rời Real Madrid, bất chấp lời khuyên từ các...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/11/2025 23:37 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN