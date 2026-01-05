Real phá kỷ lục chuyển nhượng hỏi mua sao Liverpool, đích thân Alonso yêu cầu

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Real phá kỷ lục chuyển nhượng hỏi mua sao Liverpool, đích thân Alonso yêu cầu

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Liverpool Real Madrid

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Real Madrid quyết tâm gia cố tuyến giữa bằng việc theo đuổi tiền vệ Ryan Gravenberch của Liverpool.

Tờ Fichajes tiết lộ Real Madrid sẵn sàng bỏ ra số tiền 104 triệu bảng để hỏi mua Gravenberch. Tờ báo này cho biết đẳng cấp của ngôi sao người Hà Lan sẽ giúp ích nhiều cho "Los Blancos" về dài hạn: 

"Sức mạnh thể chất, kỹ thuật cá nhân và sự điềm tĩnh trong thi đấu của Gravenberch mang lại ích lợi về mặt dài hạn. Real Madrid đặc biệt đánh giá cao khả năng thích nghi với nhiều vai trò khác nhau của anh".

Gravenberch luôn được coi như trụ cột tại Liverpool

Gravenberch luôn được coi như trụ cột tại Liverpool

Đề nghị khổng lồ dành cho Gravenberch, người có hợp đồng với Liverpool đến năm 2028 thực sự đã gây chấn động tại Liverpool. Họ không có ý định để anh ra đi, nhưng lời đề xuất này được cho là đã khiến "The Kop" phải cân nhắc lại tương lai của ngôi sao sinh năm 2002. 

Nếu thương vụ này trở thành hiện thực, Real Madrid sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của họ. Trước đây, cái tên khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chi nhiều tiền hơn cả chính là Hazard khi đội bóng này mua anh từ Chelsea vào năm 2019 với giá 102 triệu bảng. 

Trong khi đó, HLV Xabi Alonso được cho là đang tích cực thúc đẩy thương vụ chiêu mộ Gravenberch. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin rằng Gravenberch là gương mặt hoàn hảo cho hệ thống của mình và đã đặc biệt yêu cầu Real Madrid nỗ lực đạt thỏa thuận với Liverpool.

Real Madrid sẽ phải hành động sớm trong thương vụ chiêu mộ Gravenberch. Lý do bởi đội chủ sân Anfield đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Hà Lan. 

Không chỉ theo dõi Gravenberch, Real Madrid còn quan tâm một số ngôi sao khác thi đấu ở khu vực trung tuyến. Tờ AS tiết lộ Enzo Fernandez (Chelsea), Vitinha (PSG), Adam Wharton (Crystal Palace), Kees Smit (AZ Alkmaar) và Mac Allister (Liverpool) được đội ngũ tuyển trạch của "Los Blancos" để mắt.

05/01/2026 14:50 PM (GMT+7)
