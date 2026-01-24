Xúc động hình ảnh Hiểu Minh chống nạng ăn mừng "chiến tích" của U23 Việt Nam

Ở loạt sút luân lưu cân não 11m trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, thủ thành dự bị Cao Văn Bình đã sắm vai người hùng khi cản phá được cú sút của cầu thủ Hàn Quốc.

Trong khi Thanh Nhàn được giao sút quả quyết định ấn định chiến thắng kịch tính 7-6 cho U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

Khuất Văn Khang và đồng đội vỡ òa với thành tích giành hạng ba chung cuộc tại U23 châu Á 2026.

Các học trò của HLV Kim Sang Sik mở hội khi đánh bại U23 Hàn Quốc chỉ với 10 người trên sân sau khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp hai.

Trong giây phút ngất ngây ấy, Lý Đức đã cõng Hiểu Minh xuống sân để ăn mừng cùng toàn đội.

HLV Kim Sang Sik ân cần đỡ Hiểu Minh xuống để cùng hòa nhịp ăn mừng "chiến tích" hạ đẹp U23 Hàn Quốc, giành tấm huy chương đồng ở U23 châu Á 2026.

Hiểu Minh chống nạng và cười tươi khi các đồng đội đã chiến đâu như những chiến binh thực thụ để giành tấm huy chương đồng quý giá.

Thủ quân Khuất Văn Khang chụp ảnh lưu niệm với đồng đội.

HLV Kim Sang Sik không quên cảm ơn các học trò với một trận đấu quả cảm trước U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam ăn mừng cùng số ít cổ động viên Việt Nam trên khán đài.

Các thủ môn của U23 Việt Nam không quên tri ân HLV thủ môn Lee Won Jae.

HLV Kim Sang Sik ăn mừng chiến thắng trước U23 Hàn Quốc cùng lá cờ Việt Nam.

Cao Văn Bình tỏa sáng trong lần đầu được ban huấn luyện xếp đá chính thay Trung Kiên.

Chiến quả xứng đáng với "Những chiến binh sao vàng".

Trái ngược với niềm vui của U23 Việt Nam là nỗi buồn của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Thầy trò HLV Lee Min Sung được đánh giá cao hơn nhưng không thể đánh bại được U23 Việt Nam với chỉ 10 người trên sân.