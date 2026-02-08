MU vượt thành tích cả mùa trước, thầy trò Carrick - Fernandes đưa nhau lên mây

MU vượt thành tích cả mùa trước, Carrick lại "ghi điểm"

MU đã nối dài chuỗi ngày thăng hoa dưới thời HLV Michael Carrick lên con số 4, sau khi đánh bại Tottenham 2-0 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh. Theo thống kê, "Quỷ đỏ" hiện có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại giải đấu hàng đầu "Xứ sở sương mù", điều họ chưa làm được suốt 2 năm qua.

Càng sốc hơn nếu biết, số điểm họ kiếm được sau 25 vòng đấu mùa này (44 điểm) cũng chính thức vượt tổng số điểm của cả mùa giải trước. Thời điểm đó, MU chỉ giành 42 điểm/38 trận và xếp thứ 15 chung cuộc, thứ hạng thấp nhất của đội trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Fernandes không ngạc nhiên với thành công hiện tại của Carrick

Carrick từng có giai đoạn ngắn dẫn dắt MU vào năm 2021, sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Khi đó, ông giúp đội bóng thắng Villarreal tại Champions League, đánh bại Arsenal và hòa Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Tính cả giai đoạn hiện tại, Carrick sở hữu thành tích 6 thắng, 1 hòa và chưa để thua trận nào trên cương vị HLV trưởng MU. Thành tích này được xem là cơ sở để ban lãnh đạo cân nhắc khả năng bổ nhiệm ông làm HLV trưởng dài hạn.

Fernandes đã dự đoán Carrick thành công từ 4 năm trước

Trả lời truyền thông sau trận, đội trưởng Bruno Fernandes khẳng định anh không bất ngờ trước thành công hiện tại của Michael Carrick trên cương vị HLV tạm quyền của MU. Thậm chí, tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định, ngay từ lần đầu cộng tác với Carrick vào năm 2021, anh đã tin rằng cựu tiền vệ này sẽ trở thành một nhà cầm quân giỏi:

“Tôi nghĩ Michael đã đến với ý tưởng đúng đắn, đó là trao cho các cầu thủ sự tự do để tự chịu trách nhiệm trên sân và tự đưa ra những quyết định cần thiết. Tôi nghĩ ông ấy vẫn nhớ những gì tôi đã nói với anh ấy lần trước, khi anh ấy làm HLV. Tôi từng nghĩ Michael có thể trở thành HLV giỏi và bây giờ ông ấy đã chứng minh điều đó.

Chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ ông ấy nhiều hơn nữa để mọi người thấy rằng chúng tôi là những cầu thủ giỏi. Đó là lý do vì sao chúng tôi đang khoác áo MU. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều hiểu áp lực khi thi đấu cho câu lạc bộ này. Ai cũng biết những kỳ vọng đặt lên đội bóng".

Theo Fernandes, kinh nghiệm thi đấu 12 năm tại Old Trafford, với 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 1 danh hiệu Champions League, giúp Carrick hiểu rõ áp lực cũng như cách để giành chiến thắng tại câu lạc bộ này:

“Michael đã giành được mọi danh hiệu ở đây, ông ấy hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào đối với các cổ động viên và cần bao nhiêu để giành chiến thắng tại câu lạc bộ này. Chúng tôi đã có những thời điểm không thi đấu tốt nhưng mọi thứ vẫn như vậy. Khi chúng tôi thắng các trận đấu, mọi thứ trông đều tích cực hơn".

Carrick đề cao tầm ảnh hưởng của Fernandes

Carrick không ngạc nhiên khi Fernandes tỏa sáng

Ở chiều ngược lại, Michael Carrick cũng dành những lời khen cho đội trưởng của mình. Ông đánh giá cao sự ổn định và tầm ảnh hưởng của Fernandes trong lối chơi chung của đội bóng.

Trước Tottenham, Fernandes tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của MU. Anh thực hiện quả phạt góc dẫn đến bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo, sau đó trực tiếp ghi bàn từ đường căng ngang của Diogo Dalot.

“Phong độ của Bruno trong thời gian dài là cực kỳ ổn định. Cậu ấy luôn xuất hiện ở những thời điểm quan trọng và để lại dấu ấn của mình. Cậu ấy thực sự hết mình vì câu lạc bộ. Cậu ấy có thể chơi ở rất nhiều vị trí khác nhau và cuối cùng đã thi đấu lệch trái. Bruno thể hiện đẳng cấp trong những khoảnh khắc quyết định đó. Điều này không có gì mới", trích lời Carrick trên TNT Sports.