Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal & MU gây áp lực lớn lên đại chiến Liverpool - Man City

Áp lực đè nặng Liverpool & Man City

Sẽ có một áp lực rất lớn đè nặng lên hai đội của trận đấu Liverpool - Man City (23h30, 8/2), trận cầu tâm điểm của vòng 25 Premier League. Lý do là bởi các đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc đua của mỗi đội đều đã thắng trong buổi tối thứ Bảy.

Arsenal đã hơn Man City tận 9 điểm sau đêm thứ Bảy

Arsenal không để Sunderland tạo ra bất ngờ nào so với lượt đi, đánh bại "Mèo đen" với tỷ số 3-0 nhờ 1 cú sút xa của Martin Zubimendi và cú đúp của Viktor Gyokeres từ ghế dự bị. Trận thắng này đã đưa Arsenal gia tăng cách biệt lên tới 9 điểm ở vị trí dẫn đầu, Man City do đó phải thắng tại Anfield để duy trì cự ly 6 điểm như trước vòng.

Trong khi đó, MU và Chelsea đều đã có thắng lợi. Trong khi Chelsea giải quyết Wolverhampton khá nhanh với chiến thắng 3-1 nhờ hat-trick hiệp 1 của Cole Palmer, MU đã vượt qua Tottenham 2-0 trên sân nhà nhờ các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes. Trận thắng khiến MU có 44 điểm, Chelsea chỉ kém 1 điểm, trong khi Liverpool có 39 điểm và phải thắng Man City để duy trì cách biệt 2 điểm như trước vòng.

Phả hơi sau gáy

Đáng nói là có thể Aston Villa cũng sẽ bị cuốn vào cuộc đua cho vé Champions League, bởi tại sân Vitality, pha lập công của lính mới Rayan trong hiệp 2 đã giúp Bournemouth cầm chân Aston Villa 1-1. Aston Villa với 47 điểm đang bằng Man City nhưng Man City tất nhiên chưa đá vòng này, trong khi họ chỉ còn hơn MU có 3 điểm.

Morgan Rogers ghi bàn nhưng Aston Villa vẫn bị cầm hòa

Không chỉ Aston Villa bị MU bám đến gần, Liverpool cũng bị Brentford cùng chính hàng xóm Everton tiếp cận. Brentford bị dẫn trước nhưng đã đánh bại Newcastle 3-2 để leo lên bằng điểm các nhà đương kim vô địch. Trong khi đó Everton ngược dòng thắng 2-1 tại Craven Cottage của Fulham nhờ pha phản lưới của thủ môn Bernd Leno, khiến "The Toffees" chỉ còn kém Liverpool và Brentford 2 điểm.

West Ham đến gần khu vực an toàn

Trong khi đó ở khu vực cuối bảng, việc Leeds thắng Nottingham Forest 3-1 đã mở ra cơ hội cho cả 2 đội góp mặt trong trận "chung kết ngược" giữa Burnley và West Ham. Và West Ham đã đoạt 3 điểm với thắng lợi 2-0 tại Turf Moor nhờ công của Summerville và Castellanos.

West Ham lúc này chỉ còn kém Nottingham Forest 3 điểm trong khi đã hơn Burnley tận 8 điểm, khiến cuộc đua trụ hạng giờ quá khó cho Burnley. Dù vậy vòng sau Nottingham sẽ được gặp đội cuối bảng Wolves, và West Ham sẽ không có lựa chọn nào khác để bám đuổi kẻ xếp trên mình, ngoài chặn đứng mạch thắng của MU trên sân nhà. .

BXH Premier League sau ngày 7/2