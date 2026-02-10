Nóng nhất thể thao sáng 10/2: Hamilton dự khán Super Bowl cùng Kim Kardashian

Hamilton dự Super Bowl cùng Kim Kardashian

Sau khi rộ lên tin đồn Sir Lewis Hamilton hẹn hò với ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian, mới đây họ đã cùng đến dự khán sự kiện Super Bowl như sự khẳng định. Tay đua F1 này đã từng hẹn hò với ca sỹ Nicole Scherzinger nhưng mối quan hệ đã chấm dứt từ lâu, trong khi Kardashian đã cặp kè với một số người nổi tiếng sau khi ly dị với rapper Kanye West.

Eala trở thành tay vợt nữ Philippines đầu tiên lọt top 40 thế giới

Alexandra Eala đã trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Philippines lọt vào top 40 WTA trong bảng xếp hạng cập nhật mới nhất. Eala đang đứng ở đúng vị trí thứ 40 sau khi lọt vào tứ kết tại Qatar Open, lầu đầu tiên cô lọt vào tứ kết tại một giải WTA 500.

Đạo diễn Michael Bay kiện đội đua F1 của Cadillac

Trong sự kiện Super Bowl (chung kết mùa giải bóng bầu dục Mỹ), Cadillac đã mua một suất phát quảng cáo để trình làng mẫu xe đua mới cho mùa giải F1 2026. Tuy nhiên báo chí Mỹ cho biết đạo diễn Michael Bay đã khởi kiện đội đua này và đòi bồi thường 1,5 triệu USD, được cho là do đã có sự vi phạm điều khoản hợp đồng. Cadillac được cho là đã mời ông Bay làm đạo diễn cho đoạn quảng cáo nói trên nhưng rốt cuộc không theo lời mà chọn người khác.

Eubank Jr dự định trở lại hạng cân siêu trung

Sau trận thua trước Conor Benn ở hạng cân trung, tay đấm boxing người Anh Chris Eubank Jr đang có ý định trở lại với hạng cân siêu trung để tranh đai vô địch. Chiếc đai hạng siêu trung đã bị bỏ trống sau khi Terence Crawford giải nghệ và Christian Mbilli được thăng lên giữ đai, nhiều khả năng Mbilli sẽ sớm đối đầu Canelo Alvarez. Tuy nhiên Eubank Jr sẽ có cơ hội tranh chiếc đai này khi đối đầu người thắng của một cặp đấu Mbilli – Canelo, dù cặp đấu này chưa được tổ chức.