MU cấm Mainoo & Zirkzee rời đi, Napoli gạ mua đứt Hojlund ngay tháng 1

⚠️MU cấm Mainoo & Zirkzee rời khỏi CLB ở phiên chợ đông 2026

Zirkzee và Mainoo hiện không có phong độ tốt ở MU và họ không được HLV Amorim trọng dụng. Các cầu thủ này phần lớn chỉ được vào sân từ ghế dự bị nên họ tính rời CLB ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026.

Mainoo và Zirkzee gặp khó ở MU

Tuy nhiên, theo tờ The Sun tiết lộ, MU cấm những cái tên này tìm bến đỗ mới trong thời gian tới: "MU sẵn sàng từ chối mọi yêu cầu rời đội của các cầu thủ trong tháng 1/2026, do lo ngại về tình trạng thiếu hụt lực lượng". Trong giai đoạn tới đây, MU sẽ mất một số cầu thủ như Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui vì dự kiến tham dự CAN 2026 nên "Quỷ đỏ" cần có nhân sự càng dồi dào càng tốt.

Gần đây, khi được hỏi về khả năng Mainoo và Zirkzee rời đội vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026, HLV Amorim nói: “Tôi hiểu rằng ở MU, mọi thứ luôn gây ồn ào. Luôn phải có tin đồn. Các cầu thủ không được thi đấu và họ muốn ra sân. Họ có mục tiêu dự World Cup. Các người đại diện luôn lắng nghe cầu thủ và liên tục bàn bạc. Tôi hiểu điều đó, nhưng họ là cầu thủ của đội và chúng tôi cần tất cả để có mùa giải tốt".

🔄Napoli gạ mua đứt Hojlund ngay tháng 1

Hợp đồng cho mượn Hojlund bao gồm điều khoản mua đứt trị giá 44 triệu euro giữa MU và Napoli sẽ được kích hoạt nếu đội bóng thành Naples giành vé dự Cúp C1 mùa tới. Theo The Mirror, cả 2 câu lạc bộ đều muốn xúc tiến thương vụ để hoàn tất việc bán đứt tiền đạo người Đan Mạch ngay trong tháng 1.

Napoli chủ động gạ gẫm MU bán sớm Hojlund. Họ ấn tượng với những gì tiền đạo này thể hiện trong thời gian gần đây. Tiền đạo sinh năm 2003 đã ghi 4 bàn sau 6 trận ra sân cho đội bóng thành Naples ở mùa giải hiện tại.

Hojlund đang trải qua quãng thời gian hạnh phúc ở Napoli

Hojlund không được HLV Amorim trọng dụng nên MU đẩy anh sang Napoli. Trước đây, anh đến sân Old Trafford từ Atalanta với giá 72 triệu bảng.

Dù phải chịu lỗ lớn khi bán Hojlund, MU quyết tâm hoàn tất thương vụ để tránh lặp lại trường hợp của Jadon Sancho. Sau nhiều lần đem Sancho đi mượn, cầu thủ này vẫn chưa được đội bóng nào mua đứt. Hiện giá của anh trên thị trường chuyển nhượng chỉ rơi vào 25 triệu bảng, trong khi MU từng bỏ ra tới 74 triệu bảng để mua cầu thủ này.