HLV tệ nhất kỷ nguyên Big 6 Ngoại hạng Anh lộ diện, Amorim ở MU vẫn khá hơn

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Ruben Amorim

Sau trận đại chiến giữa MU và Tottenham ở vòng 25 Ngoại hạng Anh, danh tính vị HLV sở hữu thành tích kém nhất kỷ nguyên Big 6 chính thức lộ diện.

   

Tottenham chìm sâu khủng hoảng cùng Thomas Frank

Tottenham đã trải qua vòng đấu đáng thất vọng ở Ngoại hạng Anh khi thua thảm MU 0-2. Hệ quả tất yếu, "Gà trống" ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng (hạng 14), chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 6 điểm. Từ vị thế ứng viên đua tranh vé dự Champions League, đội bóng thành London hiện đối diện nguy cơ bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng tương tự mùa giải trước (xếp hạng 17).

Thomas Frank là HLV có thành tích tệ nhất kỷ nguyên Big 6 Ngoại hạng Anh (từ năm 2008)

Thomas Frank là HLV có thành tích tệ nhất kỷ nguyên Big 6 Ngoại hạng Anh (từ năm 2008)

Sau 25 trận cầm quân, chiến lược gia người Đan Mạch chỉ giúp Tottenham giành 29 điểm. Thất bại trước MU là trận thứ 7  liên tiếp, Thomas Frank không thể giành chiến thắng. Trong 10 trận gần nhất, Tottenham chỉ thắng 1, và tính rộng hơn là 2 chiến thắng trong 16 trận.

HLV tệ nhất kỷ nguyên Big 6

Theo thống kê, Thomas Frank trở thành HLV có thành tích tệ nhất trong nhóm “Big 6” ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân của Tottenham nắm giữ mức điểm trung bình mỗi trận (1,16 điểm/trận) và tỷ lệ chiến thắng (28%) thấp nhất trong số các HLV từng dẫn dắt Chelsea, Arsenal, MU, Man City, Tottenham và Liverpool.

Thống kê này bao gồm nhóm HLV dẫn dắt đội bóng ít nhất 10 trận tại Ngoại hạng Anh, không tính HLV tạm quyền, HLV dẫn dắt Man City trước thời điểm được giới chủ Abu Dhabi tiếp quản (từ 2008), HLV dẫn dắt Tottenham trước thời Harry Redknapp (từ 2008).

So với người tiền nhiệm Ange Postecoglou, thành tích của Frank thậm chí còn kém hơn. Mùa trước, Postecoglou đưa Tottenham cán đích ở vị trí thứ 17 Ngoại hạng Anh, một phần do "Gà trống" dồn toàn lực cho mục tiêu vô địch Europa League. 

Postecoglou hiện xếp thứ 5 trong danh sách các HLV có thành tích kém nhất Big 6, với trung bình 1,37 điểm/trận sau 76 trận và tỷ lệ thắng 40%. Trong khi đó, Thomas Frank đạt tỷ lệ thắng 28%, thậm chí còn kém cả Ruben Amorim.

Thành tích của Amorim (MU) hay Graham Potter (Chelsea) cũng không tệ hại bằng Thomas Frank

Thành tích của Amorim (MU) hay Graham Potter (Chelsea) cũng không tệ hại bằng Thomas Frank

Amorim cũng được nhắc tên

Trong giai đoạn 14 tháng nắm quyền ở MU, Amorim gây thất vọng vì thành tích, lối chơi kém cỏi cùng mâu thuẫn với ban lãnh đạo. Dù vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn đạt tỷ lệ thắng 31,9% và 1,23 điểm/trận tại Ngoại hạng Anh.

Đứng thứ 3 trong nhóm HLV có thành tích thấp là Roy Hodgson, với 20 trận tại Liverpool, trung bình 1,25 điểm/trận và tỷ lệ thắng 35%. Graham Potter tại Chelsea (22 trận) nhỉnh hơn đôi chút về điểm số với 1,27 điểm/trận nhưng chỉ thắng 31% số trận.

Ange Postecoglou hoàn tất top 5 HLV có thành tích thấp nhất, phía sau là Mark Hughes (tỷ lệ thắng 40%, giành 1,44 điểm/trận).  Trong khi đó, một cựu HLV trưởng MU khác - Ralf Rangnick xếp thứ 10 với ttỷ lệ thắng 41%, giành 1,54 điểm/trận.

Từ giờ đến cuối tháng 3, lịch thi đấu của Tottenham tương đối nặng khi lần lượt gặp Newcastle, Arsenal Fulham, Crystal Palace, Liverpool, Nottingham Forest. Những con số thống kê về Thomas Frank vì thế vẫn có thể tệ hơn, dẫn tới việc nhà cầm quân này đối diện nguy cơ nhận trát sa thải.

Arsenal được chốt vô địch sớm 13 vòng, không quan tâm trận Liverpool - Man City
Arsenal được chốt vô địch sớm 13 vòng, không quan tâm trận Liverpool - Man City

Một nhà cái danh tiếng đã sớm "chốt sổ" cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và trả thưởng cho người chơi đặt cược vào Arsenal.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/02/2026 15:22 PM (GMT+7)
