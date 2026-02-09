Dự đoán tỷ số vòng 26 Ngoại hạng Anh: MU muốn 5 trận thắng liền, Chelsea cũng không kém

MU tiếp đà thăng hoa trên đất London

Manchester United tiếp tục khởi đầu hoàn hảo dưới thời HLV Michael Carrick khi đánh bại Tottenham 2-0, nâng chuỗi toàn thắng lên con số bốn. Kết quả này giúp họ chỉ còn kém vị trí thứ ba của Aston Villa ba điểm, đồng thời làm dấy lên làn sóng ủng hộ Carrick tiếp tục dẫn dắt đội bóng sau mùa hè.

MU đang có phong độ cao

“Quỷ đỏ” đang hướng tới chuỗi năm chiến thắng liên tiếp tại Premier League trong cùng một mùa giải lần đầu tiên kể từ tháng 1/2023. Chỉ một thất bại trong chín chuyến làm khách gần nhất (thắng 4, hòa 4) là cơ sở để họ được đánh giá cao, dù vẫn chưa thắng trong năm trận sân khách giữa tuần gần đây (hòa 1, thua 4).

Về phần mình, sau thất bại kịch tính trong cuộc so tài với Chelsea, West Ham nhanh chóng đứng dậy bằng chiến thắng 2-0 trước Burnley cuối tuần qua, qua đó rút ngắn khoảng cách với nhóm an toàn xuống còn ba điểm. “The Hammers” đã thắng bốn trong năm trận gần nhất trên mọi đấu trường, cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt.

Tuy nhiên, HLV Nuno Espirito Santo hiểu rằng thử thách thực sự nằm ở London Stadium. West Ham chỉ giành vỏn vẹn sáu điểm trong 16 trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước các đội không phải tân binh (thắng 1, hòa 3, thua 12). Vì thế, không ngạc nhiên khi siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán MU thắng 3-1 ngay trên sân khách.

Chelsea đua top 4 nghẹt thở

Cuộc chạm trán giữa Chelsea và Leeds giữa tuần này hứa hẹn mở ra những cột mốc đáng nhớ, khi cả hai đội đều bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng ở vòng gần nhất.

Chelsea được dự đoán sẽ thắng tiếp Leeds

Chelsea đánh bại Wolves 3-1 hôm thứ Bảy, qua đó thắp sáng hy vọng cán đích trong top 4. “The Blues” hiện thắng liền bốn trận ở Ngoại hạng Anh, trùng khớp với thời điểm HLV mới Liam Rosenior tiếp quản băng ghế chỉ đạo.

Chiến lược gia này đã toàn thắng cả bốn trận kể từ khi nhậm chức và có thể trở thành HLV đầu tiên của Chelsea kể từ Maurizio Sarri (tháng 9/2018) giành chiến thắng trong ba trận sân nhà đầu tiên tại giải Ngoại hạng.

Leeds tiếp tục cho thấy sự khởi sắc trong cuộc đua trụ hạng khi vượt qua Nottingham Forest 3-1 cuối tuần qua. Kết quả đó giúp họ chỉ thua hai trong 12 vòng gần nhất (thắng 4, hòa 6). Tuy nhiên, điểm đáng lo nằm ở thành tích sân khách khi 14/18 điểm trong chuỗi trận tích cực kể trên được giành tại Elland Road. Do vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu Chelsea giành chiến thắng 2-0 trận này.

Cuộc đua vô địch giữa Arsenal và Man City căng thẳng

Arsenal gia tăng sức ép với Man City lên 9 điểm bằng chiến 3-0 ấn tượng trước Sunderland. Nhưng cũng rất nhanh chóng, "Man xanh" đưa khoảng cách trở lại còn 6 điểm khi ngược dòng hạ đẹp Liverpool ngay tại Anfield. Chiến thắng 2-1 trước nhà đương kim vô địch giúp thầy trò HLV Pep Guardiola tiếp tục cuộc đua vô địch với "Pháo thủ" thành London.

Arsenal tiếp đà thăng hoa trước Brentford?

Ở vòng đấu này, Man City tiếp Fulham trên sân nhà trong khi Arsenal phải hành quân đến sân của Brentford. Cả hai ông lớn trong cuộc đua vô địch đều được đánh giá cao hơn đối thủ. Theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, Man City có thể thắng đậm Fulham 3-0, còn Arsenal ra về với 3 điểm trọn vẹn bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Brentford.