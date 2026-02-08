Con trai Rooney ghi 4 bàn/trận, xứng đáng lên đội 1 MU nhận lương 1,7 tỷ đồng

Con trai Rooney lại "gây sốt", ghi 4 bàn giúp U16 MU đại thắng

Kai Rooney, con trai cựu tiền đạo Wayne Rooney đang có những bước tiến ấn tượng kể từ khi gia nhập hệ thống đào tạo trẻ MU vào năm 11 tuổi.

Kai Rooney ghi 4 bàn, giúp U16 MU thắng 6-4

Trong trận bán kết Premier League Cup diễn ra vào thứ Bảy, Kai tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi lập “poker” (ghi 4 bàn/trận), giúp U16 MU giành chiến thắng 6-4 trước U16 Norwich.

Sau trận đấu, chân sút 16 tuổi chia sẻ hình ảnh tạo dáng cùng quả bóng thi đấu trên Instagram kèm dòng tâm sự: “Bán kết Premier League Cup. Thắng 6-4 trước Norwich. 4 bàn". Sau đó, anh còn đăng thêm hình ảnh chiếc áo số 7 đặt trên sàn phòng thay đồ.

Tỏa sáng trước tin đồn sắp được lên đội 1 MU

Màn trình diễn bùng nổ của Kai đến chỉ vài ngày sau khi truyền thông Anh loan tin, cầu thủ 16 tuổi thuộc nhóm 13 cầu thủ trẻ "tinh hoa", được MU đề nghị bản hợp đồng học bổng trị giá 50.000 bảng mỗi năm (xấp xỉ 1,76 tỷ đồng). Đáng chú ý, nhóm cầu thủ này còn có Jacey Carrick, con trai của Michael Carrick – HLV tạm quyền MU.

Trước đó, Kai có màn ra mắt đội U18 MU tại sân Old Trafford vào cuối tháng 1, trong trận gặp U18 Derby County. Quyết định tung Kai vào sân của Darren Fletcher, đồng đội cũ của Wayne Rooney, đã khiến khoảng 2.000 khán giả trên khán đài đồng loạt hô vang: “Rooney, Rooney". Ở trận đấu đó, Wayne Rooney cùng HLV Carrick cũng có mặt trên khán đài.

Con trai Rooney được đồn đoán sắp lên đội 1 MU, hưởng mức lương 50.000 bảng/năm

Chia sẻ với báo chí hồi tháng 8, Kai từng nhấn mạnh mong muốn xây dựng sự nghiệp độc lập, không dựa vào danh tiếng của cha: “Tôi là chính tôi. Tôi muốn xem sự nghiệp của mình sẽ đi đến đâu, dĩ nhiên là cố gắng hết sức và hướng tới những sân khấu lớn nhất.

Tôi chỉ tập trung vào bản thân, cố gắng không để áp lực ảnh hưởng đến mình và tiếp tục nỗ lực từng ngày, từng tháng".