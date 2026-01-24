Báo chí châu Á chỉ ra yếu tố giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc

Báo chí châu Á chỉ ra yếu tố giúp U23 Việt Nam thắng trận

Ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc hoà nhau 2-2 sau 120 phút. Bộ đôi tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (30'), Nguyễn Đình Bắc (71') thay nhau lập công giúp các “Chiến binh Sao vàng” dẫn trước. Hai bàn gỡ của đội bóng xứ sở kim chi đến từ Lee Tae-won (69'), Shin Min-ha (90+7'). Phút 86, Đình Bắc bị truất quyền thi đấu.

Bước vào loạt đá luân lưu, U23 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh khi giành chiến thắng 7-6. Bae Hyun-seo là cầu thủ duy nhất thực hiện không thành công quả 11m khiến U23 Hàn Quốc phải nhận thất bại.

U23 Việt Nam gây bất ngờ khi thắng U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

Sau trận đấu, tờ Siamsport đã lên tiếng khen ngợi U23 Việt Nam. Theo tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan, dù phải thi đấu thiếu người nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik đã chơi kiên cường và xuất sắc cầm hoà U23 Hàn Quốc với tỷ số 2-2 sau 120 phút. Sau đó, các “Chiến binh Sao vàng” đã giành chiến thắng 7-6 trên loạt đá luân lưu.

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) cho rằng, U23 Việt Nam đã phải hứng chịu nhiều sức ép từ U23 Hàn Quốc. Thế nhưng, đội bóng áo đỏ tận dụng tốt cơ hội để có 2 lần vượt lên dẫn trước. Nhờ phòng thủ kín kẽ nên U23 Việt Nam đã buộc các “Chiến binh Taegeuk” phải bước vào thi đấu luân lưu. Sự xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình đã mang về chiến thắng quý giá cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Theo trang Outlook India, U23 Việt Nam đã tạo ra bất ngờ khi giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc để giành vị trí thứ 3 tại VCK U23 châu Á 2026. Trang tin Ấn Độ, cho rằng, tinh thần thi đấu quả cảm, khả năng phòng ngự kín kẽ là những yếu tố giúp đại diện Đông Nam Á đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn.

Về phần mình, tờ Chosun cho rằng, HLV Kim Sang-sik đã tạo nên một kỳ tích khác cho bóng đá Việt Nam nhờ tài cầm quân. Trong khi đó, HLV Lee Min-seong lại viết nên một chương đen tối trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc. Mặc dù sở hữu đội hình mạnh hơn, thành tích đối đầu tốt hơn (thắng 6, hoà 3 trận), song đội bóng xứ sở kim chi tiếp tục gây thất vọng ở VCK U23 châu Á khi để thua U23 Việt Nam.

Trang 163 (Trung Quốc) cho rằng, đây là trận thua đáng xấu hổ của U23 Hàn Quốc. Tuy được đánh giá cao hơn, thi đấu lấn lướt nhưng đội bóng xứ sở kim chi vẫn gấy thất vọng khi để thua trên loạt đá luân lưu trước U23 Việt Nam. Kết quả này khiến các “Chiến binh Taegeuk” có 3 lần liên tiếp phải nhận thất bại trong trận tranh hạng 3 tại VCK U23 châu Á.