Man City chốt xong Semenyo giá 65 triệu bảng, còn 2 mục tiêu chuyển nhượng lớn

Manchester City Crystal Palace Chuyển nhượng mùa Đông

Man City đã đồng ý trả 65 triệu bảng mua Semenyo, nhưng họ vẫn còn 2 thương vụ nữa trong tháng 1.

   

Đã xong hàng công, giờ lo hàng thủ

Antoine Semenyo sẽ là người của Man City. Tiền đạo hiện thuộc biên chế Bournemouth đã đồng ý gia nhập đội chủ sân Etihad và Man City cũng đã đồng ý trả đủ 65 triệu bảng, số tiền ghi trong điều khoản thanh lý của Semenyo. Tiền đạo cánh 26 tuổi sẽ kiểm tra y tế với Man City vào thứ Năm tuần này và vụ chuyển nhượng chỉ còn chờ công bố chính thức.

Semenyo sẽ đến kiểm tra y tế vào thứ Năm tới để gia nhập Man City

Semenyo sẽ đến kiểm tra y tế vào thứ Năm tới để gia nhập Man City

Đây sẽ là một vụ chuyển nhượng rất quan trọng cho hàng công Man City. Họ có khả năng săn bàn của Erling Haaland, khả năng sáng tạo của Rayan Cherki và Phil Foden, nhưng không có được khả năng đánh biên tốt khi chỉ có Jeremy Doku ở 1 cánh. Semenyo sẽ là mối đe dọa đáng sợ khi có thể sút tốt cả 2 chân.

Tuy nhiên Semenyo đang đá ở hàng tiền đạo, mà các vị trí tấn công của Man City thì không hẳn là đang thiếu người. Lúc này họ đang có rất nhiều sự mất mát ở tuyến phòng ngự, trong đó có tới 3 trung vệ là Josko Gvardiol, John Stones, Ruben Dias cùng vắng mặt do chấn thương.

Vẫn còn 2 mục tiêu nữa

Mặc dù HLV Pep Guardiola gần đây cho biết Man City sẽ không mua sắm hàng loạt giống như tháng 1 năm ngoái, năm nay thị trường mùa Đông đến rất đúng lúc để “The Citizens” bổ sung lực lượng và theo Fabrizio Romano, họ sẽ ít nhất mua thêm 2 cầu thủ nữa sau khi đã có Semenyo.

Guehi &amp; Anderson ở ĐT Anh

Guehi & Anderson ở ĐT Anh

Mua một trung vệ là ưu tiên hàng đầu và Man City đặt Marc Guehi lên đầu danh sách. Trung vệ của Crystal Palace sẽ rời CLB, vấn đề chỉ là vào thời điểm nào. Guehi đã suýt về Liverpool hè 2025 và Liverpool vẫn đang chờ Guehi vào mùa hè năm nay, nhưng Man City đang muốn đón đầu vụ này bằng cách mời Guehi sang luôn, kèm một khoản phí chuyển nhượng cho Palace.

Nếu Guehi đổi ý và nhận lời tới Etihad, mục tiêu thứ 3 của Man City trong tháng 1 sẽ là một tiền vệ. Bernardo Silva sắp hết hợp đồng, Mateo Kovacic đã cao tuổi nên “The Citizens” muốn Elliot Anderson của Nottingham Forest. Nottingham đã tụt xuống thành một ứng viên rớt hạng mùa này và Anderson cũng đang có động thái muốn ra đi, mặc dù Nottingham có vẻ khá quyết tâm giữ Anderson ít nhất cho tới hết mùa bóng.

Theo Q.D (Tổng hợp)

