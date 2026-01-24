Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Khi nào U23 Việt Nam mang huy chương đồng châu Á về nước?

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

ANTD.VN - Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chia làm hai nhóm từ Ả Rập Xê Út bay về Hà Nội vào tối 24-1 và sáng 25-1, chính thức khép lại hành trình U23 châu Á 2026 với vị trí thứ ba chung cuộc.

Rạng sáng 24-1, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc 7-6 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 2-2, trong tình cảnh phải thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Đình Bắc phút 86.

Với kết quả này, thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc giành hạng ba chung cuộc, vượt chỉ tiêu vào tứ kết đề ra trước ngày lên đường và tiến sát mốc á quân lịch của lứa U23 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt mùa 2018.

U23 Việt Nam ăn mừng tấm huy chương đồng giải châu Á

Những chiến thắng trước các đối thủ mạnh như Jordan, Ả Rập Xê Út, UAE, Hàn Quốc của U23 Việt Nam đã tạo niềm phấn khởi, tự hào cho người hâm mộ. Rất nhiều người đã đổ ra đường ăn mừng sau mỗi chiến thắng của đội.

Cùng với đó, trên các diễn đàn, nhiều cổ động viên đã lên kế hoạch tới sân bay đón đội tuyển về nước với tấm huy chương đồng danh giá.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm 1 với 26 thành viên di chuyển trên chuyến bay mã hiệu QR 984 theo hành trình Doha - Hà Nội, hạ cánh tại ga quốc tế sân bay Nội Bài lúc 19h45 ngày 24-1.

Nhóm 2 trên chuyến bay QR 982 theo hành trình Doha - Hà Nội hạ cánh tại ga quốc tế sân bay Nội Bài lúc 6h55 ngày 25-1.

Sau khi về nước, các cầu thủ trở lại CLB chủ quản để tiếp tục thi đấu giải đấu quốc nội.

Xúc động hình ảnh Hiểu Minh chống nạng ăn mừng "chiến tích" của U23 Việt Nam
Xúc động hình ảnh Hiểu Minh chống nạng ăn mừng "chiến tích" của U23 Việt Nam

Thầy trò HLV Kim Sang Sik mở hội ăn mừng chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc, qua đó giành hạng ba chung cuộc tại giải U23 châu Á 2026.

Bấm xem >>

Theo Băng Tâm

Nguồn: [Link nguồn]

-24/01/2026 08:23 AM (GMT+7)
