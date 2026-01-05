Real phá kỷ lục chuyển nhượng hỏi mua sao Liverpool, đích thân Alonso yêu cầu

Tờ Fichajes tiết lộ Real Madrid sẵn sàng bỏ ra số tiền 104 triệu bảng để hỏi mua Gravenberch. Tờ báo này cho biết đẳng cấp của ngôi sao người Hà Lan sẽ giúp ích nhiều cho "Los Blancos" về dài hạn:

"Sức mạnh thể chất, kỹ thuật cá nhân và sự điềm tĩnh trong thi đấu của Gravenberch mang lại ích lợi về mặt dài hạn. Real Madrid đặc biệt đánh giá cao khả năng thích nghi với nhiều vai trò khác nhau của anh".

Gravenberch luôn được coi như trụ cột tại Liverpool

Đề nghị khổng lồ dành cho Gravenberch, người có hợp đồng với Liverpool đến năm 2028 thực sự đã gây chấn động tại Liverpool. Họ không có ý định để anh ra đi, nhưng lời đề xuất này được cho là đã khiến "The Kop" phải cân nhắc lại tương lai của ngôi sao sinh năm 2002.

Nếu thương vụ này trở thành hiện thực, Real Madrid sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của họ. Trước đây, cái tên khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chi nhiều tiền hơn cả chính là Hazard khi đội bóng này mua anh từ Chelsea vào năm 2019 với giá 102 triệu bảng.

Trong khi đó, HLV Xabi Alonso được cho là đang tích cực thúc đẩy thương vụ chiêu mộ Gravenberch. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin rằng Gravenberch là gương mặt hoàn hảo cho hệ thống của mình và đã đặc biệt yêu cầu Real Madrid nỗ lực đạt thỏa thuận với Liverpool.

Real Madrid sẽ phải hành động sớm trong thương vụ chiêu mộ Gravenberch. Lý do bởi đội chủ sân Anfield đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Hà Lan.

Không chỉ theo dõi Gravenberch, Real Madrid còn quan tâm một số ngôi sao khác thi đấu ở khu vực trung tuyến. Tờ AS tiết lộ Enzo Fernandez (Chelsea), Vitinha (PSG), Adam Wharton (Crystal Palace), Kees Smit (AZ Alkmaar) và Mac Allister (Liverpool) được đội ngũ tuyển trạch của "Los Blancos" để mắt.