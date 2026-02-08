Casemiro hóa thân thành động cơ vĩnh cửu, "cháy hết mình" trong mùa cuối cho MU

🟥 Khúc khải hoàn giữa những hoài nghi

Khi Casemiro rời sân trong tràng pháo tay vang dội tại Old Trafford sau màn trình diễn đỉnh cao trước Fulham, Michael Carrick đã chờ sẵn bên đường biên để ôm chầm lấy cậu học trò. Cái ôm dài và ấm áp ấy như một lát cắt điện ảnh, gợi nhớ khoảnh khắc Casemiro nhảy lên lưng Carrick ăn mừng bàn thắng (sau đó bị từ chối vì việt vị) trong trận derby hủy diệt Man City.

Casemiro chơi những trận đấu đầy ấn tượng ở mùa giải cuối cùng của anh với MU

Bốn năm kể từ thương vụ trị giá 60 triệu bảng từ Real Madrid mùa hè 2022, thời điểm MU cuống cuồng xoay trục sau khi hụt Frenkie De Jong, hành trình của Casemiro là một chuyến tàu lượn siêu tốc. Nhưng mùa giải cuối cùng tại Old Trafford đang vẽ nên một vòng cung chuộc lỗi đầy ấn tượng, tương tự mùa đầu tiên anh cập bến: tầm ảnh hưởng lớn, được đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ yêu mến như một biểu tượng thực thụ.

Trước Fulham, tiền vệ sắp bước sang tuổi 34 mở tỷ số bằng cú đánh đầu từ pha đá phạt của Bruno Fernandes, bộ đôi đã tạo ra 7 bàn từ tình huống cố định kể từ khi anh đến Manchester. Sau đó, anh kiến tạo cho Matheus Cunha bằng đường chọc khe tinh tế. Công – thủ toàn diện, đậm chất Casemiro.

Trước Tottenham, Casemiro lại trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao, khiến tất cả phải choáng ngợp. Chính anh là người khiến Romero phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, tạo ra bước ngoặt cho chiến thắng thứ tư liên tiếp của "Quỷ đỏ". Khi Casemiro rời sân ở phút 87, một lần nữa đám đông ở Old Trafford phải dành cho anh tràng pháo tay.

🛡️ Không thể thay thế ở tuyến giữa

Trước Fulham, sự khác biệt càng rõ khi anh rời sân phút 75: MU mất kiểm soát và Fulham ghi liền hai bàn. Trước đó, ở vòng 11 Ngoại hạng Anh, Tottenham cũng hai lần chọc thủng lưới "Quỷ đỏ" sau khi Casemiro rời sân.

Casemiro "câu" được chiếc thẻ đỏ khi khiến Romero phạm lỗi

Vì vậy, để chắc chắn thì trong trận tái đấu vòng 25 vừa qua, HLV Carrick mãi đến phút 87 mới tung Ugarte vào thay Casemiro. Lúc này MU đã dẫn 2-0, được chơi hơn người và có lợi thế sân nhà. Về cơ bản, đội chủ nhà đã nắm chắc phần thắng khi Casemiro rời sân.

Trong 40 bàn thua của MU trên mọi đấu trường mùa này, có tới 18 bàn đến khi Casemiro không hiện diện trên sân, dù anh đá chính 22/25 trận Premier League. Ở ba trận vắng mặt hoàn toàn (Brentford, Aston Villa vì treo giò và thất bại trước Grimsby Town tại League Cup), MU thủng lưới bảy lần. Fulham, Chelsea, Liverpool, Brighton, tất cả đều từng ghi bàn khi không có Casemiro án ngữ trước hàng thủ.

Sự lột xác so với giai đoạn cuối mùa 2023/24 và những tháng đầu dưới thời Ruben Amorim, khi anh từng bị đẩy sau cả Toby Collyer thực sự đáng kinh ngạc.

📉 Từ bị gạch tên đến hồi sinh ngoạn mục

Sau thất bại 0-4 trước Crystal Palace tháng 4/2024, Jamie Carragher từng tuyên bố Casemiro đã hết thời ở đẳng cấp cao nhất. Ba tuần sau, anh thậm chí xin rút khỏi danh sách đá chung kết FA Cup vì chưa đạt thể trạng 100%. MU khi ấy sẵn sàng bán anh, nhưng mức lương 350.000 bảng/tuần là rào cản khổng lồ.

Casemiro chứng minh giá trị

Tháng 9 mùa sau, anh chạm đáy khi bị thay ra giữa hiệp trong trận thua Liverpool 0-3. Gary Neville bình luận rằng nhìn Casemiro khiến ông nhớ đến những ngày cuối sự nghiệp của chính mình, khi đôi chân không còn nghe lời.

Vợ anh phải lên tiếng bảo vệ bằng hình ảnh bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, gồm 5 Champions League cùng Real Madrid. Dưới thời Amorim, tình hình chưa khá hơn khi HLV người Bồ nghi ngờ khả năng thích nghi với cường độ Premier League của cựu ngôi sao Real Madrid. Nhưng Amorim đã điều chỉnh hệ thống pressing 3-4-2-1, giảm tải cho Casemiro bằng cách yêu cầu wing-back dâng cao pressing.

Dù từng cân nhắc chiêu mộ Carlos Baleba thay thế, Amorim sau chiến thắng 4-2 trước Brighton đã lấy Casemiro làm ví dụ điển hình cho tinh thần thay đổi bằng thái độ và nỗ lực đúng đắn.

🚀 Bài toán lớn trong mùa hè

Việc chỉ phải đá một trận mỗi tuần giúp Casemiro có thời gian hồi phục. Sự trở lại tuyển Brazil dưới thời Carlo Ancelotti cũng tiếp thêm động lực cho lão tướng này. Quyết định công bố chia tay cuối mùa giải càng giải tỏa áp lực tương lai cho Casemiro.

Chỉ đến khi MU chắc thắng, HLV Carrick mới dám rút Casemiro

Từ tháng 2 năm ngoái, anh góp dấu giày vào 11 bàn thắng – chỉ kém Fernandes (35) trong đội hình MU. Anh xếp thứ 10 Premier League về số đường chuyền xuyên tuyến (145) trong nhóm tiền vệ trung tâm và phòng ngự; bốn trong số đó dẫn tới bàn thắng, gần nhất là pha lập công của Cunha.

Người kế nhiệm chắc chắn cần tốc độ và sự cơ động hơn. Nhưng thay thế mối đe dọa từ tình huống cố định, khả năng sáng tạo bị đánh giá thấp hơn thực tế và kinh nghiệm trận mạc dày dạn của Casemiro sẽ không hề dễ dàng.

Thương vụ 60 triệu bảng cho một cầu thủ 30 tuổi cùng hợp đồng bốn năm trị giá khoảng 18 triệu bảng/năm từng gây tranh cãi. Nhưng ở tuổi 34, Casemiro đang cho thấy một “second wind” (làn gió thứ hai) ấn tượng. Và biết đâu, chính luồng sinh khí cuối cùng ấy sẽ đưa MU trở lại Champions League trước khi anh nói lời chia tay.