ĐT Malaysia bị trừ 6 điểm, xử thua 5 trận?

ĐT Malaysia đối mặt thời khắc đen tối nhất

Bóng đá Malaysia đang đứng trước một trong những giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất lịch sử, khi án phạt liên quan đến bê bối nhập tịch trái phép gần như đã ngã ngũ.

Theo các nguồn tin quốc tế, ĐT Malaysia chắc chắn bị trừ 6 điểm trong hai trận đã đấu với ĐT Việt Nam và ĐT Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, sau khi FIFA xác định đội bóng này sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.

Không chỉ vậy, FIFA cũng xử thua 0-3 ở 3 trận giao hữu của ĐT Malaysia có sự góp mặt của các cầu thủ vi phạm (bao gồm hoà Cape Varde 1-1, thắng Singapore 2-1 và thắng Palestine 1-0).

ĐT Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định trong chiến thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam hồi tháng 6/2025. Ảnh: VFF.

Trọng tâm vụ việc nằm ở 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc làm giả giấy tờ để đủ điều kiện khoác áo “Hổ Malaya”. FIFA cho rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã sử dụng giấy khai sinh bị chỉnh sửa nhằm chứng minh mối liên hệ huyết thống với Malaysia, trong khi thực tế không tồn tại. Hệ quả là các cầu thủ này có nguy cơ bị tước hộ chiếu, không còn được công nhận là công dân Malaysia.

Vụ việc hiện được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), với phiên điều trần ấn định vào ngày 26/2.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, khả năng FAM thua kiện là rất lớn. Kênh Stadium Astro nhận định: “Kết quả kháng cáo tại CAS lúc này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Thiệt hại lớn nhất là hình ảnh bóng đá Malaysia đã bị tổn hại nghiêm trọng sau vụ bê bối nhập tịch”.

Trong bối cảnh đó, việc ĐT Malaysia bị xử thua các trận đã đấu gần như là điều không thể đảo ngược. Điều này đồng nghĩa ĐT Việt Nam chắc chắn đứng đầu bảng và giành vé dự Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm đến trận gặp ĐT Malaysia vào ngày 31/3.

Khủng hoảng chuyên môn nhanh chóng lan sang thượng tầng quản lý. Tháng 1/2026, hàng loạt thành viên Ban Chấp hành FAM nhiệm kỳ 2025–2029 đã đồng loạt từ chức, kéo theo làn sóng tranh cãi dữ dội về tái bầu cử.

Dư luận Malaysia kêu gọi những người đã từ chức không nên quay lại ứng cử. Cựu danh thủ Jamal Nasir thẳng thắn: “FAM cần những con người mới. Nếu những gương mặt cũ quay lại, sự thay đổi như mong muốn sẽ không bao giờ xảy ra”.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John, cho biết AFC cần ít nhất ba tháng để đánh giá và cải tổ hệ thống quản trị của FAM trước khi đại hội bầu cử có thể diễn ra. “Bóng đá Malaysia phải bắt đầu lại từ nền tảng”, Stadium Astro nhấn mạnh, coi vụ bê bối nhập tịch lần này như một “nút khởi động lại” bắt buộc.

Trong khi chờ phán quyết cuối cùng từ CAS, người hâm mộ Malaysia vẫn chìm trong tâm trạng mệt mỏi và chán nản. Khủng hoảng niềm tin, án phạt nặng nề và sự bất ổn thượng tầng đang đẩy bóng đá Malaysia vào cơn bão lớn, buộc họ phải lựa chọn giữa cải tổ triệt để hoặc tiếp tục trượt dài sau một sai lầm mang tính hệ thống.